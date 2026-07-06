पेट से जुड़ी इन 5 गलतियों को भूलकर भी न करें, वरना हो सकते हैं गंभीर बीमारियों के शिकार

Stomach Health Tips: अगर आप पेट से जुड़ी कुछ 5 गलतियों को करते हैं, तो आप कुछ गंभीर बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, आइए आपको बताते हैं.

Written by: Ritika
Published: July 6, 2026, 8:13 PM IST
(Pic credit-pexel)
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Stomach Health Tips: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने कामों में इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं, कि उनको अपनी हेल्थ का ध्यान तक नहीं रहता है. बाहर का खान-पान इतना ज्यादा खाते हैं, कि पेट से जुड़ी काफी ज्यादा दिक्कतें शरीर में बढ़ने लग जाती है. इसका सबसे ज्यादा असर हमारे पेट और पाचन तंत्र पर पड़ता है. कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो पेट से जुड़ी समस्या से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. काफी महंगी-महंगी दवाओं को खाने के बाद भी कुछ खास असर नहीं पड़ता है. यदि बार-बार गैस, एसिडिटी, कब्ज, अपच या पेट दर्द जैसी समस्याएं आपके साथ काफी ज्यादा हो रही हैं, तो आपको इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ये आपकी हेल्थ को काफी ज्यादा नुकसान भी कर सकता है. आइए आपको पेट से जुड़ी ऐसी 5 गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनको आपको नहीं करनी चाहिए.

पेट से जुड़ी कौन सी 5 गलतियों को नहीं करना चाहिए?

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1. जरूरत से ज्यादा जंक फूड

आजकल लोगों को बाहर का जंक फूड खाना काफी ज्यादा पसंद आता है. अगर आप अधिक मात्रा में जंक फूड का सेवन करते हैं, तो आपके पेट को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. इनमें फाइबर कम और अनहेल्दी फैट अधिक होता है, जिससे आपका पाचन हमेशा खराब रह सकता है.

2. पर्याप्त पानी न पीना

कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो पानी दिनभर में काफी ज्यादा कम पीते हैं, इसका बुरा असर भी उनकी हेल्थ पर काफी ज्यादा पड़ता है. शरीर में पानी की कमी का असर सीधे पाचन तंत्र पर काफी ज्यादा बुरा पड़ता है इसलिए आपको इसका काफी ध्यान रखना है.

3. लंबे समय तक भूखे रहना

अधिकतर लोग लंबे समय तक भूखे रहते हैं, लेकिन आपको पेट से जुड़ी इन गलतियों को भूलकर भी नहीं करना है. ये आपके पेट को नुकसान करती है. कुछ लोग घंटों तक कुछ नहीं खाते हैं, उनको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है.

4. खाना खाने के तुरंत बाद लेटना

काफी लोग ऐसे होते हैं, तो खाना खाने के बाद तुरंत लेट जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसा करने से आपका पेट काफी ज्यादा खराब रह सकता है. खाना खाने के बाद कम से कम 20-30 मिनट तक आपको जरूर टहलना चाहिए. रात का खाना सोने से 2-3 घंटे पहले ही आपको खाना है.

5. दर्द या गैस को नजरअंदाज

अगर पेट में लगातार दर्द, गैस, कब्ज, दस्त, खून आना जैसी समस्या बनी रहती है और आप इसको नजरअंदाज कर देते हैं, तो ऐसा आपको भूलकर भी नहीं करना है. ऐसा करने से आपकी हेल्थ पर इसका बुरा असर भी पड़ता है. ये किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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