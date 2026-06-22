40 की उम्र में भी खुद को हर बीमारी से दूर रखने के लिए सुबह रोजाना करें ये 5 तरह के योगासन, रहेंगे एक्टि‍व और एनर्जी

Yoga for Health After 40: अगर आप 40 की उम्र में भी खुद को हर बीमारी से कोसों दूर रखना चाहते हैं, तो आप सुबह के समय रोजाना 5 बेस्ट योगासन को कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/lifestyle/do-these-5-types-of-yoga-asanas-every-morning-to-keep-yourself-free-from-all-illnesses-even-at-the-age-of-40-8453240/ Copy

(Pic credit-AI)

Yoga for Health After 40: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में आजकल कम उम्र में भी लोग तनाव, बदलती लाइफस्टाइल और अनहेल्दी खान-पान की वजह से कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं और फिर देखते ही देखते 40 की उम्र पार करने के बाद शरीर में कई तरह-तरह के बदलाव देखने के लिए मिलते हैं कई सारी बीमारियां भी शरीर को लग जाती है, इसका कारण अपना ठीक से ध्यान न रखने की वजह से ये दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ती ही चली जाती है. वजन बढ़ने की समस्या से लेकर जोड़ों में दर्द महसूस होता है. हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है, अगर ऐसे में आप खुद को लंबे समय तक फिट एंड फाइन रहना चाहते हैं, तो आप रोजाना कुछ बेस्ट योगासन को कर सकते हैं. आपके शरीर के लिए भी ये काफी ज्यादा फायदेमंद होता है आइए आपको बताते हैं कौन-कौन से योगासन को आप रोजाना कर सकते हैं.

40 की उम्र में भी रोजाना करें ये 5 योगासन

1. ताड़ासन

अगर आप खुद को 40 की एज में भी फिट और कई बीमारियों से दूर रखना चाहती हैं, तो आप ताड़ासन को रोजाना सुबह के समय कर सकते हैं. इसको करना काफी ज्यादा आसान है. यह शरीर के संतुलन को बेहतर बनाता है और साथ ही साथ रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाएं रखने में भी ये मददगार साबित होता है. मांसपेशियों में मजबूती भी देता है.

2. वृक्षासन

वृक्षासन को भी आप सुबह के समय रोजाना कर सकते हैं. इसको करना काफी ज्यादा आसान है और अगर आप रोजाना करेंगे, तो आपको कमाल के असर देखने को मिल जाएंगे. 40 की उम्र के बाद शरीर का संतुलन बनाएं रखने में ये काफी ज्यादा मददगार साबित होता है. मानसिक शांति देता है और मांसपेशियों को भी मजबूती देता है.

3. त्रिकोणासन

खुद को हमेशा फिट और यंग दिखाने के लिए आपको रोजाना त्रिकोणासन को करना ही चाहिए. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा और साथ ही कई बीमारियों को भी दूर रखने में आपकी मदद कर सकता है. पेट की चर्बी कम करने में भी ये मददगार साबित हो सकता है. इसको करने से शरीर में लचीलापन आता है और साथ ही साथ पाचन को भी बेहतर बनाता है.

4. भुजंगासन

भुजंगासन भी आपके लिए एकदम बेस्ट साबित होता है आप इसको कभी भी आसानी से कर सकते हैं. कमर दर्द और पीठ की जकड़न को कम करने में ये मददगार साबित होता है. भुजंगासन को कोबरा पोज के नाम से भी जाना जाता है. रोजाना इसको सुबह के समय करने से रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है, कमर दर्द में राहत मिलती है, तनाव कम होता है.

5. वज्रासन

वज्रासन को भी आप घर पर आसानी से कर सकते हैं. मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए ये एकदम बेस्ट साबित होता है. 40 की उम्र में आपको फिट रखने का काम करता है. पाचन तंत्र मजबूत, तनाव और चिंता कम, फेफड़े को हेल्दी रखता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.