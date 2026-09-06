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धनिया जल्दी हो जाता है खराब? ऐसे करें स्टोर, महीनेभर बाद भी रहेगा फ्रेश

coriander storage tips: क्या आपके घर में भी धनिया 1-2 दिन में ही पीला पड़कर खराब हो जाता है? अगर हां, तो इसे स्टोर करने का सही तरीका जान लीजिए. इस आसान तरीके से आप धनिया को लंबे समय तक हरा-भरा और फ्रेश रख सकते हैं.

Written by: Sapna
Published: September 6, 2026, 5:22 PM IST
coriander storage tips
धनिया को स्टोर करते टाइम आपको कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना है.

धनिया ऐसी चीज है, जिसका इस्तेमाल लगभग हर घर की रसोई में रोजाना होता है. सब्जी का स्वाद और खुशबू बढ़ानी हो, दाल में तड़का लगाना हो या फिर रायते को स्वादिष्ट बनाना हो, धनिया हर डिश का स्वाद बढ़ा देता है, लेकिन परेशानी यह है कि ताजा धनिया ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता. अक्सर 1-2 दिन में ही इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और धीरे-धीरे धनिया खराब हो जाता है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. बस धनिया को सही तरीके से स्टोर करना सीख लें. कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर आप इसकी ताजगी, खुशबू और हरा-भरा रंग लंबे समय तक बरकरार रख सकते हैं.

इतनी जल्दी खराब क्यों हो जाता है धनिया

क्या आपके घर में भी धनिया 1 से 2 दिन में बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह नमी होती है. आप अगर गीला धनिया सीधे फ्रिज में स्टोर करने के लिए रख देते हैं, तो इससे फंगस तेजी से बढ़ने लगती है और यह बहुत जल्दी सड़ जाता है. इसके अलावा, अगर आप सही से इसकी सफाई किए बिना स्टोर करते हैं, तो भी यह जल्दी खराब हो जाता है. अगर गुच्छे में पहले से कोई पीली, गली या खराब पत्ती मौजूद है, तो वह आसपास की पत्तियों को भी प्रभावित करती है. इसलिए धनिया को स्टोर करने से पहले उसकी अच्छी तरह छंटाई करना बेहद जरूरी है.

सबसे पहले धनिया की सफाई और छंटाई करें

धनिया को स्टोर करने से पहले गुच्छे को अच्छी तरह देखें. जड़ों में लगी मिट्टी को हटा दें और जड़ों का निचला हिस्सा काट दें. इसके बाद सभी पत्तियों को ध्यान से चेक करें. जो पत्तियां पीली, काली, बहुत ज्यादा मुरझाई हुई या खराब नजर आएं, उन्हें अलग कर दें. एक खराब पत्ती को बाकी गुच्छे के साथ रखने से पूरी खेप जल्दी खराब हो सकती है. इसलिए स्टोर करने से पहले अच्छी तरह जांच करना जरूरी है.

एयरटाइट कंटेनर में रखें

अगर आप भी धनिया को लंबे समय तक स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो इसके लिए एक साफ और पूरी तरह सूखा एयरटाइट कंटेनर लें. उसके अंदर नीचे की तरफ पेपर टॉवल या साफ सूती कपड़ा बिछा दें. इसके ऊपर धनिया को ढीले तरीके से रखें और फिर ऊपर से भी जरूरत के अनुसार पेपर टॉवल रख सकते हैं. पेपर टॉवल एक्स्ट्रा नमी को सोखने में मदद करता है, जिससे धनिया लंबे समय तक स्टोर रखने में मदद मिलती है और यह जल्दी खराब भी नहीं होता. इस ट्रिक का यूज करके आप करीब 1 महीने तक धनिया को स्टोर करके रख सकते हैं. साथ में आपको बीच-बीच में धनिया को चेक करते रहना है, अगर कोई पत्ती खराब हो जाए, तो उसे तुरंत निकालकर फेंक देना है.

इन छोटी बातों का रखें ध्यान

धनिया को स्टोर करते टाइम आपको कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना है. धनिया को बिना छांटे सीधे फ्रिज में न रखें और कभी भी पन्नी में धनिया को स्टोर नहीं करना चाहिए. बहुत गीला धनिया बंद कंटेनर में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो यह बहुत जल्दी खराब हो जाएगा. कंटेनर हमेशा साफ और सूखा होना चाहिए. खराब या पीली पत्तियों को तुरंत हटा दें. पेपर टॉवल गीला होने पर उसे बदलते रहें. धनिया को जरूरत के मुताबिक ही धोकर इस्तेमाल करें. कंटेनर को बार-बार खोलने के बजाय जरूरत पड़ने पर ही खोलें.

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About the Author

Sapna

Sapna

सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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