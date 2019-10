View this post on Instagram

湘琳作品 Henna主要流行於印度中東及東南亞 在印度新娘結婚前會讓手繪師畫上代表祝福的圖騰 平常人們會畫在身上來裝飾自己 圖案可停留在皮膚上一到兩個禮拜依人而定。 不同部位也有不同顯色效果 圖案內容則多半以花及圖騰為主 喜歡Henna彩繪的朋友歡迎預約! @redemptyroom 腥紅房間 provides the best tattoo services. for english – speakers , please dial +886 913 583 272 for appointments.