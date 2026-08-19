EnglishHindi

ऑफिस स्ट्रेस से माइंड को रखना चाहते हैं एकदम फ्रेश? केवल 5 मिनट इन चीजों को करने से मिलेगी शांति

Office Stress Relief Tips: अगर आप ऑफिस स्ट्रेस से काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं, तो आपको माइंड फ्रेश रखने के लिए कुछ टिप्स को बता सकते हैं.

Written by: Ritika
Published: August 19, 2026, 8:31 AM IST
ऑफिस स्ट्रेस से माइंड को रखना चाहते हैं एकदम फ्रेश? केवल 5 मिनट इन चीजों को करने से मिलेगी शांति

Office Stress Relief Tips: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ऑफिस का काम, लगातार मीटिंग्स, डेडलाइन, ईमेल और भी काफी ज्यादा दबाव की वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं. कई बार काम खत्म होने के बाद भी दिमाग ऑफिस की टेंशन में ही लगा रहता है और हर समय ऑफिस की कोई ना कोई बात परेशान करती ही रहती है. ऑफिस की टेंशन का बुरा असर आपकी हेल्थ पर काफी ज्यादा पड़ता है और साथ ही साथ नींद, फोकस और रोजमर्रा की कार्यक्षमता पर भी इसका बुरा असर देखने के लिए मिल सकता है. तनाव कम करने के लिए घंटों मेडिटेशन या एक्सरसाइज करना काफी ज्यादा बेहतर हो सकता है. दिन के बीच में सिर्फ 5 मिनट का छोटा ब्रेक भी माइंड को रिलैक्स करने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. आइए आज आपको बताते हैं कैसे आप दिमाग को शांत रख सकते हैं?

ऑफिस स्ट्रेस से माइंड को फ्रेश कैसे रखें?

और पढ़ें: ऑफिस के तनाव से आ गए हैं तंग तो वीकएंड इन पहाड़ों पर मना आइए

1. डेस्क से उठकर थोड़ी वॉक करें

अगर ऑफिस में आपको काफी ज्यादा तनाव रहता है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. लगातार कई घंटे कुर्सी पर बैठकर काम करने से शरीर के साथ-साथ दिमाग भी बंद हो जाता है. डेस्क से उठकर थोड़ी वॉक आपको जरूर करनी चाहिए.

2. 5 मिनट करें डीप ब्रीदिंग

ऑफिस में तनाव महसूस अगर काफी ज्यादा होता है, तो आपको 5 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करनी बेहद ही जरूरी है. डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज शरीर को रिलैक्स महसूस कराने और तनाव को कम करने में काफी मददगार होता है.

3. आंखों को दें स्क्रीन से ब्रेक

ऑफिस में लंबे समय तक लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने से आपकी आंखों पर इसका बुरा असर पड़ता है, जिस कारण आपको काफी दिक्कतें भी हो सकती हैं. मोबाइल पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए.

4. माइंडफुलनेस

माइंडफुलनेस के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी होता है. कुछ समय के लिए अपना ध्यान अपने पर ही आप लगा सकते हैं. 5 मिनट माइंडफुलनेस आपको काम के बीच मानसिक रूप से रीसेट करने में काफी ज्यादा मददगार हो सकता है.

5. अपने पसंदीदा गाने सुनें

अगर आप ऑफिस में अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रखना चाहते हैं, तो आपको अपने पसंदीदा गाने जरूर सुन लेने चाहिए. म्यूजिक सुनते समय बहुत तेज आवाज से बचें और ऑफिस के नियमों का भी ध्यान रखें.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Lifestyle की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Ritika

Ritika

रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.