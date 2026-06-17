क्या आप भी शाम 7 बजे के बाद करते हैं डिनर? जानिए आपकी सेहत पर क्या-क्या बदलाव नजर आते हैं

Late Dinner Health Effects: हर चीज का सही समय जरूर होता है जैसे डिनर करने का सही समय 7 बजे से पहले होता है, लेकिन आजकल लोग लेट नाइट खाने लगे हैं आज आपको बताते हैं रात में लेट खाने से आपको क्या-क्या बदलाव सेहत पर नजर आ सकते हैं.

Written by: Ritika
Published: June 17, 2026, 4:05 PM IST
(Pic credit-pexel)
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Late Dinner Health Effects: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोग अपने काम, ऑफिस में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं, कि उनको खाने और सोने का ठीक से समय नहीं मिल पाता है, जिस वजह से कई सारी दिक्कतें देखने के लिए मिलती है. कई लोगों के लिए शाम 7 बजे के बाद डिनर करना बेहद ही आम होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिनर को ठीक से खाना और समय पर खाना पसंद करते हैं. कई सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि डिनर अगर समय पर किया जाए, तो आपकी हेल्थ में सुधार होता है और साथ ही आप कई सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं. यदि आप रोजाना देर से डिनर करते हैं, तो इसका असर आपकी सेहत पर काफी ज्यादा बुरा पड़ता है. आपकी नींद और पाचन भी काफी ज्यादा खराब हो सकता है. रात के समय शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है इसलिए उसको पचने में भी ज्यादा समय लगता है. ऐसे में देर रात खाना कई स्वास्थ्य समस्याओं को जगा सकती हैं. आइए आपको इस खबर में बताते हैं, कि देर से खाना खाने पर आपको क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं.

शाम 7 बजे के बाद डिनर करने से शरीर में क्या-क्या बदलाव नजर आएंगे?

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1. पाचन धीमा

अगर आप लेट नाइट डिनर करते हैं, तो आपकी हेल्थ पर कई बुरा असर पड़ता है. कई लोगों को रात में भारी खाना खाना पसंद होता है, जिसको पचने में भी अधिक समय लगता है. इससे अपच, गैस, पेट फूलना और एसिडिटी जैसी समस्याएं काफी हद तक बढ़ जाती है.

2. वजन बढ़ने का खतरा

लेट नाइट डिनर करके कई लोग सो सकते हैं, जो बेहद ही गलत चीज है, इसका बुरा असर आपकी हेल्थ पर काफी ज्यादा पड़ता है. आप कई बीमारियों के शिकार तो होते ही हैं और साथ में वजन बढ़ने का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ सकता है. अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो डिनर का समय नियंत्रित करके रखना होगा.

3. नींद पर बुरा असर

रात में लेट नाइट करके आप भारी खाना खाकर सो जाते हैं, तो ये आपकी हेल्थ को काफी ज्यादा नुकसान करती है और साथ ही ऐसे में नींद बार-बार टूट सकती है और आराम पूरा आपको नहीं मिल पाता है. सोने से कम से कम 2 से 3 घंटे पहले आपको डिनर कर लेना चाहिए.

4. एसिडिटी और हार्टबर्न की समस्या

आपको बता दें अगर आप रात में लेट नाइट डिनर करते हैं, तो आपको एसिडिटी और हार्टबर्न की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है. खाना खाने के बाद अगर आप तुरंत बाद लेट जाते हैं तो पेट का एसिड वहीं रूक जाता है.

5. सुबह भारीपन

सुबह के समय आपको भारीपन का एहसास हो सकता है इसलिए आपको रात के समय लेट नाइट खाना खाना से आपको हमेशा बचना चाहिए. ये आपके पेट की दिक्कतों को भी सुबह-सुबह काफी ज्यादा बढ़ा देता है इसलिए आपको डिनर समय पर करना है और ताजा और हल्का खाना ही खाना है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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