Period Pain Relief Yogasan: पीरियड्स क्रैम्प्स से राहत पाने के लिए रोजाना करें ये 3 योगासन, दर्द होगा कम

Period Pain Relief Yogasan: पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द से अगर आप काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, तो आपको योगासन के बारे में बताते हैं, जिसको करने के बाद आप क्रैम्प्स से राहत पा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.

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(pic credit- pexels)

Period Pain Relief Yogasan: हर महीने पीरियड्स के दौरान होने वाला दर्द और ऐंठन महिलाओं को झेलना पड़ता है, जो की बेहद ही आम बात है, लेकिन कभी-कभी ये आम सी दिखने वाली दिक्कत बढ़ना शुरू हो जाती है और एक बड़े दर्द का रूप ले लेती है, जिसको सहन करना तक बेहद ही मुश्किल हो जाता है. पीरियड्स के शुरुआती दिनों में पेट, कमर और जांघों में तेज दर्द जैसी समस्याएं होती है, लेकिन दिनों के बढ़ने के साथ-साथ ये समस्या और ज्यादा खतरनाक साबित हो जाती है. इस दर्द के कारण रोजमर्रा के काम, उठना-बैठना तक काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है. अगर आप भी इस समस्या से हमेशा के लिए राहत पाना चाहते हैं, तो आपको अपनी रोजाना अपनी जिंदगी में थोड़े से बदलाव करने बेहद ही जरूरी हैं.

अगर आप पीरियड्स के दर्द को कम करना चाहते हैं और अपने मन को भी शांत रखना चाहते हैं, तो आप कुछ आसान योगासन को नियमित रूप से कर सकते हैं. ये आपके शरीर के लिए फायदेमंद होता है और पीरियड्स से जुड़ी कई दिक्कतों को भी दूर करता है. योग शरीर को कई बीमारियों से भी बचाता है. अगर आप भी जानना चाहते हैं, कि आखिर कौन से हैं, वो योगासन तो आइए आपको बताते हैं.

पीरियड्स क्रैम्प्स से राहत पाने के लिए 3 योगासन

1. बटरफ्लाई पोज

बटरफ्लाई पोज को आप रोजाना करना चाहिए. पीरियड्स क्रैम्प्स से राहत दिलाने में ये मददगार साबित होती है. लोअर बैक पेन को कम करके फर्टिलिटी मजबूत करता है. कूल्हों और जांघों की अकड़न से भी आपको राहत दिलाने का काम करता है. आपको इस योगा को रोजाना सुबह के समय करना ही चाहिए. पाचन से जुड़ी समस्या से भी राहत दिलाने में ये मददगार साबित होता है. लंबे समय तक बैठने करने के कारण थकान को भी दूर करता है.

2. कैट-काउ पोज

कैट-काउ पोज भी करना बेहद ही आसान है. अगर आप सुबह के समय 15 मिनट के लिए भी इसको करते हैं, तो पीरियड्स क्रैम्प्स से राहत पाने के साथ-साथ और भी कई समस्याओं से आपको राहत मिल सकती है. इसे करने से न केवल दर्द कम होता है, बल्कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी बेहतर करने में मदद मिलती है. पीरियड्स के चलते अगर आपका पेट खराब रहता है, तो भी आप इसको कर सकते हैं. तनाव कम होता है और दर्द में राहत मिलती है और साथ ही मांसपेशियां मजबूत रहती है.

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3. सुप्त बद्ध कोणासन

सुप्त बद्ध कोणासन को रोजाना 10 मिनट के लिए अपने घर में जरूर करना चाहिए. ये आपके शरीर को रिलैक्स मोड में ले जाता है और साथ ही दर्द को कम करने का भी काम करता है. शरीर में लचीलापन बढ़ाने के लिए भी ये फायदेमंद होता है. कब्ज और अपच में राहत दिलाने में भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)