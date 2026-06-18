शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए रोजाना सुबह के समय करें ये 5 असरदार योगासन, बीमारियां भी रहेंगी कोसों दूर

Effective Yoga Poses To Improve Blood Circulation: अगर आप अपने शरीर में सही ढंग से ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करना चाहते हैं, तो रोजाना कमाल के योगासन को कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं, आपको कौन-कौन से योगासन को करना चाहिए.

Written by: Ritika
Published: June 18, 2026, 8:07 AM IST
(Pic credit-pexel)
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Effective Yoga Poses To Improve Blood Circulation: अगर आप हमेशा फिट और हेल्दी रहना चाहती है, तो आपको रोजाना योगासन को करना चाहिए. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लंबे समय तक बैठकर काम करना, शारीरिक गतिविधियों की कमी और गलत खानपान की आदतें इन सभी चीजों का गलत असर आपकी सेहत पर काफी ज्यादा बुरा पड़ता है. जब शरीर के विभिन्न अंगों खून नहीं पहुंच पाता है, तो शरीर के कई अंग काम करना बंद कर देते हैं और आपको कई तरह-तरह की दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है इसलिए अगर आप रोजाना योगासन करते हैं, तो कई सारी दिक्कतों से छुटकारा आपको मिल सकता है. नियमित योगाभ्यास को ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाने का सबसे आसान तरीका आइए आपको इस खबर में बताते हैं आप कौन-कौन से योगासन को कर सकते हैं. जान लें ये जरूरी बातें.

ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए कौन से योगासन को करना चाहिए?

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1. सूर्य नमस्कार

अगर आप ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको रोजाना सूर्य नमस्कार करना ही चाहिए. ये आपकी हेल्थ पर काफी ज्यादा असर डालती है. पूरे शरीर को सक्रिय करने में भी मददगार होता है. इसको घर पर ही आपको रोजाना करना चाहिए. 10 मिनट भी अगर आप करते हैं, तो कमाल के असर नजर आ सकते हैं.

2. त्रिकोणासन

त्रिकोणासन को अगर आप करते हैं, तो आपको गजब के फायदे देखने के लिए मिल जाएंगे. इसको आप सुबह के समय रोजाना करेंगे, तो गजब के फायदे देखने को मिल जाएंगे. शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है. हृदय की कार्यक्षमता बेहतर, पाचन से जुड़ी दिक्कतें भी दूर हो सकती हैं.

3. ताड़ासन

ताड़ासन को भी आपको रोजाना करना चाहिए. यह पूरे शरीर को सक्रिय और खून के बहाव को भी ठीक रखने में ये आपकी मदद करता है. इसको अगर आप घर पर करना चाहते हैं, तो करना बेहद ही आसान है. ये आपकी शरीर को फिट रखने का काम करती है.

4. भुजंगासन

आपको रोजाना भुजंगासन को भी करना चाहिए. भुजंगासन को कोबरा पोज के नाम से भी जाना जाता है. शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के साथ-साथ खून को भी बेहतर तरीके से चलाने में मददगार हैं. इसको आप 10-15 मिनट तक जरूर करें. फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है, पीठ की मांसपेशियां मजबूत बनाती है.

5. अधोमुख श्वानासन

अधोमुख श्वानासन भी आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. इस आसान को अगर आप रोजाना करते हैं, तो रक्त प्रवाह को तेजी से बढ़ा सकते हैं. तनाव कम करने में मदद मिलती है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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