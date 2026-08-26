ब्रश करने के बाद भी आती है मुंह से बदबू? रोज करें ये 7 आसान काम

मुंह में से बदबू आने की समस्या से बहुत से लोग परेशान रहते हैं. इसके लिए आपको अपनी डेली लाइफ में कुछ चीजें शामिल करनी होंगी. इससे आप मुंह में से बदबू आने की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं.

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मुंह को फ्रेश रखने के लिए आप अपनी जरूरत के हिसाब से माउथवॉश का यूज़ कर सकते हैं (pexels)

सुबह ब्रश करने के बाद भी कई लोगों के मुंह में से बदबू आती है. जिस वजह से जब आप किसी दूसरे इंसान से बात करते हैं, तो आपका इंप्रेशन भी सही नहीं पड़ता है. लोगों का कॉन्फिडेंस कम होता है. क्या आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. आप अपनी डेली लाइफ में कुछ चीजें शामिल कर सकते हैं, जिससे इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है. आज हम आपको इसके समाधान के लिए 7 आसान कामों के बारे में बताएंगे, जिससे आपके मुंह में से बदबू नहीं आएगी और आपका मुंह फ्रेश रहेगा.

दिन में दो बार ब्रश करें

अगर आपके मुंह में से बदबू आती है, तो बस सुबह-सुबह ब्रश करने से इस समस्या से छुटकारा नहीं मिल सकता. इसके लिए आपको दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए. जब आप सुबह उठते हैं, तो सबसे पहले अच्छे से ब्रश करना चाहिए और फिर रात को सोने से पहले दोबारा ब्रश करना चाहिए. इससे दांतों पर जमा प्लाक और खाने के कण साफ हो जाते हैं और मुंह फ्रेश हो जाता है. पूरे दिन भर आप कुछ न कुछ खाते ही हैं, जिसकी गंदगी मुंह में रह जाती है. इससे मुंह में बदबू बन सकती है.

जीभ की सफाई है जरूरी

बहुत से लोग रोज दो टाइम ब्रश तो करते हैं, लेकिन जीभ की सफाई नहीं करते हैं. हमारी जीभ पर बहुत से बैक्टीरिया जम जाते हैं. जिसकी वजह से मुंह में बदबू आने लगती है. इसलिए आपको डेली टंग क्लीनर से अपनी जीभ को साफ करना चाहिए. इससे आपका पूरा मुंह फ्रेश हो जाएगा, लेकिन टंग क्लीनर से जीभ साफ करते समय आराम से ही धीरे-धीरे जीभ को साफ करें, ताकि आपको चोट न लग जाए.

पर्याप्त पानी पिएं

मुंह में से बदबू आने का कारण पानी की कमी भी हो सकता है. जब आप कम पानी पीते हैं, तो मुंह सूख जाता है. इससे आपने जो कुछ खाया होता है, उसकी बदबू खुद ही बन जाती है. इसलिए आप डेली बॉडी के हिसाब से पानी जरूर पीएं. पानी पीने से मुंह में नमी बनी रहती है और मुंह को साफ करने में मदद मिलती है.

खाना खाने के बाद कुल्ला करें

बहुत से लोग खाना खाने के बाद कुल्ला नहीं करते हैं. इससे भी मुंह में बदबू बनती है. जब आप खाना खाते हैं, तो मुंह में खाने के कण रह जाते हैं या फिर फंस जाते हैं. इसलिए खाना खाने के बाद कुल्ला करना बेहद जरूरी है. आप सादे पानी से कुल्ला कर सकते हैं. इससे दांतों के बीच में फंसे खाने के कण साफ हो जाएंगे.

रोज फ्लॉस करें

खाने के कुछ कण इतने छोटे होते हैं कि वो सिर्फ ब्रश करने से नहीं निकलते हैं. इसके लिए आपको फ्लॉसिंग की मदद लेनी चाहिए. आप उससे दांतों के बीच की पूरी गंदगी को साफ कर सकते हैं. अगर आप डेली इसका यूज़ करते हैं, तो दांत भी साफ रहते हैं और मुंह से बदबू भी नहीं आती है.

प्याज, लहसुन और धूम्रपान का सेवन कम करें

प्याज और लहसुन को खाने के लंबे समय तक इसकी बदबू सांसों में रहती है. इसलिए अगर आपको मुंह से बदबू आने की समस्या है, तो आप प्याज और लहसुन को खाना बंद कर दें या कम कर दें. इससे आपको मुंह से बदबू आने की समस्या से राहत मिलेगी और मुंह फ्रेश रहेगा. इसके अलावा जो लोग स्मोक करते हैं, उनके मुंह में से बदबू आती है. इसलिए आप स्मोक और नशीली चीजों का सेवन कम कर दें.

माउथवॉश का यूज़ करें

मुंह को फ्रेश रखने के लिए आप अपनी जरूरत के अनुसार माउथवॉश का यूज़ कर सकते हैं. इससे मुंह में से बदबू नहीं आती है और जब आप बात करते हैं, तो सामने वाले को भी बदबू नहीं आती है. मुंह में से बदबू आने के पीछे बहुत सी वजह हो सकती हैं. इसलिए एक बार डेंटिस्ट से सलाह जरूर ले लें. कई बार मुंह में पीलिया, सड़न, कीड़ा लगने की वजह से भी बदबू बन जाती है.