शरीर को एकदम फिट और मजबूत रखने के लिए डम्बल से करें ये 5 एक्सरसाइज, घर पर ही मसल्स होंगी मजबूत

Dumbbell Workout At Home: अगर आप घर पर ही मसल्स को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आप डम्बल एक्सरसाइज को कर सकते हैं. ये आपके शरीर के लिए काफी जरूरी भी होता है.

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Dumbbell Workout At Home: आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में अधिकतर लोगों को जिम जाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है. खुद के लिए समय निकालना तक काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है और समझ ही नहीं आता है कैसे अपनी हेल्थ को फिट रखा जाए? लंबे समय तक बैठकर काम करने, कम फिजिकल एक्टिविटी और खराब रूटीन की वजह से शरीर में सुस्ती और कमजोरी और कई तरह-तरह की बीमारियां भी आने लगती है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. अगर आप भी उनमें से एक हैं, जिनको जिम जाने का समय नहीं मिल पाता है, तो आपको घर पर ही डम्बल वर्कआउट को कर लेना चाहिए. अपनी फिटनेस पर काम करना काफी ज्यादा जरूरी होता है, वरना आपकी हेल्थ बेकार भी हो सकती है. आइए आप भी जान लीजिए.

डम्बल से 5 तरह की एक्सरसाइज

1. डेड लिफ्ट

आपको बता दें आप डम्बल के साथ आप डेड लिफ्ट को भी आसानी से घर पर ही कर सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है. आपको रोजाना इसको घर पर ही करना चाहिए. पीठ, कूल्हों, हैस्ट्रिंग के साथ ही पैरों, कलाइयों और भी चीजों को मजबूती देने में मदद करती है.

2. लेग लूप एक्सरसाइज

आप आसानी से डम्बल से लेग लूप एक्सरसाइज को भी कर सकते हैं. ये करने में काफी ज्यादा आपको मजा आने वाला है. ये आपके वजन को कम करने में भी मददगार होता है. मैट पर बैठकर आप इसको आसानी से घर पर बैठे-बैठे कर सकते हैं.

3. स्क्वाट और स्विंग एक्सरसाइज

आप रोजाना सुबह-सुबह घर पर ही स्क्वाट और स्विंग एक्सरसाइज को भी कर सकते हैं. इसको करने पर आपको खूब मजा आने वाला है. और आपको फिट रहने के लिए ये काफी ज्यादा जरूरी भी होता है. आपको रोजाना घर पर इसको करना ही चाहिए.

4. फॉरवर्ड लंज बाइसेप्स कर्ल

आपको बता दें आप डम्बल से फॉरवर्ड लंज बाइसेप्स कर्ल को भी आप कर सकते हैं. ये आपकी फिटनेस को बनाएं रखने में भी काफी ज्यादा मदद करता है. पैरों को कूल्हों के बराबहर की दूरी पर रखाना होता है.

5. साइड-टू-साइड स्क्वाट और स्विंग एक्सरसाइज

आपको रोजाना साइड-टू-साइड स्क्वाट और स्विंग एक्सरसाइज को करना चाहिए. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है. इस दौरान बॉडी डीप स्क्वट पोजीशन में जाती है और वेट को लॉस करने के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.