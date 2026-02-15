Hindi Lifestyle

Does Drinking Lukewarm Water On An Empty Stomach In The Morning Really Help You Lose Weight Know The Truth

क्या वाकई सुबह बासी मुंह गुनगुना पानी पीने से कम होता है वजन? पहले जान लें सच

हम में से अधिकतर लोग सुबह उठकर गुनगुना पानी पीते हैं. हालांकि क्या ये वाकई हेल्थ के लिए सही है? आइए जानते हैं क्या है सेवन का सही तरीका.

हम में से हर कोई अपनी सुबह की शुरुआत अलग-अलग तरीके से करता है, कुछ बेड टी पीते हैं तो कुछ गुनेगुने पानी का सेवन करते हैं. सुबह उठते ही एक गिलास गुनगुना पानी पीना एक बहुत पुरानी और आसान आदत है, यहां तक आयुर्वेद में इसे बेहद फायदेमंद मानता है. आजकल डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट और हेल्थ एक्सपर्ट भी इसका सपोर्ट करते हैं. ये सरल होने के साथ साथ बेहद असरदार भी है. इसमें बस आपको घर में मैजूद पानी को थोड़ा गर्म करके पीना है, लेकिन क्या ये वाकई में हेल्पफुल होता है? आइए जानते हैं.

1. खाली पेट गुनगुना पानी पीने से क्या होता है?

सुबह बिस्तर से उठते ही सबसे पहले बांसी मुंह गुनगुने पानी को पीना अच्छा माना जाता है. हालांकि ध्यान रखें कि पानी इतना गर्म नहीं होना चाहिए कि मुंह जले, ये बस इतना गुनगुना होना चाहिए कि हाथ से छूने पर अच्छा लगे (लगभग 40-45 डिग्री). ये शरीर को हाइड्रेट करता है और दिन की शुरुआत अच्छे से करता है.

2. गुनगुने पानी के मुख्य फायदे-

पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है- सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीने से पेट में मौजूद खाना अच्छे से और जल्दी पच जाता है, इतना ही नहीं इससे कब्ज की समस्या दूर होती है. गुनगुना पानी पीने से ब्लोटिंग (पेट फूलना) और गैस की तकलीफ भी कम होती है.

3. शरीर को डिटॉक्स करता है-

गुनगुना पानी शरीर के अंदर की गंदगी बाहर निकलती है. इससे बॉडी डिटॉक्स होती है. ये किडनी और लिवर को सपोर्ट करता है. आंतों की सफाई करता है, जिससे पेट साफ-सुथरा रहता है.

4. ब्लड फ्लो अच्छा होता है-

गुनगुना पानी शरीर के तापमान को बढ़ाता है, जिससे ब्लड फ्लो तेजी से होता है, इससे ऑक्सीजन और पोषण हर हिस्से तक अच्छे से पहुंचता है. त्वचा अच्छी दिखती है और दिल की सेहत भी बेहतर रहती है.

5. दर्द और अकड़न में राहत-

जिन लोगों को दर्द और अकड़न की शिकायत रहती है उन्हें सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना चाहिए. इससे जोड़ों और मांसपेशियों की अकड़न कम होती है. पीरियड्स के दौरान पेट दर्द और ऐंठन में बहुत आराम मिलता है. ये सूजन (इन्फ्लेमेशन) कम करने में मदद करता है.

6. चेहरा करता है ग्लो-

आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आप सुबह उठकर गुगुना पानी पीते हैं तो स्किन ग्लो करती है. दरअसल में गुनगुना पानी पीने से शरीर से टॉक्सिन बाहर निकलते हैं, जिससे मुंहासे और दाग-धब्बे कम होते हैं, त्वचा हाइड्रेटेड रहती है, जिससे चेहरा निखरता है. झुर्रियां कम दिखती हैं और त्वचा जवां लगती है.

7. वजन कम करने में मददगार-

जब हम सुबह उठकर गुनगुना पानी पीते हैं तो मेटाबॉलिज्म (मेटाबॉलिज्म) तेज होता है, जिससे कैलोरी जल्दी बर्न होती हैं. भूख कंट्रोल में रहती है, इसलिए ज्यादा खाने की इच्छा कम होती है. अगर अच्छी डाइट और एक्सरसाइज के साथ लिया जाए तो वजन घटाने में बहुत सहायक है.

कैसे पिएं पानी?

सुबह पानी पीने से पहले देखें कि पानी हल्का गर्म हो (40-45 डिग्री), ये ज्यादा गर्म न हो, सुबह बिस्तर से उठते ही, कुछ भी खाने-पीने से पहले इसका सेवन करें. इसके सेवन के लिए 1-2 गिलास (250-500 मिली) काफी है.

अगर आप एक्स्ट्रा फायदे चाहते हैं तो नींबू डालकर पीएं. हालांकि जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा हाई रहता है वो लोग ज्यादा गर्म पानी न पिएं. गैस्ट्राइटिस, अल्सर या पेट में जलन की समस्या हो तो डॉक्टर से पूछकर ही शुरू करें.

