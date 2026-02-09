By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
क्या सच में जीरा पानी पीने से तेजी से वेट लॉस होता है? सेवन करने से पहले जरूर जान लें सच!
आपने अक्सर सुना होगा कि जीरा पानी पीने से तेजी से वजन कम होता है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है क्या आपको पता है? नहीं तो चलिए जानते हैं.
वजन कम करने के लिए लोग तरह-तरह की चीजों का सेवन करते हैं, जिनमें से एक है जीरा पानी. अक्सर लोगों को आपने ये कहते सुना होगा कि जीरा पानी पीने से तेजी से वजन कम होता है, लेकिन असल में क्या ये काम करता है? आइए जानते हैं.
हेल्थ एक्सपर्ट्स की बात मानें तो जीरा पानी वजन घटाने में काफी हद तक मदद करता है, हालांकि ये कोई जादुई दवा नहीं है. ये एक नैचुरल सस्ता और आसान घरेलू उपाय है, जो पाचन को बेहतर बनाता है साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का काम करता है. इतना ही नहीं ये सूजन (bloating) भी कम करता है. वहीं कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों की मानें तो अकेला जीरा पानी बहुत ज्यादा वजन नहीं घटाता है ये तब असरदार माना जाता है, जब आप संतुलित डाइट लें और एक्सरसाइज भी करें.
क्या सच में तेजी वजन कम करता है जीरा पानी?
कहीं न कहीं जीरा पानी वजन कम करने में हेल्प तो करता है, इसके पीछे की वजह है इसमें होने वाले कंपाउंड्स, जैसे थाइमोक्विनोन, एंटीऑक्सिडेंट्स, आयरन और फाइबर जो शरीर के लिए फायदेमंद हैं. जीरा पानी पीने से मिलते हैं ये फायदे.
बूस्ट होता है मेटाबॉलिज्म-
जीरा पानी पीने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, जो वजन घटाने के लिए जरूरी होता है. जीरा शरीर की मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने का काम करता है, जिसके चलते कैलोरी तेजी से बर्न होती है. ये फैट स्टोरेज को कम करने में मदद करता है.
ब्लोटिंग कम करता है-
जीरा पाचन के लिए काफी अच्छा होता है ये पाचन एंजाइम्स को उत्तेजित करता है, जिससे गैस, कब्ज और ब्लोटिंग कम होती है. ब्लोटिंग कम होने से वजन water weight घटता है, जो वजन कम करने में मददगार होता है.
भूख होती है कंट्रोल-
जीरा भूख को कंट्रोल करने का काम करता है. ये पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे ओवरईटिंग कम होती है.
जीरा पानी कितने दिनों तक पीना चाहिए?
- 4-6 हफ्ते रोज पीने से पाचन और मेटाबॉलिज्म में सुधार होता
- 8-12 हफ्ते तक लगातार पीने से 1 से 3 किलो तक वजन कम होता है, हालांकि इसके लिए डाइट + एक्सरसाइज जरूरी है
- कई लोगों को 30 दिन में ब्लोटिंग की समस्या से राहत, एनर्जी बढ़ी और 0.5-2 किलो वजन कम करने में मदद मिलती है.
- हालांकि आप इसका सेवन लंबे समय तक कर सकते हैं, लेकिन 1-2 गिलास रोज से ज्यादा न लें.
जीरा पानी कैसे बनाएं और कब पिएं?
इसके सेवन के लिए 1-2 चम्मच जीरे को रात भर 1-2 गिलास पानी में भिगोकर रख दें, सुबह उठकर इसे 5 मिनट तक उबालें, छानें और खाली पेट गुनगुना ही पी लें. आप चाहें तो इसमें नींबू या शहद मिला सकते हैं. इसे पीने का बेस्ट टाइम सुबह खाली पेट है. आप इसे शाम को भी पी सकते हैं अगर पाचन की समस्या है.