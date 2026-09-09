क्या आप भी फ्रिज में रखते हैं टमाटर? आज ही बदल दें ये आदत, ऐसे करें सही स्टोर

टमाटर हर घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाली जरूरी सब्जियों में से एक है. सब्जी हो, दाल हो या चटनी, टमाटर खाने का स्वाद बढ़ाने का काम करता है. यही वजह है कि लोग अक्सर एक साथ ज्यादा टमाटर खरीदकर रख लेते हैं, खासकर जब बाजार में इनके दाम कम हों. लेकिन ज्यादा मात्रा में खरीदे गए टमाटरों को सही तरीके से स्टोर करना जरूरी है, वरना कुछ ही दिनों में वे नरम पड़ने लगते हैं और खराब हो सकते हैं. बहुत से लोग टमाटरों को फ्रिज में रखकर उन्हें लंबे समय तक बचाए रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर स्थिति में ऐसा करना सही तरीका नहीं है. टमाटर को कहां और कैसे रखना चाहिए, यह उनकी पकने की स्थिति पर भी निर्भर करता है. इसलिए अगर आप चाहते हैं कि टमाटर कई दिनों तक ताजे और स्वादिष्ट बने रहें, तो इन्हें स्टोर करने का सही तरीका जानना जरूरी है.
सबसे पहले टमाटरों को सही से चेक कर लें. जो टमाटर पके हुए हैं, उन्हें अलग रख लें और जो नहीं पके हैं, उन्हें अलग करें. इसके बाद जो टमाटर नहीं पके हैं, उन्हें फ्रिज में नहीं रखना चाहिए. इन्हें कमरे के तापमान पर किसी सूखी और हवादार जगह पर रखा जा सकता है. जब टमाटर अच्छी तरह पक जाएं, तब जरूरत के हिसाब से उन्हें फ्रिज में रखा जा सकता है.
टमाटर को इस्तेमाल से पहले धोना ठीक है, लेकिन खरीदने के तुरंत बाद धोकर स्टोर करना सही नहीं माना जाता. अगर उनकी सतह पर पानी या नमी रह जाए, तो टमाटर जल्दी नरम पड़ सकते हैं और उनमें फफूंदी लगने की संभावना भी बढ़ सकती है. इसलिए इन्हें बिना धोए रखें और इस्तेमाल करने से पहले ही अच्छी तरह साफ करें.
कुछ लोग टमाटर को जैसे मार्केट से खरीदकर लाते हैं, उन्हें वैसे ही प्लास्टिक की थैली में बंद करके रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए. टमाटरों को पूरी तरह बंद प्लास्टिक बैग में रखने की बजाय खुली टोकरी, ट्रे या पेपर बैग में रखना बेहतर ऑप्शन होता है. इससे उनके आसपास हवा बनी रहती है और एक्स्ट्रा नमी जमा होने की संभावना कम होती है. अगर पके हुए टमाटरों को फ्रिज में रखना है, तो उन्हें ऐसी जगह रखें, जहां उन पर दूसरी भारी सब्जियां न रखी हों.
टमाटर को ज्यादा समय तक ठीक रखने के लिए उन्हें प्लेट या ट्रे में डंठल वाला हिस्सा नीचे की तरफ करके रखा जा सकता है. इस तरह रखने से ऊपर की तरफ मौजूद हिस्सा हवा के सीधे संपर्क में कम आता है और टमाटर जल्दी नरम नहीं होता है.
अगर टमाटरों में से कोई एक नरम पड़ गया है, उस पर दाग या फफूंदी दिखाई दे रही है, तो उसे बाकी टमाटरों से अलग कर दें. एक खराब टमाटर के संपर्क में रहने से आसपास रखे दूसरे टमाटर भी जल्दी खराब हो सकते हैं.
अगर टमाटर काटने के बाद बच गया है, तो उसे बाहर रखने की बजाय फ्रिज में रखना चाहिए. बचे हुए टमाटर को एयरटाइट कंटेनर में रखें या कटे हुए हिस्से को अच्छी तरह ढक दें. कोशिश करें कि कटे टमाटर को ज्यादा दिनों तक स्टोर न करें और जल्द इस्तेमाल कर लें.
टमाटर को स्टोर करने का तरीका उसकी पकने की स्थिति पर निर्भर करता है. कच्चे और अधपके टमाटरों को सामान्य तापमान पर रखना बेहतर है, जबकि पूरी तरह पके या कटे हुए टमाटरों को जरूरत के अनुसार फ्रिज में रखा जा सकता है. सही तरीके से स्टोर करने पर टमाटर का स्वाद और क्वालिटी लंबे समय तक बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है.