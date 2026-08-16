डेली मेकअप करती हैं? तो स्किन केयर में न करें ये गलती, वरना खराब हो सकता है फेस

Skincare Tips: डेली मेकअप करना आजकल काफी आम हो गया है. ऑफिस हो, पार्टी हो या कोई फंक्शन, ज्यादातर लोग अपने लुक को बेहतर बनाने के लिए मेकअप का यूज़ करते हैं. रोजाना मेकअप करने के साथ स्किन की सही देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है. अगर स्किन केयर को नजरअंदाज किया जाए, तो समय के साथ चेहरे पर दाग-धब्बे, पिंपल्स, डलनेस, डार्क स्पॉट्स और झुर्रियां जैसी समस्याएं नजर आ सकती हैं.

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दिनभर मेकअप में रहने के बाद रात को स्किन को साफ करके छोड़ना जरूरी है. (pexels)

अगर आप भी रोजाना मेकअप करती हैं, तो आज से ही अपनी स्किन केयर रूटीन पर ध्यान देना शुरू कर दें. मेकअप प्रोडक्ट्स में मौजूद कुछ इंग्रीडिएंट्स सेंसिटिव स्किन पर जलन, खुजली या रिएक्शन की वजह बन सकते हैं. खासकर लंबे समय तक मेकअप लगाए रखने या बिना फेस साफ किए सो जाने से स्किन पर इसका असर पड़ता है.

1. मेकअप हटाए बिना न सोएं

दिनभर मेकअप लगाए रखने के बाद रात में उसे अच्छी तरह रिमूव करना बेहद जरूरी है. मेकअप हटाने के लिए सबसे पहले माइसेलर वॉटर, मेकअप रिमूवर, क्लींजिंग ऑयल या क्लींजिंग बाम का यूज़ करें. इसके बाद फेस को माइल्ड फेस वॉश से साफ करें. फेस को धोते समय बहुत ज्यादा रगड़े नहीं. हल्के हाथों से करीब 30 सेकंड तक क्लींजर से मसाज करें और फिर पानी से चेहरा साफ कर लें. इसके बाद मुलायम तौलिए से फेस को सुखाएं और मॉइस्चराइजर लगाएं.

2. टोनर का यूज़ सही समय पर करें

टोनर को मेकअप के ऊपर लगाने की जरूरत नहीं होती. इसे फेस साफ करने के बाद और मेकअप शुरू करने से पहले लगाया जाता है. इससे स्किन को हाइड्रेशन देने और मेकअप के लिए स्किन को तैयार करने में मदद मिलती है. अगर मेकअप के बाद चेहरा रूखा या थका हुआ नजर आ रहा है, तो मेकअप के ऊपर टोनर लगाने के बजाय हाइड्रेटिंग मिस्ट या सेटिंग स्प्रे का यूज़ किया जा सकता है.

3. मॉइस्चराइजर स्किप न करें

मेकअप से पहले मॉइस्चराइजर लगाना स्किन के लिए जरूरी स्टेप है. साफ फेस पर अपनी स्किन टाइप के हिसाब से हल्का मॉइस्चराइजर लगाएं और उसे कुछ मिनट स्किन में सेट होने दें. इसके बाद प्राइमर और बाकी मेकअप करें. मेकअप के ऊपर दोबारा मोटी क्रीम या मॉइस्चराइजर लगाने से मेकअप पैची या खराब दिखाई देता है. अगर मेकअप के दौरान स्किन बहुत ड्राई महसूस हो, तो हल्के हाइड्रेटिंग मिस्ट का यूज़ करान एक अच्छा ऑप्शन है.

4. प्राइमर मेकअप से पहले लगाएं

प्राइमर का काम मेकअप से पहले स्किन को तैयार करना है. इसे फाउंडेशन या अन्य मेकअप प्रोडक्ट्स के बाद लगाने का कोई फायदा नहीं है. फेस साफ करने के बाद मॉइस्चराइजर लगाएं. उसके कुछ देर बाद प्राइमर की हल्की लेयर लगाकर फिर फाउंडेशन या बाकी मेकअप करें. इससे मेकअप का बेस ज्यादा स्मूद नजर आता है.

5. रात में स्किन को दें पूरा आराम

दिनभर मेकअप में रहने के बाद रात को स्किन को साफ करके छोड़ना जरूरी है. मेकअप हटाने के बाद जेंटल क्लींजर से चेहरा साफ करें. इसके बाद जरूरत के अनुसार टोनर, सीरम और मॉइस्चराइजर का यूज़ किया जाता है. अगर आप कोई एक्टिव सीरम यूज़ करती हैं, तो उसे अपनी स्किन टाइप और जरूरत के हिसाब से चुनें. हर स्किन पर हर तरह का सीरम सही नहीं होता.

6. नाइट क्रीम और सीरम मेकअप के ऊपर न लगाएं

सीरम और नाइट क्रीम रात में साफ चेहरे पर लगाने के लिए होते हैं. इन्हें मेकअप के ऊपर लगाने से स्किन तक सही तरीके से पहुंचना मुश्किल होता है और मेकअप भी खराब होता है. रात में मेकअप पूरी तरह हटाने के बाद चेहरे को साफ करें. इसके बाद जरूरत के अनुसार सीरम लगाएं और फिर मॉइस्चराइजर या नाइट क्रीम का यूज़ करें. बिना डॉक्टर की सलाह के आपको कुछ भी फेस पर यूज़ करने से बचना चाहिए. इसलिए आप अपने स्किन केयर में कुछ भी शामिल करने से पहले एक बार आपने स्किन डॉक्टर से सलाह जरूर लें.