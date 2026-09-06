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लंच करने के बाद आपको भी आती है भयंकर नींद? छुटकारा पाने के लिए तुरंत अपनाएं ये तरीके

Post Lunch Sleepiness: लंच के बाद अधिकतर लोगों को नींद काफी ज्यादा आती हैं, अगर आपको भी आती है, तो आपको बताते हैं कैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं.

Written by: Ritika
Published: September 6, 2026, 12:06 PM IST
लंच करने के बाद आपको भी आती है भयंकर नींद? छुटकारा पाने के लिए तुरंत अपनाएं ये तरीके

Post Lunch Sleepiness: लंच करने के बाद अचानक आंखों में भारीपन, शरीर में सुस्ती सी आने लगती है, ऐसा मन करता है कि एकदम अब सो जाए और नींद भी आ जाती है. कई लोगों को खाना खाने के कुछ देर बाद ही इतनी तेज नींद आने लगती है, कि समझना ही मुश्किल हो जाता है, समझ ही नहीं आता है कि क्या करें और क्या न करें. ऑफिस में काम करना या किसी जरूरी काम पर ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है और समझ नहीं आता है कि कैसे सो जाएं, किसी जरूरी काम पर ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है. कई सारे लोगों के सामने से दिक्कत जरूर होती ही होती है. अगर आपके साथ भी यही दिक्कत है और आप इससे काफी ज्यादा परेशान हैं, तो आइए आज आपको बताते हैं कि कैसे आप पोस्ट-लंच स्लीपिनेस से छुटकारा पा सकते हैं.

लंच करने के बाद की नींद से कैसे छुटकारा पाएं?

1. लंच के बाद थोड़ी देर जरूर टहलें

कुछ लोगों में काफी ज्यादा गंदी आदत होती है, कि खाना खाते ही तुरंत सो जाते हैं, ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है. लंच के बाद कुछ मिनट धीरे-धीरे चल सकते हैं. इससे आपको नींद कम आएगी.

2. लंच हल्का और हेल्दी रखें

अगर लंच करने के बाद भी आपको काफी ज्यादा नींद आती है, तो आपको रोजाना लंच हल्का और हेल्दी ही करना चाहिए. वरना आपको नींद आएगी ही आएगी. आपको इस बात का काफी खास ध्यान रखना है.

3. पर्याप्त पानी पीते रहें

लंच करने के बाद आपको रोजाना पर्याप्त पानी पीते रहना है, ऐसा करने से आपको नींद काफी ज्यादा कम आने लगती है. लंच के बाद अगर आपको बार-बार सुस्ती महसूस होती है, तो शायद आप पानी कम पी रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है.

4. नींद पूरी करें

रात के समय आपको अपनी नींद अच्छे से पूरी कर लेनी चाहिए, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो दिन के समय लंच करने के बाद आपको काफी ज्यादा नींद आने वाली है.

5. लंच में मीठा कम करें

आपको बता दें लंच करने के बाद आपको मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, या लंच में मीठे को शामिल नहीं करना चाहिए, ऐसा अगर आप करते हैं, तो आपको नींद काफी ज्यादा आ सकती है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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