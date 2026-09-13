सॉक्स धोने के बाद भी आती है बदबू? कहीं आप तो नहीं कर रहे ये गलतियां

How to wash socks: क्या आपके सॉक्स को धोने के बाद भी उनमें से बदबू आती है? अगर हां, तो हो सकता है कि सफाई के दौरान आप अनजाने में कुछ छोटी-छोटी गलतियां कर रहे हों. कई बार सही तरीके से धुलाई न होने की वजह से सॉक्स के रेशों में पसीने और गंदगी की गंध बनी रह जाती है. ऐसे में सॉक्स को साफ करने का सही तरीका जानना बेहद जरूरी है, ताकि बदबू की समस्या से छुटकारा पाया जा सके.

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. पसीने से भीगे सॉक्स को लंबे समय तक जूतों या कपड़ों के ढेर में दबाकर रखने के बजाय जल्द से जल्द धोने के लिए अलग कर दें.

पूरे दिन सॉक्स पहनने के बाद जब शाम को इन्हें उतारा जाता है, तो पसीने और नमी की वजह से सॉक्स के साथ पैरों से भी बदबू आने लगती है. ऐसे में इन्हें अच्छी तरह साफ करना जरूरी होता है. लेकिन कई बार सॉक्स को धोने के बाद भी उनमें से स्मैल नहीं जाती. इसकी एक वजह यह हो सकती है कि पसीना, बैक्टीरिया और गंदगी सॉक्स के रेशों में अंदर तक जमा हो गई हो, जिसे सिर्फ नॉर्मल पानी से धोने पर पूरी तरह निकालना मुश्किल होता है. अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या होती है, तो सॉक्स की सफाई के तरीके पर ध्यान देना चाहिए. सही तरीके से इन्हें धोने और सुखाने से न सिर्फ सॉक्स की बदबू कम करने में मदद मिल सकती है, बल्कि इन्हें ज्यादा साफ और फ्रेश भी रखा जा सकता है. आइए जानते हैं सॉक्स को क्लीन करने का सही तरीका और किन छोटी-छोटी गलतियों से बचना चाहिए.

सफेद सिरके से दूर करें सॉक्स की बदबू

सॉक्स से आने वाली तेज गंध को कम करने के लिए सफेद सिरके का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें मौजूद एसिटिक एसिड गंध पैदा करने वाले कुछ बैक्टीरिया को कम करने में मदद कर सकता है. इसे यूज़ करने के लिए एक साफ स्प्रे बोतल में सफेद सिरका लें और सॉक्स के उन हिस्सों पर हल्का स्प्रे करें, जहां पसीना ज्यादा जमा होता है, जैसे तलवे और पैर की उंगलियों के आसपास. सॉक्स को इतना ही नम करें कि सिरका कपड़े तक पहुंच जाए, उन्हें पूरी तरह भिगोने की जरूरत नहीं है. करीब 10 से 15 मिनट बाद सॉक्स को सामान्य डिटर्जेंट से धो लें.

ज्यादा बदबू हो तो ऐसे करें सफाई

अगर सॉक्स में काफी समय से तेज बदबू बनी हुई है, तो उन्हें धोने से पहले सिरके के घोल में थोड़ी देर भिगोया जा सकता है. इसके लिए एक टब में गुनगुना पानी लें और उसमें करीब 2 कप सफेद सिरका मिलाएं. अब सॉक्स को इस घोल में लगभग 20 से 30 मिनट के लिए रखें. इसके बाद उन्हें साफ पानी से निकालकर सामान्य तरीके से डिटर्जेंट से धो लें. ध्यान रखें कि सिरके को दूसरे क्लीनिंग केमिकल्स के साथ मिलाकर इस्तेमाल न करें.

सॉक्स धोते समय इन गलतियों से बचें

सॉक्स को बहुत कम तापमान पर धोना: अगर कपड़े के केयर लेबल में अनुमति हो, तो उचित तापमान पर धुलाई करने से पसीने और गंदगी को बेहतर तरीके से हटाने में मदद मिल सकती है.

सॉक्स को उल्टा करके न धोना: सॉक्स के अंदर पसीना, त्वचा के कण और नमी ज्यादा जमा होती है. इसलिए उन्हें उल्टा करके धोने से अंदरूनी हिस्से की सफाई बेहतर हो सकती है.

धोने के बाद अच्छी तरह न सुखाना: सॉक्स में थोड़ी भी नमी रह जाए और उन्हें तुरंत पहन लिया जाए, तो बदबू फिर से लौट सकती है. धोने के बाद उन्हें पूरी तरह सुखाएं और कोशिश करें कि उन्हें खुली हवा में रखा जाए.

फैब्रिक सॉफ्टनर का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल: सॉफ्टनर कपड़े को मुलायम तो बनाता है, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल कुछ फैब्रिक में ऐसी परत छोड़ सकता है जो गंध वाले अवशेषों को बनाए रखने में योगदान दे सकती है. इसलिए सॉक्स में इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने से बचें.

बदबू को दूर रखने के लिए ये आदतें भी अपनाएं

सॉक्स को धोने के साथ पैरों की सफाई पर भी ध्यान देना जरूरी है. रोजाना पैर धोकर अच्छी तरह सुखाएं, खासकर उंगलियों के बीच की जगह को. जूते पहनने से पहले पैरों को पूरी तरह सूखा लें और जरूरत के अनुसार फुट पाउडर का इस्तेमाल किया जा सकता है. साथ ही रोज एक ही जोड़ी जूते लगातार पहनने के बजाय उन्हें हवा लगने का समय दें. पसीने से भीगे सॉक्स को लंबे समय तक जूतों या कपड़ों के ढेर में दबाकर रखने के बजाय जल्द से जल्द धोने के लिए अलग कर दें.