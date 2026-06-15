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मसल्स को रिलैक्स रखने के लिए रोजाना करें ये 5 योगासन, दिनभर की थकान भी होगी मिनटों में दूर

Yoga Poses For Muscles Relaxed: दिनभर की थकान को दूर करके अगर आप मसल्स को रिलैक्स रखना चाहते हैं, तो कुछ योगासन को रोजाना कर सकती हैं.

Written by: Ritika
Published: June 15, 2026, 3:11 PM IST
(Pic credit-pexel)
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Yoga Poses For Muscles Relaxed: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लंबे समय बैठे या इधर-उधर जाने की वजह से शरीर में काफी ज्यादा थकान होने लगती है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. लगातार मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल करने से भी मांसपेशियों में अकड़न और दर्द की समस्या बनी रहती है. आज के समय में कम उम्र में भी लोग गर्दन, पीठ, कंधों और पैरों की मांसपेशियों में जकड़न की समस्या महसूस करते हैं. कुछ लोग अपनी लाइफ में इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि उनको खुद के लिए समय निकालना तक बोझ लगता है. अगर आप रोजाना योगासन को करते हैं, तो हमेशा फिट रह सकते हैं. ऐसे में योग एक प्राकृतिक तरीका है, खुद को फिट हमेशा रखने का. कुछ योगासन न केवल मसल्स को रिलैक्स करने में मदद करते हैं बल्कि पूरे शरीर को ऊर्जा को बनाने के साथ-साथ तनाव कम करने और दिनभर की थकान दूर करने में मददगार होते हैं. अगर आप भी मसल्स को रिलैक्स करना चाहते हैं, तो कुछ 5 योगासन हैं, जिनको आप रोजाना भी कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.

मसल्स को रिलैक्स रखने के लिए योगासन

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1. अधोमुख श्वानासन

आप रोजाना घर पर आसानी से अधोमुख श्वानासन को कर सकते हैं. ये आपके मसल्स को रिलैक्स करके तनाव को कम करने का भी काम करता है. यह योगासन पूरे शरीर की मांसपेशियों को स्ट्रेच करता है इससे सारी की सारी थकान एकदम से दूर हो जाएगी. आपको रोजाना इसको करना चाहिए. ये आपकी हेल्थ के लिए भी बेस्ट है.

2. पश्चिमोत्तानासन

यह योगासन शरीर को आराम देने के साथ-साथ आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाने के में मददगार है. इसको आप घर पर आसानी से कर सकते हैं. पीठ की मांसपेशियों को आराम मिलता है और साथ ही तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है.

3. शवासन

योगा आपके शरीर के लिए काफी ज्यादा जरूरी है. अगर आप रोजाना भी योगासन को करते हैं, तो आपका शरीर काफी ज्यादा आरामदायक बनेगा और साथ ही पूरे शरीर की मांसपेशियों को गहराई से रिलैक्स रखने में भी रोजाना आपको इसको करना ही चाहिए. मानसिक तनाव कम के साथ-साथ नींद ना आने की दिक्कत भी दूर होती है.

4. बालासन

बालासन को भी रोजाना करना बेहद ही आसान है. अगर आप इसको रोजाना 20 मिनट भी घर पर करती हैं, तो पीठ, कंधों और गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत रखने में मदद मिलती है और साथ ही बालासन शरीर और मन दोनों को आराम देने में मददगार होता है. इसको करने से आपको रात में अच्छी नींद भी आएगी.

5. मार्जरीआसन

मार्जरीआसन करना बेहद ही आसान है, इसको अगर आप रोजाना करते हैं, तो शरीर में कई सारे गजब के फायदे देखने के लिए मिल जाएंगे. रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को बढ़ाता है और साथ ही मांसपेशियों में भी गजब की ताकत को भर देता है. शरीर को आराम महसूस होता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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