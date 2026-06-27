ऑफिस में सर्वाइकल दर्द से हो गए हैं बुरी तरह परेशान? आराम पाने के लिए बैठे बैठे करें ये 5 एक्सरसाइज

Cervical Pain Exercises: अगर ऑफिस में अचानक सर्वाइकल दर्द काफी तेजी से बढ़ जाता है और समझ में नहीं आता है कि क्या करें तो आपको बैठे-बैठे रहने वाली एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं, आइए आप भी जान लीजिए.

Written by: Ritika
Published: June 27, 2026, 6:54 PM IST
(Pic credit-AI)
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Cervical Pain Exercises: कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस में बैठे-बैठे सर्वाइकल दर्द काफी ज्यादा शुरू हो जाता है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान ही रहते हैं. काफी कुछ करने के बाद भी आराम नहीं मिल पाता है. आज के समय में ज्यादातर लोग दिन के 8 से 10 घंटे कंप्यूटर या लैपटॉप के सामने बैठकर काम करते हैं और लगातार एक ही पोजिशन में बैठने, गलत पोस्चर और स्क्रीन पर झुके रहने की आदत सर्वाइकल दर्द को तेजी से बढ़ा देती है. शुरुआत में हल्का दर्द या गर्दन में अकड़न महसूस होती है, जिसको कई सारे लोग नजरअंदाज कर देते हैं. अगर आप भी इससे काफी ज्यादा परेशान हैं और इन सभी चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप 5 तरह के एक्सरसाइज को कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.

सर्वाइकल दर्द से छुटकारा पाने के लिए 5 एक्सरसाइज को कर सकते हैं

1. नेक टिल्ट एक्सरसाइज

अगर आप सर्वाइकल दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप नेक टिल्ट एक्सरसाइज को कर सकते हैं. ये आपके सर्वाइकल दर्द से राहत दिलाने में मददगार हो सकता है. यह एक्सरसाइज गर्दन की अकड़न कम करने में काफी ज्यादा मददगार होता है. गर्दन की मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं और तनाव कम करने के लिए इसको आपको करना चाहिए.

2. शोल्डर रोल

आप ऑफिस में बैठे-बैठे शोल्डर रोल एक्सरसाइज को भी कर सकते हैं. ये करने में काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. इसको करने के बाद आपके कंधों से तनाव को कम हो सकता है. कंधों और गर्दन की जकड़न को कम करने का भी काम करता है आपको एक बार इसको जरूर करके देखना चाहिए.

3. नेक रोटेशन

आप ऑफिस में बैठे-बैठे नेक रोटेशन को भी आसानी से कर सकते हैं. ये करने में भी काफी ज्यादा आसान है और साथ ही साथ गर्दन की लचक बढ़ाने के लिए यह सबसे आसान एक्सरसाइज मानी जाती है, इसको आप कभी भी आसानी से कर सकते हैं.

4. चिन टक एक्सरसाइज

चिन टक एक्सरसाइज भी आपके लिए एकदम बेस्ट साबित होगी. इसको अगर आप करते हैं, तो आपको काफी ज्यादा आराम मिल सकता है. इसको आप ऑफिस में बैठे-बैठे रोजाना भी कर सकते हैं. सर्वाइकल पर दबाव कम करने में मदद मिलती है.

5. शोल्डर ब्लेड स्क्वीज

सर्वाइकल दर्द से अगर आप काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप शोल्डर ब्लेड स्क्वीज को कर सकते हैं. इसको करना भी काफी ज्यादा आसान होता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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