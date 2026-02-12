Hindi Lifestyle

हेल्दी खा रहे हैं फिर भी बढ़ रहा है वजन? कहीं गलत समय पर तो नहीं कर रहे हैं डिनर, जानें बेस्ट टाइम

कहते हैं आपकी हेल्थ का सीधा कनेक्शन आपके खाने से होता है, आप किस टाइम खाना खा रहे हैं ये भी अहम भूमिका निभाता है. ऐसे में क्या आपको पता है कि डिनर करने का सही समय क्या है? नहीं तो चलिए हम बताते हैं.

Best Time to Eat Dinner: अच्छी सेहत को हमेशा अच्छे खाने से जोड़कर देखा जाता है. आजकल लोग अपनी सेहत को लेकर काफी जागरूक हैं, अधिकतर लोग हेल्दी खाना पसंद करते हैं. हालांकि कई बार हेल्दी खाने के बावजूद भी हमें फायदे नजर नहीं आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इसके पीछे आपकी ही एक आदत कारण हो सकती है? दरअसल में हम अच्छे खाने पर तो फोकस कर लेते हैं, लेकिन खाना खाने का सही टाइम क्या है इसपर ध्यान नहीं देते हैं. खासकर रात के खाने पर.

हम सब जानते हैं कि क्या खाना सेहत के लिए सही है, लेकिन कब खाना है इसपर ध्यान देना भूल जाते हैं. रात का खाना (डिनर) अगर सही समय पर न खाया जाए तो इससे भी वजन बढ़ सकता है, ब्लड शुगर बिगड़ सकता है, और नींद भी खराब हो सकती है. रिसर्च बताती है कि डिनर जल्दी खाने से मेटाबॉलिज्म तेज रहता है, फैट बर्निंग बेहतर होती है और नींद गहरी आती है, ऐसे में आज हम आपको डिनर करने का सही समय बताएंगे.

डिनर का बेस्ट टाइम क्या है?

एक्सपर्ट्स और स्टडीज की मानें तो शाम 5 से 7 बजे के बीच डिनर करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है, अगर आप रात में 10 से 11 के बीच सोते हैं तो डिनर सोने से कम से कम 2-3 घंटे पहले कर लें यानी अगर आप 11 बजे सोते हैं तो 8 बजे ही खाना खा लें. कई स्टडीज बताती हैं कि डिनर और सोने के बीच कम से कम 2-3 घंटे का गैप होना जरूरी है. कुछ रिसर्च में तो 3-4 घंटे तक का गैप सुझाया गया है. दरसअल में इसके पीछे लॉजिक है, शरीर को खाना पचाने में समय लगता है अगर सोते समय आपके पेट में खाना होगा तो बॉडी आराम नहीं कर पाएगी, जिससे वेट बढ़ेगा.

देर रात खाना खाने से क्या होता है?

जब हम रात में खाना देर से खाते हैं तो मेटाबॉलिज्म पर बुरा असर पड़ता है. देर रात खाने से बॉडी फैट कम बर्न करती है. एक स्टडी में देखा गया कि शाम 6 बजे खाने वालों ने रात में ज्यादा फैट बर्न किया, जबकि 10 बजे खाने वालों ने 10% कम फैट बर्न किया, इतना ही नहीं उनमें ब्लड शुगर भी ज्यादा बढ़ा था, क्योंकि मेलाटोनिन (नींद का हॉर्मोन) इंसुलिन को कम करता है.

वजन बढ़ने का खतरा-

जब हम लेट डिनर करते हैं तो मोटापा, डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम का रिस्क काफी हद तक बढ़ जाता है. एक रिसर्च में पाया गया कि सोने से 2 घंटे पहले खाने से मोटापे का खतरा 5 गुना तक बढ़ जाता है. नींद खराब होती है, पेट भरा होने से एसिड रिफ्लक्स (सीने में जलन), हार्टबर्न या बार-बार उठना पड़ सकता है. कोर्टिसोल (स्ट्रेस हॉर्मोन) बढ़ता है, जो नींद को डिस्टर्ब करता है.

जल्दी डिनर करने के फायदे-

बेहतर मेटाबॉलिज्म: बॉडी का सर्केडियन रिदम (24 घंटे का इंटरनल क्लॉक) सुबह-शाम एक्टिव रहता है, दिन में खाना जल्दी पचता है, फैट बर्निंग तेज होती है.

अच्छी नींद: 2-3 घंटे पहले खाने से पेट हल्का रहता है, बॉडी डाइजेशन पर एनर्जी नहीं लगाती, बल्कि रेस्ट और रिपेयर पर फोकस करती है. मेलाटोनिन अच्छे से काम करता है, नींद जल्दी आती है और गहरी रहती है.

ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है: इंसुलिन बेहतर काम करता है, शुगर स्पाइक्स कम होता है

ओवरईटिंग का खतरा कम: शाम को जल्दी खाने से रात में स्नैक्स की क्रेविंग कम होती है

कैसे अपनाएं ये आदत?

अब सवाल उठता है कि इस आदत को कैसे बदलें? देखिए तुरंत इस आदत को बदलना मुश्किल है, ऐसे में धीरे-धीरे बदलाव करें, जैसे अगर आप 10 बजे खाते हैं तो पहले 9:30, फिर 9, फिर 8:30 तक इसे लेकर आएं. एकदम बदलाव से मुश्किल होता है.

लाइट डिनर चुनें: रात में हल्का खाना खाएं, जैसे दाल-सब्जी, रोटी कम, सलाद ज्यादा, ग्रिल्ड चिकन या फिश. भारी तला-भुना, ज्यादा मीठा या मसालेदार खाना अवॉइड करें

अगर भूख लगे: अगर आपको सोने से पहले भूख लग रही है तो हल्का फुल्का कुछ खा लें जैसे एक मुट्ठी बादाम, दही या फल लें, लेकिन भारी कुछ न खाएं इस बात का ध्यान रखें

सोने का टाइम फिक्स रखें: रोज एक ही समय पर सोएं और उठें, ताकि बॉडी का क्लॉक सेट हो जाए

शाम को पानी ज्यादा पिएं, लेकिन डिनर के बाद कम पानी पिएं,

वॉक करें – डिनर के बाद 10-15 मिनट टहलना डाइजेशन में मदद करता है,

