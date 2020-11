त्योहार का सिजन चल रहा है और पूरे नवंबर यही हाल रहने वाला है. हर दिन कोई ना कोई खास त्योहार आता रहेगा. ऐसे में कोरोना के दौरान आप भले ही इस बार बाहर जाकर कुछ खास ना कर पाएं लेकिन आप चाहें तो घर पर अपने दोस्तों औऱ खास लोगों को बुलाकर उन्हें कुछ स्पेशल बनाकर खिला सकते हैं. ऐसे में अगर आप इस दिवाली घर पर पार्टी दे रहे हैं और कुछ स्पेशल बनाकर किसी को खिलाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको अचापी पनीर बनाना चाहिए. Also Read - How to download Diwali 2020 stickers on WhatsApp: वॉट्सऐप पर इन शानदार स्टिकर्स से मनाएं दिवाली, जानें कैसे करें डाउनलोड

अचारी पनीर टिक्का बेहद ही आसानी से बन जाता है और इसका स्वाद भी लाजवाब होता है. त्योहार के दिन आप घर पर सादा खाना ही बनाते हैं तो ऐसे में क्यों ने इस खास रेसिपी को बनाकर सबके सामने पेश किया जाए. तो चलिए जानते हैं इस दिवाली आप घर पर किन तरीकों से बना सकते हैं स्पेशल अचारी पनीर टिक्का.

सामग्री

4 लोग

250 ग्राम पनीर

1 बड़ी शिमला मिर्च

1 कप हरी मटर के दाने

1/2 कप दही

7-8 काजू

3 टमाटर

1 अदरक का टुकड़ा

2-3 हरी मिर्च

1 चम्मच हल्दी पाउडर

1/4 चम्मच हींग

1 चम्मच अमचूर

स्वाद अनुसार नमक

1 चम्मच कसूरी मेथी

1 चम्मच नींबूका रस

1 चम्मच अचार का मसाला (बने हुए अचार का)

1 चम्मच आटा

4 चम्मच तेल

अचारी मसाले की सामग्री

2-3 कश्मीरी सूखी लाल मिर्च

1 चम्मच सूखा धनिया

1 चम्मच कलौंजी

1 चम्मच मोटी सौंफ

1 चम्मच पीली सरसों

1 चम्मच मेथी के दाने

1 चम्मच जीरा

पनीर अचारी बनाने की विधि:

1. इसे बनाने के लिए आप सबसे पहेल अचाकी मसाले को तवे पर सूखा कर भूनकर अच्छे से मिक्सर में पीस लें. इसके बाद मटर को थोड़ी सी चीनी के साथ उबालकर रख लें.

2. शिमला मिर्च को बड़े टुकड़ों में काटकर एक मिनट के लिए बून लें, ध्यान रखें की आपको इसे गलाना नहीं है.

3. इसके बाद काजू, अदरक, मिर्च का बारीक पेस्ट बनाएं, इसके साथ ही टमाटर का भी पेस्ट बना लें .

4. कढ़ाई में एक चम्मच तेल डालकर गर्म करें और काजू के पेस्ट को अच्छी तरह भून लें उसके बाद पिसा हुआ टमाटर डालकर भूनें.

5.इस पेस्ट में आप धनिया,पाउडर,हल्दी,अचारी मसाला,हींग मिलाकर कढ़ाई को छोड़ने तक भूनें. इसके बाद इसमें दही में आटा मिलाकर उसका पेस्ट बनाएं.

6.इसके बाद भुने हुए मसाले में दही का मिश्रण डालें और उसे भुनते रहें. मसाला भुन जाने पर 3 कप पानी डालें और उबाल लें.

7. 5-7मि तक मध्यम आंच पर उबालने के बाद इसमें पनीर क्यूब्स, हरी मटर और शिमला मिर्च मिला दें और करीब 2-3 मिनट तक धीमी आंच पर रख दें.

8. अब सब्जी में कसूरी मेथी, अचार का मसाला और नींबू का रस मिलाएं. इसके साथ ही शानदार, चटपटा, टैंगी टेस्ट वाला अचारी पनीर तैयार है.