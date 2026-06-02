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क्या आपको भी लगता है आम खाने से बढ़ता है वजन? तो पहले जान लें पूरा सच

Mangoes and weight gain: आपने अक्सर सुना होगा कि ज्यादा आम के सेवन से मोटापा बढ़ता है, लेकिन क्या ये वाकई में सच है? आइए fitness guru Raj Ganpath से जानते हैं.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: June 2, 2026, 2:37 PM IST
क्या आपको भी लगता है आम खाने से बढ़ता है वजन? तो पहले जान लें पूरा सच

Mangoes and weight gain: इन दिनों बाजार में धड़ल्ले से आम बिक रहे हैं. आम को फलों का राजा कहा जाता है, छोटे से बड़े तक हर किसी को आम स्वाद अच्छा लगता है. गर्मियां आई नहीं की बाजार में आमों की खुशबू छा जाती है. इसे “किंग ऑफ फ्रूट्स” कहा जाता है. वैसे तो सभी आम को बड़े ही चाव से खाते हैं, लेकिन जो लोग वजन घटाना चाहते हैं या फिर रहना चाहते हैं वो आम से दूरी बना लेते हैं. उन्हें लगता है कि आम में इतनी मिठास है कि वजन बढ़ जाएगा.

अक्सर लोगों को लगता है कि आम खाने से तेजी से वजन बढ़ता है, हालांकि fitness guru Raj Ganpath का कहना कुछ और ही है. वो कहते हैं आम को फालतू में बदनाम किया गया है. आम खाने में कोई गुनाह नहीं है, बस इसे सही तरह से खाएं.

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लोग आम से क्यों डरते हैं?

कई सालों से आप सुनते आ रहे होंगे कि ये बहुत मीठा होता है साथ ही साथ इसमें हाई शुगर होती है, इसलिए डाइट पर चल रहे लोग सोचते हैं कि आम खाने से सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी,राज गणपथ कहते हैं कि समस्या आम में नहीं, बल्कि हमारे सोचने के तरीके में है.

आम में कितनी कैलोरी और शुगर होती है?

अब बात आती है कि आम में कितनी कैलोरी होती है? एक्सपर्ट्स की मानें तो 100 ग्राम आम में लगभग, 60 कैलोरी और 14 ग्राम शुगर होती है यानी आम दूसरे फलों से ज्यादा घातक नहीं है, ये कहीं बीच में आता है. राज गणपथ बताते हैं कि आम में 80-90% पानी होता है, बाकी में प्राकृतिक शुगर, फाइबर और अन्य पोषक तत्व होते हैं. उन्होंने बताया कि असली समस्या तब होती है, जब इसे ज्यादा मात्रा में खाया जाए. सीजन में लोग अक्सर 100 ग्राम की जगह 300-400 ग्राम या उससे भी ज्यादा एक बार में खा लेते हैं, राज गणपथ साफ कहते हैं आम बिल्कुल ठीक हैं, समस्या ओवरईटिंग की है.

आम दूसरे स्नैक्स से बेहतर क्यों?

आम की तुलना उन चीजों से करें जो लोग हेल्दी समझकर खाते हैं, जैसे-

  • ड्राई फ्रूट लड्डू
  • बिस्किट
  • बनाना ब्रेड
  • प्रोटीन बार

ये चीजें अक्सर आम से ज्यादा कैलोरी और शुगर वाली होती हैं, इसलिए ताजा आम कई पैकेट वाले स्नैक्स से बेहतर और हेल्दी विकल्प है.

कैसे करें सही तरीके से सेवन?

अब सवाल उठता है कि इसका सेवन सही तरह से कैसे करें? आम का सही मात्रा में सेवन जरूरी है, जैसे एक बार में 1 या 1½ आम काफी है. पूरा आम चूसकर खाएं, जूस न बनाएं, जूस में फाइबर कम हो जाता है. सीजन का मजा लें. अगर आप डाइट पर हैं तो शाम को या दोपहर के भोजन के बाद आम खा सकते हैं.

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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