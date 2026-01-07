  • Hindi
क्या वाकई ज्यादा ग्रीन टी पीने से डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है? जानें क्या कहते हैं डॉक्टर

हम में से कई लोगों की सुबह की शुरुआत ग्रीन टी के साथ होती है, हालांकि कुछ लोग दिन में 3 से 4 ग्रीन ची पी लेते हैं, जो नुकसानदायक हो सकती है. आइए इसके बारे में डॉक्टर से जानते हैं.

आज के समय में ग्रीन टी को सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है वजन कम करने, शरीर को साफ रखने और फिट रहने के लिए लोग ग्रीन टी पीना पसंद करते हैं. कई लोग दिन की शुरुआत ही ग्रीन टी से करते हैं और दिन में 4–5 कप तक पी लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ज्यादा ग्रीन टी पीने से डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ता है? आइए इस बारे में प्रोफेसर (डॉ.) सुप्रिया अवस्थी (डीन, स्कूल ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज़) नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से जानते हैं.

कब बढ़ती है समस्या-

डॉ. सुप्रिया अवस्थी ने बताया कि ग्रीन टी में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचाते हैं, इसमें कैटेचिन नाम का तत्व होता है, जो मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है. इसके साथ ही ग्रीन टी में थोड़ी मात्रा में कैफीन भी मौजूद होता है, यही कैफीन ग्रीन टी को लेकर डिहाइड्रेशन की चिंता की वजह बनता है. अगर ग्रीन टी सीमित मात्रा में पी जाए तो यह डिहाइड्रेशन नहीं करती. सामान्य तौर पर ग्रीन टी भी तरल पदार्थ ही है और यह शरीर को हाइड्रेट करने में मदद करती है, लेकिन जब ग्रीन टी बहुत ज्यादा मात्रा में पी ली जाती है, तब समस्या हो सकती है. ज्यादा कैफीन शरीर में पेशाब की मात्रा बढ़ा सकता है, जिससे शरीर से पानी और जरूरी मिनरल्स बाहर निकल जाते हैं.

हो सकती हैं ये परेशानियां-

अगर दिन में 6–7 कप या उससे ज्यादा ग्रीन टी पीता है और साथ में सादा पानी कम पीता है, तो डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ सकता है. खासकर गर्मियों के मौसम में, जब शरीर से पसीने के जरिए पहले ही पानी निकल रहा होता है, तब ज्यादा ग्रीन टी नुकसान पहुंचा सकती है, ऐसे में कमजोरी, थकान और चक्कर आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं. जरूरत से ज्यादा ग्रीन टी पीने से कुछ और दिक्कतें भी हो सकती हैं, जैसे सिरदर्द, पेट में जलन, एसिडिटी, दिल की धड़कन तेज होना और नींद न आना. कैफीन का असर हर व्यक्ति पर अलग होता है, इसलिए कुछ लोगों को थोड़ी मात्रा में भी परेशानी हो सकती है.

दिन में 2 से 3 कप ग्रीन टी पीना पर्याप्त माना जाता है। इस मात्रा से शरीर को इसके फायदे मिलते हैं और नुकसान बहुत कम रहती है. ग्रीन टी को कभी भी पानी का पूरा विकल्प नहीं बनाना चाहिए. डिहाइड्रेशन से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. दिन में कम से कम 7–8 गिलास सादा पानी पिएं. अगर आप ग्रीन टी पीते हैं, तो उसके साथ या थोड़ी देर बाद पानी भी लें. ज्यादा गर्मी, एक्सरसाइज या पसीना आने की स्थिति में केवल ग्रीन टी पर निर्भर न रहें.

सही मात्रा में ग्रीन टी सेहत के लिए फायदेमंद होती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा पीने पर यह नुकसान भी कर सकती है. दिन में 2–3 कप ग्रीन टी और भरपूर पानी पीना ही शरीर को स्वस्थ और हाइड्रेट रखने का सही तरीका है.

