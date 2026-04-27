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Do These 5 Exercises Daily To Reduce Belly Fat For Those With Desk Job

ऑफिस में डेस्क पर घंटों बैठे रहने से निकाल गई है तोंद? रोजाना 15 मिनट निकालकर करें ये 5 एक्सरसाइज

Belly Fat Reduce Exercises: ऑफिस में डेस्क पर घंटों बैठकर काम करने से तोंद काफी ज्यादा बाहर निकाल जाती है, जिससे लोग हमेशा परेशान ही रहते हैं, तो आज आपको ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं, जो चर्बी को कम करेगा.

Belly Fat Reduce Exercises: कई लोग ऐसे होते हैं, जो ऑफिस में कुर्सी पर घंटों तक बैठे रहते हैं, जिस वजह से उनकी तोंद तेजी से बाहर आनी शुरू हो जाती है और यही नहीं इससे और भी कई सारी बीमारियां घेर लेती हैं. कुछ डेस्क जॉब करने वाले लोग कम एक्सरसाइज करते हैं, जिस कारण उनके पेट के आस-पास की चर्बी तेजी से बढ़ने लग जाती है और ऐसे लोग अक्सर अपने बढ़ते वजन से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. अगर आप 15 मिनट भी अपने रूटीन में कुछ एक्सरसाइज को शामिल करते हैं, तो आपको गजब के फायदे देखने को मिल सकते हैं. आपको इसको जरूर जान लेना चाहिए.

पेट की चर्बी को कम करने के लिए एक्सरसाइज

1. कार्डियो वर्कआउट

अगर आपका काम घंटों ऑफिस में डेस्क पर बैठे रहने का होता है, तो आपको 15 मिनट निकालकर कार्डियो एक्सरसाइज को जरूर करना चाहिए. ये आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होता है. अगर आप रोजाना करते हैं, तो फुल बॉडी वेट को कम कर सकते हैं.

2. लाइंग लेग रैजेस एक्सरसाइज

आपको रोजाना 15 मिनट के लिए ही लाइंग लेग रैजेस एक्सरसाइज को करना ही चाहिए. ये एक्सरसाइज घर पर आप आसानी से कर सकते हैं. ये आपके पेट की चर्बी को कम करने में मददगार होता है.

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3. लेग इन एंड आउट एक्सरसाइज

लेग इन एंड आउट एक्सरसाइज अगर आप करेंगे, तो इसके बेहतर असर आपको देखने को जरूर मिलेंगे. बैली फैट को कम करके आपके शरीर को एकदम फिट रखने का काम करता है. इसको आप घर पर 15 मिनट भी करेंगे, तो आपको अच्छा असर देखने को मिल सकता है.

4. डेड हैंग एक्सरसाइज

डेड हैंग एक्सरसाइज को भी आप कर सकते हैं. ये आपके पेट की चर्बी को कम करने के साथ-साथ आपके शरीर को शेप में रखने में भी मदद करता है. आप 15 मिनट के लिए इसको कभी भी आसानी से कर सकते हैं.

5. प्लैंक एक्सरसाइज

प्लैंक एक्सरसाइज को भी आप कभी भी 15 मिनट के लिए कर सकते हैं. ये पेट की चर्बी को कम करने के साथ-साथ आपको एक्टिव रखने में भी मदद करेगा. ऑफिस में डेस्क पर घंटों बैठे रहने वालों के लिए ये एकदम बेस्ट साबित होगा. अगर आप रोजाना भी इसको करेंगे, तो कमाल के असर आपको कुछ ही महीनों में नजर आने लगेंगे.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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