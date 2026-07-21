Pcos Yoga At Home: पीसीओएस को कंट्रोल में रखने के लिए रोजाना करें ये 5 योगासन, वजन भी नहीं बढ़ेगा

Yoga Asanas For Pcos And Hormonal Imbalance: अगर आप पीसीओएस की समस्या से परेशान हैं, तो आपको योगासन के बारे में बताते हैं, जो आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है.

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Yoga Asanas For Pcos And Hormonal Imbalance: आजकल महिलाओं में पीसीओएस की समस्या काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रही है, जिससे वो हमेशा से ही काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं. खराब लाइफस्टाइल, तनाव, अनियमित खानपान और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण अक्सर ये समस्या सभी में देखने के लिए मिल जाएंगी. इन सभी कारणों की वजह से पीसीओएस का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ने लग जाता है. अगर आप पीसीओएस की समस्या को झेल रही हैं, तो आपको इस समस्या में वजन तेजी से बढ़ना, अनियमित पीरियड्स, चेहरे पर मुंहासे, बाल झड़ना और थकान जैसी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है. अगर आप भी पीसीओएस को कंट्रोल में रखना चाहती हैं, तो आप रोजाना 5 तरह के योगासन को कर सकते हैं. ये आपको फिट भी रहेगा और बढ़ते वजन को भी कम करेगा.

पीसीओएस को कंट्रोल में रखने के लिए 5 योगासन

1. तितली आसन

अगर आप रोजाना तितली आसन को करते हैं, तो गजब के फायदे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे. ये आपकी हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में मदद करता है और प्रजनन अंगों को मजबूत बनाए रखता है.

2. भुजंगासन

भुजंगासन को भी आप रोजाना कर सकते हैं. ये आपके शरीर को कई बीमारियों से दूर रखने में मदद करता है और साथ ही साथ भुजंगासन पेट और कमर की मांसपेशियों को मजबूत करने में भी आपकी मदद करता है. हार्मोनल संतुलन को भी बनाएं रखने में ये काफी ज्यादा मददगार साबित होता है.

3. सेतु बंधासन

आप रोजाना सेतु बंधासन को भी कर सकते हैं. ये आपकी हेल्थ को सुधारने का काम करता है और साथ ही साथ आपको कई बीमारियों से भी दूर रखता है. शरीर के हार्मोनल सिस्टम को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकता है. पीठ दर्द से राहत पा सकते हैं और तनाव को भी कम कर सकते हैं.

4. बालासन

बालासन को भी आप रोजाना कर सकते हैं. ये आपकी कई सारी बीमारियों को दूर रखने में मददगार होता है. पीसीओएस में तनाव एक बड़ा कारण माना जाता है इसलिए इस आसान को रोजाना करने से मन को शांति मिलेगी और आप तनाव से दूर भी रह सकते हैं.

5. सूर्य नमस्कार

आप रोजाना सुबह के समय सूर्य नमस्कार को भी कर सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए एकदम बेस्ट माना जाता है और पूरे शरीर की एक्सरसाइज भी आसानी से हो जाएगी. इसको रोजाना करने से कैलोरी बर्न होती है, वजन नियंत्रित रखने में मदद मिलती है, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.