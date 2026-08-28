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मानसून आते ही इन 5 सब्जियों को घर लाने से बचें, वरना सेहत का हो जाएगा बुरा हाल

Monsoon Health Tips: मानसून का मौसम आते ही कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं, जिनका सेवन आपको गलती से भी नहीं करना चाहिए.

Written by: Ritika
Published: August 28, 2026, 11:54 AM IST
मानसून आते ही इन 5 सब्जियों को घर लाने से बचें, वरना सेहत का हो जाएगा बुरा हाल

Monsoon Health Tips: बारिश का मौसम आती ही हेल्थ से जुड़ी काफी सारी दिक्कतें होने लग जाती है, जिसका असर शरीर पर भी काफी ज्यादा पड़ता है. इस मौसम में खान-पान को लेकर थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतना जरूरी हो जाता है, वरना शरीर कई सारी बीमारियों का शिकार हो जाता है. मानसून के दौरान वातावरण में नमी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया और फंगस भी तेजी से बढ़ने लग जाता है. अगर आप भी अपना ध्यान नहीं रखते हैं, तो और भी दिक्कतों के शिकार हो जाते हैं. इस मौसम में बाजार से सब्जियां खरीदते समय भी विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. कुछ लोग ऐसी सब्जियों को बिना कुछ ले जाते हैं, जिसको खाने से हेल्थ पर काफी ज्यादा बुरा असर पड़ता है. आज आपको बताते हैं ऐसी कौन-कौन सी सब्जियां होती हैं, जिनका सेवन आपको गलती से भी नहीं करना चाहिए.

मानसून में कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए?

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1. पालक और हरी पत्तेदार सब्जियां

बारिश का मौसम आते ही पालक और हरी पत्तेदार सब्जियों को आप अपनी डाइट में शामिल नहीं करना चाहिए. ये आपकी हेल्थ को नुकसान करता है. बारिश के मौसम में पत्तियों पर मिट्टी, नमी और छोटे कीड़े चिपके हो सकते हैं.

2. पत्तागोभी

बारिश के मौसम में आप लोगों को गलती से भी पत्तागोभी का सेवन नहीं करना चाहिए. ये भी आपकी हेल्थ को नुकसान करता है. पत्तागोभी खरीदते समय ऐसी सब्जी चुनें जो अच्छी तरह सख्त और ताजी हो.

3. बैंगन

बारिश के मौसम में आपको गलती से भी बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए. ये आपकी हेल्थ को नुकसान करता है. इसमें छोटे कीड़े या लार्वा होने की संभावना रहती है. बैंगन खरीदते समय उसकी त्वचा को ध्यान से देखें.

4. कटी हुई या पहले से छिली सब्जियां

आपको बारिश के मौसम में गलती से भी कटी हुई या पहले से छिली सब्जियों को नहीं खाना चाहिए. ये आपकी हेल्थ को नुकसान करती है. कटे हुए आलू, कटी हुई लौकी, कटा हुआ कद्दू, कटी हुई भिंडी या दूसरी सब्जियां खरीदने से बचे

5. फूलगोभी

आपको अपने घर पर बारिश के मौसम में फूलगोभी का सेवन नहीं करना चाहिए. फूलगोभी खरीदते समय देखें कि उसका रंग बहुत ज्यादा पीला या भूरा न हो और आपको चीजें हमेशा चेक करते रहना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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