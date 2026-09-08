ग्लास स्किन पाने के लिए रात में सोने से पहले करें ये काम, चेहरे पर आएगा नेचुरल ग्लो

Korean Glass Skin Skincare : क्या आपका भी सपना कोरियन लड़कियों जैसी ग्लास और चमकदार स्किन पाने का है? तो इसके लिए आपको महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर ढेर सारे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. अपनी स्किन केयर रूटीन में बस थोड़ा सा बदलाव करके आप स्किन को ज्यादा ग्लोइंग और हेल्दी लुक दे सकते हैं. खासकर रात को सोने से पहले की गई स्किन केयर आपकी स्किन के लिए काफी फायदेमंद होती है.

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हर दिन आपको फेस पर अलग ही ग्लो दिखने लगेगा

सोशल मीडिया के दौर में कोरियन कल्चर और खासकर कोरियन स्किन केयर का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है. कोरियन ड्रामा और फिल्मों में एक्ट्रेसेस की ग्लास, बेदाग और चमकदार स्किन देखकर कई लोग भी वैसा ही लुक पाने की कोशिश करते हैं. इसी वजह से बाजार में कई तरह के कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी काफी पॉपुलर हुए हैं. हर किसी के लिए महंगे प्रोडक्ट खरीदना संभव नहीं होता और जरूरी नहीं कि हर प्रोडक्ट हर स्किन टाइप पर एक जैसा असर करे. ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं है. अगर आप अपनी स्किन केयर रूटीन को सही तरीके से फॉलो करें और रात में स्किन की अच्छी तरह देखभाल करें, तो स्किन को नेचुरल ग्लो और फ्रेश लुक देने में मदद मिलती है. रात का समय स्किन केयर के लिए खास माना जाता है, क्योंकि इस दौरान स्किन को आराम मिलता है और आपकी नाइट रूटीन लंबे समय तक स्किन पर बनी रहती है. इसलिए अगर आप भी ग्लास स्किन जैसा लुक पाना चाहते हैं, तो रात को सोने से पहले अपनी स्किन केयर रूटीन में कुछ आसान स्टेप्स शामिल कर सकते हैं. इन्हें फॉलो करने से आपकी स्किन ज्यादा हाइड्रेटेड, सॉफ्ट और ग्लोइंग नजर आती है.

रात में सोने से पहले करें ये आसान स्किन केयर

ग्लास स्किन के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप रात में सोने से पहले चेहरे को अच्छी तरह साफ करें. इसके बाद स्किन को हाइड्रेशन दें, ताकि सुबह चेहरा रूखा और बेजान नजर न आए. अगर आप घरेलू चीजों का यूज़ करना चाहती हैं, तो खीरे के रस, गुलाब जल और थोड़े से चंदन पेस्ट का यूज़ कर सकती हैं. इस पेस्ट को तैयार करने के लिए एक चम्मच खीरे का रस लें. इसमें एक चम्मच गुलाब जल मिलाएं. अब इसमें थोड़ा सा चंदन पेस्ट डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें. ध्यान रखें कि मिश्रण बहुत गाढ़ा या बहुत पतला न हो.

चेहरे पर कैसे लगाएं?

सबसे पहले फेसवॉश से अपना चेहरा साफ कर लें. इसके बाद तैयार पेस्ट को चेहरे पर हल्के हाथों से लगाएं. इसे करीब 10 मिनट तक रहने दें और फिर साफ पानी से चेहरा धो लें. चेहरा धोने के बाद स्किन को रगड़ने के बजाय मुलायम तौलिये से हल्के हाथों से सुखाएं. इसके बाद अपनी स्किन टाइप के हिसाब से मॉइस्चराइजर लगाएं.

खीरा, गुलाब जल और चंदन क्यों किए जाते हैं इस्तेमाल?

खीरे में पानी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यह स्किन को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है. चेहरे पर खीरे का यूज़ करने से स्किन फ्रेश और कूल महसूस होती है. गुलाब जल का इस्तेमाल लंबे समय से स्किन केयर में किया जाता रहा है. यह स्किन को फ्रेश महसूस कराने और हल्की नमी बनाए रखने में मदद करता है. चंदन का यूज़ पारंपरिक रूप से स्किन को ठंडक देने के लिए किया जाता है. इसे चेहरे पर लगाने से स्किन को रिलैक्सिंग और फ्रेश फील मिलता है. ध्यान रखें कि घरेलू नुस्खे हर व्यक्ति की स्किन पर एक जैसा असर नहीं करते. किसी भी चीज को चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें, खासकर अगर आपकी स्किन संवेदनशील है.

ग्लासी लुक के लिए रात की रूटीन में ये चीजें भी करें शामिल

1. मेकअप हटाकर सोएं

अगर आपने दिनभर मेकअप किया है, तो सोने से पहले उसे अच्छी तरह साफ करना जरूरी है. मेकअप हटाए बिना सोने से स्किन पर गंदगी और प्रोडक्ट जमा रह सकते हैं.

2. चेहरा अच्छी तरह साफ करें

रात में सोने से पहले अपने चेहरे को माइल्ड फेसवॉश से साफ करें. इससे दिनभर चेहरे पर जमा धूल, पसीना और एक्स्ट्रा ऑयल हटाने में मदद मिलेगी.

3. स्किन को मॉइस्चराइज करें

चेहरा धोने के बाद मॉइस्चराइजर लगाना न भूलें. यह स्किन में नमी बनाए रखने में मदद करता है और स्किन को सॉफ्ट महसूस कराता है.

4. होंठों की भी देखभाल करें

चेहरे के साथ होंठों को भी नाइट केयर की जरूरत होती है. सोने से पहले लिप बाम लगाएं, ताकि होंठ ड्राई और फटे हुए न दिखें.

5. स्किन को ज्यादा रगड़ने से बचें

स्किन केयर करते समय चेहरे पर जोर से मसाज या स्क्रब नहीं करना चाहिए. ग्लास स्किन के लिए सही स्किन केयर जरूरी है.

कब दिखता है असर?

स्किन केयर का असर हर व्यक्ति में अलग हो सकता है. किसी को जल्दी बदलाव नजर आता है, जबकि किसी की स्किन को ज्यादा समय लगता है. इसलिए इसका कोई फिक्स समय तो नहीं है, लेकिन जैसे ही आप अपना स्किन केयर बदलेंगे, हर दिन आपको फेस पर अलग ही ग्लो दिखने लगेगा और धीरे-धीरे करके आपकी स्किन ग्लासी हो जाएगी. अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी समस्या है, तो आप डॉक्टर की सलाह के बिना चेहरे पर कुछ न लगाएं.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.