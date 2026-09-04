क्या आपको भी दूध पीकर पेट में बनने लगती है गैस? इससे बचने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

Milk Gas Problem: अधिकतर लोग ऐसे भी होते हैं, जिनको दूध पीने के बाद पेट में काफी ज्यादा गैस बनने लगती है.

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Milk Gas Problem: दूध को कैल्शियम, प्रोटीन और कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर माना जाता है. ये आपकी सेहत के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. यही वजह है कि इसे रोजाना की डाइट का हिस्सा बनाने की सलाह डॉक्टर भी देते हैं. कुछ लोगों को दूध पीने के बाद पेट फूलना, गैस, पेट में गुड़गुड़ाहट, ऐंठन या दस्त जैसी समस्या काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं और छुटकारा पाना चाहते हैं, तो तरीकों को अपना सकते हैं.दूध पीने के बाद बार-बार गैस या पेट फूलने की समस्या होती है, तो जरूरी नहीं कि आपको हमेशा के लिए दूध छोड़ना पड़े. आप कुछ चीजों के सेवन से इन दिक्कतों को दूर कर सकते हैं. कुछ आसान बदलाव करके कई लोगों को दूध से होने वाली परेशानी कम करने में काफी ज्यादा मदद मिलती है. आइए आप भी जान लीजिए.

दूध पीने के बाद गैस बनने से बचने के 5 आसान तरीके

1. एक बार में ज्यादा दूध पीने से बचें

अगर आप भी एक बार में काफी सारा दूध पीते हैं, तो आपको ऐसा करने से हमेशा बचना चाहिए. ये आपके हेल्थ को नुकसान करता है. कुछ लोगों को दूध को भोजन के साथ लेने पर भी अलग सा लग सा लग सकता है.

2. लैक्टोज-फ्री दूध

अगर आपको सिंपल दूध पसंद नहीं है, तो आप लैक्टोज-फ्री दूध को भी पी सकते हैं. ये पीने में टेस्टी भी होता है. लैक्टोज को पचाने में परेशानी वाले लोगों को यह सामान्य दूध की तुलना में अधिक आसानी से सहन करने वाला होता है.

3. दूध धीरे-धीरे पिएं

आपको दूध धीरे-धीरे पीना चाहिए. एकदम से ज्यादा-ज्यादा नहीं पीना चाहिए, वरना दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ भी सकती है. दूध के साथ बहुत ज्यादा तला-भुना या भारी चीजें आपको गलती से भी नहीं खानी चाहिए.

4. दूध में अदरक या इलायची

दूध में आपको हमेशा अदरक या इलायची को डालना ही चाहिए. ये सेहत के लिए फायदेमंद होता है. इसमें मिलाकर खाने से गैस बनने की दिक्कत काफी हद तक दूर हो जाएगी. इससे पाचन बेहतर होता है और गैस नहीं बनती है. इसलिए आपको इसका सेवन करना चाहिए.

5. गुनगुना दूध पिएं

आपको ठंडा दूध पीने से बचना चाहिए. ये गैसे को बढ़ाने का काम करती है. आपको हमेशा हल्का गुनगुना दूध का सेवन ही करना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.