मानसून में गलती से भी न करें बालों से जुड़ी ये 5 समस्याएं, वरना झड़ जाएंगे सारे हेयर

Hair Mistake During Monsoon In Hindi: मानसून आते ही कई लोगों को बालों से जुड़ी दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है आज आपको बताते हैं ऐसी कौन-कौन सी गलतियां हैं, जिनको आपको भूल से भी नहीं करनी चाहिए.

Written by: Ritika
Published: June 16, 2026, 2:48 PM IST
(Pic credit-pexel)
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Hair Mistake During Monsoon In Hindi: बारिश का मौसम आते ही लोगों को गर्मी से राहत तो मिल ही जाती है, लेकिन यह मौसम बालों के लिए काफी सारी समस्याओं को लेकर आता है. मानसून के दौरान हवा में नमी बढ़ती है, जिस कारण स्कैल्प काफी ज्यादा ऑयली हो जाता है और बाल काफी ज्यादा कमजोर भी होने लगते हैं. इस मौसम में बहुत से लोग बाल झड़ने, डैंड्रफ, खुजली और फ्रिजी हेयर जैसी कई सारी बीमारियों से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. काफी कुछ अपनाने के बाद भी छुटकारा नहीं मिलता है. ये समस्या कम होने का नाम नहीं लेती है बल्कि और ज्यादा बढ़ती ही जाती है. अगर आपने अपनी हेल्थ और हेयर पर काफी ध्यान नहीं दिया तो दिक्कतें बढ़ती ही रहेगी. मानसून में बालों की सही देखभाल न करने पर हेयर फॉल ही समस्या काफी हद तक बढ़ जाती है. अगर आप भी अपने बालों को मजबूत और शाइनी इस मौसम में बनाना चाहते हैं, तो आप इन दिनों कुछ गलतियों को करने से बचना चाहिए. आइए आप भी जान लीजिए.

मानसून में न करें बालों से जुड़ी ये 5 समस्याएं

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1. ज्यादा शैंपू करना

मानसून में स्कैल्प को साफ रखने के लिए अगर आप रोजाना अधिक मात्रा में अपने बालों को धोते हैं, तो आपके बाल काफी ज्यादा खराब भी हो सकते हैं. बार-बार शैंपू करने से स्कैल्प का प्राकृतिक तेल खाली हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके बाल काफी ज्यादा बेजान नजर आएंगे.

2. स्कैल्प को ऑयली रखना

कुछ लोग मानसून में अपने बालों में तेल को ऐसी लगाकर छोड़ देते हैं, लेकिन ये आपके बालों को नुकसान करता है और साथ ही बालों की जड़ों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता इसलिए आपको बालों की सफाई करते रहनी है ताकि आपके बालों में किसी भी तरह की कोई गंदगी न रह जाए.

3. हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का अधिक इस्तेमाल

अगर आप हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का अधिक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा करने से आपको बचना चाहिए. ये आपके बालों को पूरी तरह से खराब करती है. हेयर स्प्रे, जेल और अन्य स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का अधिक इस्तेमाल नहीं करना है आप कम से कम ही करें.

4. गीले बालों में कंघी करना

मानसून में हमारे बाल अक्सर गीले ही रहते हैं इसलिए गीले बालों में कभी भी आपको कंघी नहीं करनी चाहिए. गीले बाल बेहद नाजुक होते हैं और उन पर कंघी करने से बाल जड़ों से काफी ज्यादा निकाल जाते हैं और आपके बालों को भी काफी ज्यादा नुकसान होता है.

5. बारिश का पानी बालों में रहने देना

कुछ लोग बारिश में भीगे हुए आते हैं और बालों को फिर ऐसी छोड़ देते हैं. यह आदत बालों और स्कैल्प दोनों के लिए काफी ज्यादा खराब साबित होती है, इससे आपके बाल अधिक मात्रा में कमजोर हो सकते हैं.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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