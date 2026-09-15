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क्या आपको भी है रोजाना कच्चा दूध पीने की आदत? जानिए इसका हेल्थ पर क्या पड़ सकता है असर

Raw Milk Affect Your Health: अगर आप भी रोजाना कच्चा दूध पीते हैं, तो आपको शरीर में काफी सारे असर देखने के लिए मिल सकते हैं.

Written by: Ritika
Published: September 15, 2026, 9:10 PM IST
क्या आपको भी है रोजाना कच्चा दूध पीने की आदत? जानिए इसका हेल्थ पर क्या पड़ सकता है असर

Raw Milk Affect Your Health: दूध आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. दूध को लंबे समय से हमारी डाइट का अहम हिस्सा भी माना जाता है. दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस और कई दूसरे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए जरूरी भी माने जाते हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक को दोनों लोगों के लिए दूध काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं. बहुत से लोग रोजाना दूध पीना पसंद करते हैं लेकिन कुछ लोगों को दूध को गर्म या उबालकर पीने के बजाय ठंडा पीने की आदत होती है और क्या ये आदत ठीक होती है या नहीं ये सवाल लोगों के मन में हमेशा रहता ही है. अगर आप भी रोजाना कच्चा दूध पीना पसंद करते हैं, तो आपको पहले इसके बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए. शरीर में संक्रमण और पेट से जुड़ी समस्याओं का कारण भी ये बन सकता है. आइए आज आपको बताते हैं कच्चा दूध पीने से शरीर में क्या बदलाव नजर आएंगे?

रोजाना कच्चा दूध पीने से शरीर में क्या असर पड़ेगा?

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1. पेट खराब

अगर आप भी कच्चा दूध पीते हैं, तो आपके शरीर में कई तरह के बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं. कच्चे दूध में हानिकारक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जिससे आपका पेट भी खराब हो सकता है, इसलिए इसको अधिक मात्रा में पीना आपके लिए नुकसानदायी होता है.

2. गर्भवती महिलाओं को भी सावधानी

ऐसा भी कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को भी सावधानी रखनी चाहिए और बिना डॉक्टर की सलाह के आपको इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. कच्चे दूध में मौजूद कुछ बैक्टीरिया खतरनाक हो सकते हैं.

3. फूड पॉइजनिंग

कच्चे दूध को रोजाना पीने से आपको फूड पॉइजनिंग की दिक्कत भी देखने के लिए मिल सकती है. इसके लक्षणों में पेट दर्द, दस्त, उल्टी और कभी-कभी बुखार भी हो सकता है.

4. कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए जोखिम

कच्चे दूध का सेवन कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए जोखिम भी हो सकता है. बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों को इसका सेवन कम करना चाहिए.

5. बच्चों के लिए ज्यादा सावधानी

कच्चा दूध का सेवन बच्चों को अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए. ऐसे में कच्चा दूध उनके लिए विशेष रूप से जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए आप इसको देने से पहले ठीक से ध्यान रखना है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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