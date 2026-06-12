पैरों की मसल्स को मजबूत बनाने के लिए रोजाना करें ये 5 योगासन, मजबूत बनेगा शरीर

Best Leg Exercises At Home: अगर आप पैरों की मसल्स को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आप रोजाना कुछ कमाल के योगासन को कर सकते हैं. जो आपके शरीर को भी मजबूत बनाता है. आइए आपको बताते हैं.

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(pic credit- pexels)

Best Leg Exercises At Home: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और लंबे समय तक बैठकर काम करने से शरीर पर काफी ज्यादा इसका बुरा असर पड़ रहा है. शारीरिक गतिविधियों की कमी और गलत लाइफस्टाइल के कारण पैरों की मांसपेशियां धीरे-धीरे कमजोर हो रही है और कुछ लोगों को चलने-फिरने में भी दिक्कत आती है. शरीर के संतुलन, स्टैमिना को बनाएं रखने के लिए आपको अपने खान-पान और हेल्थ का काफी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, वरना कई सारी बीमारियों के आप शिकार हो जाते हैं. अगर आप कुछ भी गलत आदतों को अपनाते हैं, तो इसका बुरा असर आपकी ओवरऑल फिटनेस पर काफी ज्यादा पड़ता है. मजबूत पैर लंबे समय आपको फिट रखने के लिए काफी ज्यादा जरूरी होते हैं. अगर पैरों की मसल्स मजबूत, घुटनों, कूल्हों और कमर को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आप कुछ योगासन को कर सकते हैं. योगासन आपके शरीर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं. आइए आपको बताते हैं कौन-कौन से योगासन हैं, जिनको आप कर सकते हैं.

पैरों की मसल्स को मजबूत बनाने के लिए योगासन

1. वीरभद्रासन

अगर आप रोजाना वीरभद्रासन को करते हैं, तो ये आपकी हेल्थ को फिट रखने का काम करती है और साथ ही पैरों की मांसपेशियों को भी मजबूती देती है. इसको आप घर पर बड़े ही आसानी से के साथ में कर सकते हैं. 15 मिनट भी आप करेंगी, तो गजब के असर पा सकते हैं. शरीर का संतुलन को बेहतर बनाता है.

2. वृक्षासन

वृक्षासन भी आपको रोजाना करना चाहिए. 15-20 मिनट भी करेंगी, तो आपकी हेल्थ एकदम फिट नजर आएगी. पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करने के साथ-साथ शरीर की स्थिरता को बढ़ाने में ये मददगार होती है.फोकस में सुधार करता है और बीमारियों को दूर करता है.

3. सेतु बंधासन

सेतु बंधासन को भी आप 15-20 मिनट के लिए रोजाना कर सकते हैं. पैरों, कूल्हों और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए ये काफी ज्यादा मददगार है. मसल्स की मजबूती बढ़ाने के लिए आप इसको कर सकते हैं.

4. उत्कटासन

उत्कटासन आपके लिए बेस्ट साबित होता है. आप 20 मिनट तक इसको रोजाना कर सकते हैं. पैरों और जांघों की मांसपेशियों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है. स्टैमिना बढ़ाने में भी मददगार होता है.

5. वृक्षासन

वृक्षासन को भी आप रोजाना कर सकते हैं. पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में ये मददगार साबित होते हैं. टखनों की ताकत को बढ़ाता है और साथ ही शरीर में गजब की ताकत को भी भर देता है.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)