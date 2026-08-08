क्या आप जानते हैं कैसे तैयार की जाती हैं रंग-बिरंगी कांच की चूड़ियां? उसे बनाने में लगती है इतनी मेहनत

How Glass Bangles Are Made: आज आपको इस खबर में बताते हैं कैसे बनती है आखिरकार रंग-बिरंगी कांच की चूड़ियां?

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How Glass Bangles Are Made: महिलाओं को किसी भी त्योहार-तीज में सज-धजकर रहना काफी ज्यादा पसंद होता है. श्रृंगार में हाथों में तरह-तरह की चूड़ियों को पहनना भी उनको काफी ज्यादा पसंद होता है. रंग-बिरंगी कांच की चूड़ियां उनकी खूबसूरती में काफी ज्यादा चार-चांद लगा देती हैं. हरी, लाल, पीली, नीली और गुलाबी चूड़ियां बाजार में इतनी खूबसूरती से सजी रहती हैं, कि महिलाओं को पहनना उनको काफी ज्यादा पसंद होता है और यही नहीं इसको बनाने में भी काफी ज्यादा पसंद होता है. बाजार में इतनी खूबसूरती से सजी होती है, कि अधिकतर लोग ये सोचते है, आखिर इसको बनाया कैसे जाता है? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये खूबसूरत कांच की चूड़ियां को बनाया कैसे जाता है. अगर आप भी नहीं जानते हैं, तो आइए आपको बताते हैं आखिर इसको कैसे बनाया जाता है?

कैसे तैयार किया जाती है कांच की चूड़ियां?

अगर आप भी जानना चाहती हैं, कि आखिर कैसे तैयार की जाती है कांच की चूड़ियां? तो आपको बता दें सबसे पहले कांच के लिए जरूरी कच्चे माल को अच्छे से तैयार किया जाता है और फिर सिलिका युक्त सामग्री के साथ अन्य आवश्यक चीजों को मिलाकर इसको तैयार किया जाता है. इसके बाद बनाएं गए मिश्रण को भट्टी में डालकर बेहद ज्यादा तापमान पर गर्म किया जाता है इसका तापमान हमेशा काफी ज्यादा तेज ही होना चाहिए. तापमान बढ़ने के साथ साथ धीरे-धीरे पिघलकर ये कांच में बदल जाएगा. आपको इसको अच्छे से ही गर्म करना है. कांच को इतना गर्म किया जाता है कि वह नरम और आसानी से आकार में बदल जाए, इसलिए आपको इसका खास ध्यान भी रखना होगा. आपको बता दें इसको तैयार करने के लिए कारीगरों को काफी ज्यादा ध्यान से करना होता है. पिघला हुआ कांच बेहद गर्म होता है उनको नुकसान भी हो सकता है. कांच की चूड़ी बनाने वाले कारीगरों को इसका अनुभव काफी ज्यादा होता है.

कैसे मिलता है कांच का आकार?

जब कांच गर्म होकर लचीला होता है, तो वो अच्छे से शेप में आ जाता है. फिर इसको अच्छे से खींचकर आकार दिया जाता है. चूड़ी बनाने की पारंपरिक तकनीकों में पिघले हुए कांच को लंबी नली को इसमें शामिल किया जाता है. कांच को सही मोटाई और आकार का खास ध्यान रखना भी काफी ज्यादा जरूरी होता है. कांच बहुत पतला या बहुत मोटा बिल्कुल होना चाहिए, तभी वो अच्छे से आकार में आ सकता है. चूड़ियों को अलग-अलग रंग देने के लिए मेटल ऑक्साइड आधारित कलरेंट का इस्तेमाल भी किया जाता है और फिर अलग-अलग तरीकें और रंगों से इसको काफी अच्छे से तैयार किया जाता है.