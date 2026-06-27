शादी फिक्स होने के बाद इन 5 रेड फ्लैग्स को गलती से भी न करें नजरअंदाज, इग्नोर करना पड़ेगा भारी

Red Flags in Relationship: अगर आपकी शादी फिक्स हो गई है और उसके बाद साथी में कुछ रेड फ्लैग्स नजर आए, तो आपको इसको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वरना आप दिक्कत में आ सकते हैं.

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(Pic credit-AI)

Red Flags in Relationship: आजकल रिश्ते में प्यार का मतलब काफी ज्यादा बदल गया है. शादी केवल दो लोगों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का रिश्ता माना जाता है इसलिए कुछ भी फैसला लेना से पहले आपको काफी बार इसके बारे में सोच लेना चाहिए. अक्सर शादी तय होने के बाद लोग उत्साह में आने लग जाते हैं, लेकिन कुछ रेड फ्लैग्स साथी में ऐसे नजर आते हैं, जिसको आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना शादी के बार आपको दिक्कतें काफी ज्यादा हो सकती है. अगर आप पहले से ही इन चीजों के बारे में नहीं सोचते हैं, तो आपको सोचने की काफी जरूरत होती है, वरना आगे चलकर रिश्ते में तनाव, अविश्वास और मानसिक परेशानी की काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है. कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो भविष्य में गंभीर समस्याओं का कारण बनने वाले होते हैं और इसके बारे में आपको सचेत पहले से ही रहना चाहिए. आइए आप भी जान लीजिए.

शादी फिक्स होने के बाद कौन से 5 रेड फ्लैग्स को नजरअंदाज करना चाहिए

1. जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करने की आदत

अगर आपकी शादी फिक्स हो गई है, तो कुछ आदतें ऐसी होती है, इसको आपको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. अगर आपका होने वाला पार्टनर जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करने वाली आदत का है, तो आपके लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और जितना हो सके आपको दूर बना लेनी चाहिए.

2. गुस्से पर कंट्रोल न होना

गुस्सा सभी को आता है और ये बड़ी ही आम बात है, लेकिन अगर छोटी-छोटी बातों पर चिल्लाना, चीजें फेंकना, आपका सबके सामने अपमान करता है, तो ये बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ये आदत अगर काफी ज्यादा बढ़ जाए, तो यह बड़ा रेड फ्लैग है. ऐसा व्यवहार शादी के बाद मानसिक तनाव का कारण बन सकता है.

3. बार-बार झूठ बोलना

अगर आप रिश्ते में हैं और आपके साथी बार-बार झूठ बोल रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी आम चीज नहीं है. अगर शादी तय होने के बाद भी पार्टनर छोटी-बड़ी बातों में झूठ बोल रहा है,तो आपको इसके बारे में सोचना काफी ज्यादा जरूरी है, वरना आगे चलकर दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ सकती है. यदि लगातार सच छिपाया जाए, तो आपको सोचना पड़गा इसके बारे में.

4. हर बात पर शक करना

अगर आपका साथी हर बात पर शक करता है, तो इस आदत को भी आपको आम समझने की गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, वरना आगे चलकर दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ सकती है. जरूरत पड़ने पर परिवार या किसी बड़े से आपको इस पर विचार करना चाहिए.

5. सम्मान न करना

किसी भी रिश्ते में सम्मान करना काफी ज्यादा जरूरी होता है अगर आपका साथी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है, तो आपको इस रिश्ते में ज्यादा नहीं रहना चाहिए, वरना आप हमेशा रोते ही रह जाओगे.