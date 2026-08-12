गंदे मेकअप ब्रश से बिगड़ सकती है सूरत, मिनटों में करें घर पर ऐसे साफ

आज के समय में लोग खूबसूरत और ग्लोइंग स्किन के लिए महंगे-महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर खूब पैसे खर्च करते हैं, लेकिन मेकअप के लिए यूज़ होने वाले ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर की सफाई पर ध्यान नहीं देते. ऑफिस जाना हो, कॉलेज या किसी खास पार्टी में जाना हो, मेकअप अब डेली की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. ऐसे में मेकअप टूल्स की साफ-सफाई का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है. अगर आप भी रोज मेकअप करती हैं, तो ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर को समय-समय पर अच्छी तरह क्लीन करें. साफ मेकअप टूल्स न केवल मेकअप को बेहतर तरीके से लगाने में मदद करते हैं, बल्कि स्किन को गंदगी और बैक्टीरिया से बचाने में भी मदद करते हैं. अच्छी स्किन केयर के साथ मेकअप ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर की सफाई को भी अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं.
मेकअप ब्रश को साफ करने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती. आप घर पर ही गुनगुने पानी और माइल्ड शैंपू की मदद से इन्हें साफ कर सकती हैं. इसके लिए एक कटोरी या छोटे बर्तन में हल्का गुनगुना पानी लें. पानी बहुत ज्यादा गर्म न हो. पानी में थोड़ा सा बेबी शैंपू या कोई माइल्ड क्लींजर मिलाएं. ब्रश के सिर्फ ब्रिसल्स को पानी में डालें और हथेली पर हल्के हाथ से गोल-गोल घुमाकर साफ करें. ब्रश के हैंडल या मेटल वाले हिस्से को लंबे समय तक पानी में भिगोने से बचें. ब्रश को बहते हुए साफ पानी के नीचे तब तक धोएं, जब तक उसमें से मेकअप और शैंपू पूरी तरह निकल न जाए. ब्रश से एक्स्ट्रा पानी हल्के हाथ से निकालें और उसे साफ तौलिए पर सीधा लिटाकर हवा में सूखने दें. गीले ब्रश को तुरंत बंद डिब्बे में भूलकर भी न रखें.
ब्यूटी ब्लेंडर में फाउंडेशन और दूसरे लिक्विड प्रोडक्ट्स अंदर तक चले जाते हैं, इसलिए इसे साफ करते समय थोड़ा ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है. इसके लिए गुनगुने पानी और माइल्ड शैंपू के घोल में ब्यूटी ब्लेंडर को कुछ देर के लिए भिगो दें. स्पंज को उंगलियों से धीरे-धीरे दबाएं और छोड़ें, ताकि अंदर जमा मेकअप बाहर निकल सके. इसे नाखून से रगड़ने या जोर से दबाने से बचें. अब इसे साफ पानी में बार-बार दबाकर धोएं. जब तक पानी साफ न आने लगे, तब तक इसे अच्छी तरह रिंस करें. सफाई के बाद इसे साफ तौलिए या सूखी जगह पर रखकर पूरी तरह सूखने दें. गीले ब्यूटी ब्लेंडर को बंद डिब्बे या मेकअप पाउच में बिल्कुल भी न रखें.
मेकअप टूल्स को कितनी बार साफ करना चाहिए, यह इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उनका यूज़ कितनी बार होता है और उनमें किस तरह के प्रोडक्ट्स लगाए जाते हैं.
मेकअप ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर को साफ करने के बाद पूरी तरह सूखने देना जरूरी है. इन्हें गीला करके स्टोर कभी भी नहीं रखना चाहिए . साथ ही, अपने मेकअप टूल्स को किसी दूसरे इंसान के साथ शेयर भी नहीं करना चाहिए. अगर ब्रश के ब्रिसल्स खराब हो गए हैं या ब्यूटी ब्लेंडर की सफाई के बाद भी उसमें दाग और गंदगी बनी रहती है, तो उसे बदल देना बेहतर है. महंगे स्किन केयर और मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ अपने मेकअप टूल्स की हाइजीन पर ध्यान देना भी जरूरी है. थोड़ी सी सफाई आपकी मेकअप रूटीन को ज्यादा साफ और बेहतर बनाती है.