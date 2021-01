Disha Patani Fitness Video: बॉलीवुड की मशहूर अदाकार दिशा पटानी अपने लुक्स और फिटनेस के लिए जानी जाती है. एम.एस.धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी” से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत करने वाली दिशा पटानी बॉलीवुड अपनी फिटनेस के कारण काफी चर्चा में रहती हैं. उनके वर्कआउट की बात करें तो वह कोई कसर नहीं छोड़ती हैं. सोशल मीडिया पर अक्सर दिशा अपनी फिटनेस और वर्कआउट की वीडियोज शेयर करती रहती है. ऐसे में हर महिला के लिए दिशा पाटनी किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं हैं. वह अपने फिगर को मेंटेन रखने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं. आइए देखते हैं दिशा की फिटनेस के पीछे का क्या राज है- See Videos Also Read - Luke Warm Oil For Hairs: सर्दियों के मौसम में बालों पर लगाएं गुनगुना तेल, ये है सही तरीका

View this post on Instagram A post shared by disha patani (paatni) (@dishapatani)

View this post on Instagram A post shared by disha patani (paatni) (@dishapatani)

View this post on Instagram A post shared by disha patani (paatni) (@dishapatani)