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क्या आप भी फ्रिज में रखते हैं टमाटर? आज ही बदल दें ये आदत, ऐसे करें सही स्टोर

How to Store Tomatoes: क्या आप भी टमाटर खरीदने के बाद उन्हें सीधे फ्रिज में रख देते हैं? अगर हां, तो आपको अपनी इस आदत को बदलने की जरूरत है. टमाटर को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए उन्हें सही तरीके से स्टोर करना बेहद जरूरी है. गलत तरीके से रखने पर टमाटर का स्वाद और टेक्सचर प्रभावित हो सकता है और वे जल्दी खराब भी हो सकते हैं.

Written by: Sapna
Published: September 9, 2026, 7:26 PM IST
How to Store Tomatoes
कुछ लोग टमाटर को जैसे मार्केट से खरीदकर लाते हैं, उन्हें वैसे ही प्लास्टिक की थैली में बंद करके रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए

टमाटर हर घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाली जरूरी सब्जियों में से एक है. सब्जी हो, दाल हो या चटनी, टमाटर खाने का स्वाद बढ़ाने का काम करता है. यही वजह है कि लोग अक्सर एक साथ ज्यादा टमाटर खरीदकर रख लेते हैं, खासकर जब बाजार में इनके दाम कम हों. लेकिन ज्यादा मात्रा में खरीदे गए टमाटरों को सही तरीके से स्टोर करना जरूरी है, वरना कुछ ही दिनों में वे नरम पड़ने लगते हैं और खराब हो सकते हैं. बहुत से लोग टमाटरों को फ्रिज में रखकर उन्हें लंबे समय तक बचाए रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर स्थिति में ऐसा करना सही तरीका नहीं है. टमाटर को कहां और कैसे रखना चाहिए, यह उनकी पकने की स्थिति पर भी निर्भर करता है. इसलिए अगर आप चाहते हैं कि टमाटर कई दिनों तक ताजे और स्वादिष्ट बने रहें, तो इन्हें स्टोर करने का सही तरीका जानना जरूरी है.

कच्चे टमाटरों को फ्रिज में न रखें

सबसे पहले टमाटरों को सही से चेक कर लें. जो टमाटर पके हुए हैं, उन्हें अलग रख लें और जो नहीं पके हैं, उन्हें अलग करें. इसके बाद जो टमाटर नहीं पके हैं, उन्हें फ्रिज में नहीं रखना चाहिए. इन्हें कमरे के तापमान पर किसी सूखी और हवादार जगह पर रखा जा सकता है. जब टमाटर अच्छी तरह पक जाएं, तब जरूरत के हिसाब से उन्हें फ्रिज में रखा जा सकता है.

और पढ़ें: Tips: टमाटर को रखना चाहते हैं लंबे समय तक फ्रेश तो फॉलो करें ये खास टिप्स

टमाटर धोकर स्टोर करने की गलती न करें

टमाटर को इस्तेमाल से पहले धोना ठीक है, लेकिन खरीदने के तुरंत बाद धोकर स्टोर करना सही नहीं माना जाता. अगर उनकी सतह पर पानी या नमी रह जाए, तो टमाटर जल्दी नरम पड़ सकते हैं और उनमें फफूंदी लगने की संभावना भी बढ़ सकती है. इसलिए इन्हें बिना धोए रखें और इस्तेमाल करने से पहले ही अच्छी तरह साफ करें.

प्लास्टिक में बंद करके नहीं रखना चाहिए

कुछ लोग टमाटर को जैसे मार्केट से खरीदकर लाते हैं, उन्हें वैसे ही प्लास्टिक की थैली में बंद करके रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए. टमाटरों को पूरी तरह बंद प्लास्टिक बैग में रखने की बजाय खुली टोकरी, ट्रे या पेपर बैग में रखना बेहतर ऑप्शन होता है. इससे उनके आसपास हवा बनी रहती है और एक्स्ट्रा नमी जमा होने की संभावना कम होती है. अगर पके हुए टमाटरों को फ्रिज में रखना है, तो उन्हें ऐसी जगह रखें, जहां उन पर दूसरी भारी सब्जियां न रखी हों.

डंठल वाला हिस्सा नीचे करके रखें

टमाटर को ज्यादा समय तक ठीक रखने के लिए उन्हें प्लेट या ट्रे में डंठल वाला हिस्सा नीचे की तरफ करके रखा जा सकता है. इस तरह रखने से ऊपर की तरफ मौजूद हिस्सा हवा के सीधे संपर्क में कम आता है और टमाटर जल्दी नरम नहीं होता है.

खराब टमाटर को तुरंत अलग करें

अगर टमाटरों में से कोई एक नरम पड़ गया है, उस पर दाग या फफूंदी दिखाई दे रही है, तो उसे बाकी टमाटरों से अलग कर दें. एक खराब टमाटर के संपर्क में रहने से आसपास रखे दूसरे टमाटर भी जल्दी खराब हो सकते हैं.

कटे हुए टमाटर कैसे रखें?

अगर टमाटर काटने के बाद बच गया है, तो उसे बाहर रखने की बजाय फ्रिज में रखना चाहिए. बचे हुए टमाटर को एयरटाइट कंटेनर में रखें या कटे हुए हिस्से को अच्छी तरह ढक दें. कोशिश करें कि कटे टमाटर को ज्यादा दिनों तक स्टोर न करें और जल्द इस्तेमाल कर लें.

ध्यान रखें

टमाटर को स्टोर करने का तरीका उसकी पकने की स्थिति पर निर्भर करता है. कच्चे और अधपके टमाटरों को सामान्य तापमान पर रखना बेहतर है, जबकि पूरी तरह पके या कटे हुए टमाटरों को जरूरत के अनुसार फ्रिज में रखा जा सकता है. सही तरीके से स्टोर करने पर टमाटर का स्वाद और क्वालिटी लंबे समय तक बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है.

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About the Author

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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