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घर को नौतपा में तंदूर होने से बचाने के लिए आज ही करें ये 5 काम, कमरा रहेगी ठंडा-ठंडा कूल-कूल
cool Home Remedies During Nautapa: घर को नौतपा में तंदूर होने से बचाने के लिए आज आपको कुछ टिप्स बताते हैं, जिसको फॉलो करके आप कमरे में ताजगी को भर सकते हैं.
cool Home Remedies During Nautapa: मई और जून की भीषण गर्मी से लोग परेशान हो जाते हैं. बाहर निकालते ही बुरा हाल हो जाता है, 25 मई से नौतपा शुरू हो रहे हैं और इस 9 दिनों में तो आपका बुरा हाल होने वाला है. सुबह से लेकर देर रात तक दीवारें गर्म रहती हैं, पंखा भी गर्म हवा देने लगता है और कहीं भी चले जाओ पर ठंडक का एहसास मिलता ही नहीं है. अगर आप बिना ज्यादा खर्च किए अपने घर को ठंडा-ठंडा रखना चाहते हैं, तो कुछ खास टिप्स को बताते हैं, जिससे आपकी समस्या चुटकियों में ठीक हो सकती है. घर का माहौल भी आरामदायक रहेगा और आपको चैन भरी नींद भी मिलेगी. इस गर्मी से निपटने की इंतजाम कर लेंगे तो आप आराम से घर पर रह सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.
घर को नौतपा में तंदूर होने से बचाने के लिए क्या करें?
1. ग्रीन नेट
नौतपा के नौ दिनों में तो आपकी हालत काफी ज्यादा खराब होने वाली है. आप अपनी छत परग्रीन नेट को बिछा सकते हैं. ये सूरज की सीधी रोशनी से छत को बचाने के काम करेगी. नीचे वाले कमरे को ठंडा-ठंडा कूल-कूल रखने में मददगार हो सकता है.
2. खिड़कियों और दरवाजों पर मोटे सूती पर्दे
अगर आप घर को तेज धूप से बचाना चाहते हैं, तो आप खिड़कियों और दरवाजों पर मोटे सूती पर्दे को लगा सकते हैं. कॉटन के डबल लेयर वाले पर्दे कमरे का तापमान कई डिग्री तक कम रखने में मदद करेंगे.
3. इलेक्ट्रॉनिक सामान का कम इस्तेमाल
अगर आप अपने कमरे को ठंडा रखना चाहते हैं, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, ओवन जैसी चीजों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी आपके कमरे को गरम रख सकते हैं. जरूरत न होने पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आप बंद ही रखें.
4. घर के अंदर पौधे
अपने कमरे को अगर आप ठंडा रखना चाहते हैं, तो घर के अंदर पौधे आपको जरूर लगाने चाहिए. इनडोर प्लांट्स सिर्फ सजावट के लिए नहीं बल्कि आपके कमरे को ठंडा रखने का भी काम करेंगे. बालकनी या कमरे के कोनों में आप रख सकते हैं.
5. व्हाइट पेंट
कमरे की छत को अगर आप ठंडा रखना चाहते हैं, तो आप व्हाइट पेंट को छत पर लगा सकती है. सफेद रंग हीट रिफ्लेक्टिव पेंट होता है जो सूरज की तेज रोशनी को आने से रोकता है. आपको घर की छत में रंग-बिरंगे कलरों को करवाने से बचना चाहिए. वरना आपका घर हीट का गोला बन जाएगा.