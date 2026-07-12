सुबह उठते ही होने लगती है गर्दन दर्द? इस दर्द से राहत पाने के लिए रोजाना करें ये 5 योगासन

Yoga For Neck Pain Relief: कुछ लोगों को सुबह उठते ही गर्दन में दर्द रहने की शिकायत रहती है आज आपको कुछ योगासन के बारे में बताते हैं, जिसको आपको रोजाना करना ही चाहिए.

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(Pic credit-pexel)

Yoga For Neck Pain Relief: सुबह उठते ही आजकल अधिकतर लोगों को गर्दन में दर्द, अकड़न या सिर को इधर-उधर घुमाने में परेशानी में काफी ज्यादा परेशानी होती ही है. यही नहीं ये परेशानी होना आजकल एक आम समस्या भी बन चुकी है. लंबे समय तक मोबाइल चलाना, लैपटॉप पर काम करना, गलत तरीके से सोना, ऊंचा तकिया इस्तेमाल करने के कारण आपको ये समस्या काफी ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है. अगर आप भी इस दर्द से परेशान हैं और आम समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना दिक्कत काफी ज्यादा बढ़ सकती है. अगर यह समस्या बार-बार होने लगे तो यह सर्वाइकल से जुड़ी परेशानी का संकेत भी ये हो सकता है. योग न केवल गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, बल्कि शरीर को भी फिट रखने का काम करता है आइए आपको 5 योगासन के बारे में बताते हैं.

गर्दन का दर्द हल्का करने के लिए 5 योगासन

1. मार्जरी-व्याघ्रासन

अगर आप गर्दन का दर्द हल्का करना चाहते हैं और सुबह उठने के साथ-साथ ये समस्या आपकी बढ़ती ही जा रही है, तो आपको रोजाना मार्जरी-व्याघ्रासन को करना ही चाहिए. ये आपकी हेल्थ को सुधारती है और साथ ही साथ गर्दन का दर्द हल्का करने में भी मदद करती है.

2. ताड़ासन

आप रोजाना ताड़ासन को भी कर सकते हैं ये आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है और साथ ही साथ आपको कई सारी बीमारियों से भी छुटकारा देता है. यह रीढ़ और गर्दन को सीधा रखने में मदद करता है. आपको रोजाना करना ही चाहिए.

3. भुजंगासन

आप रोजाना सुबह के समय भुजंगासन को भी कर सकती है. ये आपको हमेशा फिट रखने का काम करता है. भुजंगासन गर्दन, कंधों और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में काफी ज्यादा मददगार साबित होता है. गर्दन और कंधों का दर्द कम करने में मदद करता है और शरीर में लचीलापन को भी बढ़ाता है.

4. मकरासन

अगर आपको सुबह उठते ही गर्दन में भारीपन महसूस होता है और आप इससे काफी ज्यादा परेशान हैं, तो आप मकरासन को कर सकते हैं. इसको रोजाना करने से आपको अपने शरीर में काफी अच्छे बदलाव देखने के लिए मिलेंगे और साथ ही साथ गर्दन और पीठ को गहरा आराम भी मिलता है.

5. बालासन

बालासन भी आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. इसको आपको रोजाना करना ही चाहिए. बालासन तनाव कम करने और गर्दन की मांसपेशियों को आराम देने के लिए आपकी काफी ज्यादा मदद करता है. गर्दन और पीठ को आराम मिलता है और साथ ही साथ मानसिक तनाव कम होता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.