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Do These 5 Things To Keep Your Skin Hydrated While Sitting In Ac

ऑफिस में दिनभर AC में बैठने से स्किन हो गई है ड्राई? त्वचा को हाइड्रेट रखने के लिए करें ये 5 काम

Natural Skin Hydration Tips: अप्रैल के महीने में जून जैसी गर्मी होने लगी है और लोगों का इससे काफी ज्यादा बुरा हाल हो गया है. बाहर निकलते ही लू के थपेड़े पड़ने लगते हैं. घर हो या ऑफिस एसी के बिना तो रह पाना तक मुश्किल हो गया है. लंबे समय तक ऑफिस में AC में बैठे रहने से स्किन काफी ज्यादा ड्राई नजर आती है और ये कॉर्पोरेट लोगों के लिए आम समस्या बन चुकी है, जिससे ज्यादातर लड़कियां परेशान ही रहती हैं. काफी सारी चीजें अपनाने के बाद कुछ खास असर देखने को नहीं मिल पाता है. त्वचा की नमी भी धीरे-धीरे कम होने लग जाती है, जिस कारण स्किन ड्राई, बेजान और कभी-कभी खुजली होने की परेशानियों का लोग सामना करते हैं. आज आपको बताते हैं कि कैसे आप त्वचा को हाइड्रेट रख सकते हैं?

Natural Skin Hydration Tips: अप्रैल के महीने में जून जैसी गर्मी होने लगी है और लोगों का इससे काफी ज्यादा बुरा हाल हो गया है. बाहर निकलते ही लू के थपेड़े पड़ने लगते हैं. घर हो या ऑफिस एसी के बिना तो रह पाना तक मुश्किल हो गया है. लंबे समय तक ऑफिस में AC में बैठे रहने से स्किन काफी ज्यादा ड्राई नजर आती है और ये कॉर्पोरेट लोगों के लिए आम समस्या बन चुकी है, जिससे ज्यादातर लड़कियां परेशान ही रहती हैं. काफी सारी चीजें अपनाने के बाद कुछ खास असर देखने को नहीं मिल पाता है. त्वचा की नमी भी धीरे-धीरे कम होने लग जाती है, जिस कारण स्किन ड्राई, बेजान और कभी-कभी खुजली होने की परेशानियों का लोग सामना करते हैं. आज आपको बताते हैं कि कैसे आप त्वचा को हाइड्रेट रख सकते हैं?

ऑफिस में स्किन को हाइड्रेट कैसे रखें?

1. ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं

ऑफिस में 8-9 घंटे AC में बैठे रहने से स्किन काफी ज्यादा ड्राई नजर आने लगती है. आपकी खूबसूरती में भी इसका बुरा असर पड़ता है अगर आप स्किन को हाइड्रेट रखना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा पानी आपको पीना चाहिए. पानी की कमी के कारण आपकी स्किन बेजान नजर आने लगेगी.

2. हैंड क्रीम

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ऑफिस में आपको अपने साथ हैंड क्रीम जरूर रखनी चाहिए. AC में दिनभर बैठे रहने से स्किन बेजान नजर आती है. आपको बीच-बीच में अपने हाथों में नमी को बढ़ाने के लिए हैंड क्रीम का इस्तेमाल करना ही चाहिए.

3. एलोवेरा जेल

एलोवेरा जेल आपकी स्किन के लिए फायदेमंद होता है. अगर आपकी स्किन काफी ज्यादा ड्राई हो रही है और आपके हाथ बेजान नजर आ रहे हैं, तो आपको ऑफिस में बैठकर बीच-बीच में एलोवेरा जेल को लगा ही लेना चाहिए.

4. डिटॉक्स वाटर

आपको ऑफिस में हमेशा डिटॉक्स वाटर को बनाकर अपने साथ रखना चाहिए. खीरा, नींबू, पुदीना इन चीजों का पानी आपको बनाकर रखना चाहिए और लगातार पीते रहना चाहिए. समर में ये काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है.

5. ऑयल फ्री मॉयश्चराइजर

आपको अपनी स्किन पर ऑयल फ्री मॉयश्चराइजर तो जरूर लगाना चाहिए. ये स्किन को नमी देने में भी मददगार होता है. स्किन पूरे दिन हाइड्रेट रहेगी और आपका लुक भी हमेशा फ्रेश नजर आएगा. इसको आप नहाने के बाद अपनी पूरी स्किन पर लगा सकते हैं. ऑफिस में इसको हमेशा अपने साथ रखें. घर से निकलने से पहले और ऑफिस से निकलने से पहले इसको आपको जरूर लगाना ही चाहिए. आपकी स्किन हमेशा खिली-खिली भी नजर आएगी.

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