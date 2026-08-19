ऑफिस स्ट्रेस से माइंड को रखना चाहते हैं एकदम फ्रेश? केवल 5 मिनट इन चीजों को करने से मिलेगी शांति

Office Stress Relief Tips: अगर आप ऑफिस स्ट्रेस से काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं, तो आपको माइंड फ्रेश रखने के लिए कुछ टिप्स को बता सकते हैं.

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Office Stress Relief Tips: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ऑफिस का काम, लगातार मीटिंग्स, डेडलाइन, ईमेल और भी काफी ज्यादा दबाव की वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं. कई बार काम खत्म होने के बाद भी दिमाग ऑफिस की टेंशन में ही लगा रहता है और हर समय ऑफिस की कोई ना कोई बात परेशान करती ही रहती है. ऑफिस की टेंशन का बुरा असर आपकी हेल्थ पर काफी ज्यादा पड़ता है और साथ ही साथ नींद, फोकस और रोजमर्रा की कार्यक्षमता पर भी इसका बुरा असर देखने के लिए मिल सकता है. तनाव कम करने के लिए घंटों मेडिटेशन या एक्सरसाइज करना काफी ज्यादा बेहतर हो सकता है. दिन के बीच में सिर्फ 5 मिनट का छोटा ब्रेक भी माइंड को रिलैक्स करने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. आइए आज आपको बताते हैं कैसे आप दिमाग को शांत रख सकते हैं?

ऑफिस स्ट्रेस से माइंड को फ्रेश कैसे रखें?

1. डेस्क से उठकर थोड़ी वॉक करें

अगर ऑफिस में आपको काफी ज्यादा तनाव रहता है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. लगातार कई घंटे कुर्सी पर बैठकर काम करने से शरीर के साथ-साथ दिमाग भी बंद हो जाता है. डेस्क से उठकर थोड़ी वॉक आपको जरूर करनी चाहिए.

2. 5 मिनट करें डीप ब्रीदिंग

ऑफिस में तनाव महसूस अगर काफी ज्यादा होता है, तो आपको 5 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करनी बेहद ही जरूरी है. डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज शरीर को रिलैक्स महसूस कराने और तनाव को कम करने में काफी मददगार होता है.

3. आंखों को दें स्क्रीन से ब्रेक

ऑफिस में लंबे समय तक लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने से आपकी आंखों पर इसका बुरा असर पड़ता है, जिस कारण आपको काफी दिक्कतें भी हो सकती हैं. मोबाइल पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए.

4. माइंडफुलनेस

माइंडफुलनेस के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी होता है. कुछ समय के लिए अपना ध्यान अपने पर ही आप लगा सकते हैं. 5 मिनट माइंडफुलनेस आपको काम के बीच मानसिक रूप से रीसेट करने में काफी ज्यादा मददगार हो सकता है.

5. अपने पसंदीदा गाने सुनें

अगर आप ऑफिस में अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रखना चाहते हैं, तो आपको अपने पसंदीदा गाने जरूर सुन लेने चाहिए. म्यूजिक सुनते समय बहुत तेज आवाज से बचें और ऑफिस के नियमों का भी ध्यान रखें.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.