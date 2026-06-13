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क्या आप भी गीले बालों में ही बांध देती हैं टॉवल? हो सकती हैं ये गंभीर समस्याएं

Hair Care Tips For Healthy Hair: अगर आप भी गीले बालों में ही बांध देती हैं टॉवल, तो ये कई सारी गंभीर समस्याओं को बढ़ाते हैं. आइए आपको बताते हैं, इससे क्या-क्या परेशानियां देखने को मिलती है.

Written by: Ritika
Published: June 13, 2026, 5:08 PM IST
(pic credit- AI)
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Hair Care Tips For Healthy Hair: आजकल बदलती लाइफस्टाइल आपकी स्किन, केयर और सेहत पर काफी ज्यादा बुरा असर डालती है. आजकल लोग अपने झड़ते बालों से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. बालों से जुड़ी आप ऐसी कई सारी गतलियां होती हैं, जो आपके बालों पर बुरा असर डालती हैं. ज्यादातर लोग गीले बालों को जल्दी सुखाने के लिए सिर पर टॉवल लपेट लेते हैं लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बेहद ही आम बात है, लेकिन ये आपके बालों को काफी ज्यादा नुकसान भी कर सकते हैं और आपको पता ही नहीं चल पाता है. लंबे समय तक गीले बालों को टॉवल में कसकर बांधकर रखना बालों और स्कैल्प की सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है. गीले बाल सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं इसलिए इसको दौरान की गई छोटी-छोटी गलतियां काफी ज्यादा नुकसान कर सकती हैं. आइए आपको बताते हैं, क्या-क्या नुकसान आपको झेलने पड़ सकते हैं और किन-किन गलतियों को करने से आपको बचना है.

गीले बालों में टॉवल बांधने से क्या होता है?

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गीले बालों में अगर आप टॉवल बांधते हैं, तो आपको कई सारी समस्याएं झेलनी पड़ सकती है. गीले बाल काफी ज्यादा नाजुक होते हैं और अगर आप उसी समय उसको बांध देते हैं, तो उन पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे कई तरह की परेशानियां शुरू हो सकती है. आइए आपको बताते हैं.

1. स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन

अगर आप गीले बालों को बांधकर सो जाते हैं, तो आपको स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा काफी ज्यादा हो सकता है और स्कैल्प में खुजली, रूसी, जलन और संक्रमण जैसी समस्याएं भी देखने लिए भी मिल सकती है, इसलिए आपको इसको करने से बचना है.

2. बाल टूटने और झड़ने की समस्या

गीले बाल काफी ज्यादा नाजूक होते हैं, जिस वजह से अगर आप उसको बांधते हैं, तो बालों की जड़ों पर खिंचाव पड़ता है, जिस कारण बाल टूटने लगते हैं और धीरे-धीरे हेयर फॉल की समस्या भी बढ़ती चली जाती है. आपके बाल पहले से पतले या कमजोर हैं, तो ऐसा करने से आपको बचना चाहिए.

3. बालों से बदबू आना

अगर आप भी गीले बालों को एकदम टाइट बांधकर रखते हैं, तो ऐसा आपको गलती से भी नहीं करना है. बालों में बदबू की भी समस्या काफी ज्यादा होने लगती है. कई बार लोग इसे पसीने की बदबू समझते हैं, लेकिन ये बालों में फंसी नमी के कारण होता है.

4. डैंड्रफ की समस्या

गीले बालों में डैंड्रफ की समस्या भी काफी ज्यादा होने लगती है, जिसको आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ना ही किसी भी चीज की अनदेखी आपको करनी है. लगातार गीले बालों में टॉवल बांधने की आदत रूसी की समस्या को काफी ज्यादा भी बढ़ा सकती है.

5. बालों की जड़ों पर बुरा असर

अगर आप गीले बालों को बांधकर सोते हैं, तो बालों की जड़ों पर दबाव पड़ता है और वो बुरी तरह से खराब हो सकते हैं. बार-बार ऐसा करने से जड़ें कमजोर हो सकती हैं और बाल पतले भी हो सकते हैं.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है.)

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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