  • Hindi
  • Lifestyle
  • Does Drinking Too Much Water Really Damage Your Kidneys Know From Your Doctor

क्या वाकई कम पानी पीने से किडनी खराब हो जाती है? डॉक्टर ने कही हैरान करने वाली बात

आपने अक्सर सुना होगा कि कम पानी पीने से किडनी खराब हो जाती है, लेकिन क्या ये वाकई सच है? आइए डॉक्टर से ही जान लेते हैं.

Published date india.com Published: March 22, 2026 9:28 AM IST
email india.com By Shweta Bajpai email india.com | Edited by Shweta Bajpai email india.com
क्या वाकई कम पानी पीने से किडनी खराब हो जाती है? डॉक्टर ने कही हैरान करने वाली बात

#HumFitTohIndiaHit: ये बात हर किसी को पता है कि जिंदा रहने के लिए पानी जरूरी होता है, लेकिन क्या ये बात भी सच है कि सही मात्रा में पानी न पीने से किडनी खराब हो जाती है? ऐसा हम नहीं लोग कहते हैं. इंसानों की किडनी को एक बेहतरीन बायोलॉजिकल फिल्टरिंग सिस्टम माना जाता है जो हर दिन 120 से लेकर 150 चौथाई गैलन खून को फिल्टर करती है और 1 से 2 चौथाई गैलन यूरीन को प्रोड्यूस करती है. ऐसे में इस प्रॉसेस के लिए किडनी को पानी की जरूरत होती है. डॉ. पी.एन. गुप्ता (निदेशक एवं विभागाध्यक्ष, नेफ्रोलॉजी, पारस हेल्थ गुरुग्राम) कहते हैं कि अक्सर पानी की अहमियत कम समझकर इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, अगर तरल पदार्थों का सेवन जरूरत के हिसाब से कम हो तो ये इंसान के शरीर को काफी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि तब किडनी को इंसान के सिस्टम में संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है.

क्या काम करती है किडनी-

डॉ. पी.एन. गुप्ता बताते हैं कि हमारा शरीर 60-70% पानी से बना होता है और किडनी शरीर का सबसे जरूरी फिल्टर है. ये खून से गंदगी, टॉक्सिन्स, अतिरिक्त नमक, यूरिया और अन्य वेस्ट प्रोडक्ट्स को छानकर पेशाब के रूप में बाहर निकालती हैं. पानी किडनी को ठीक से काम करने में सबसे बड़ा साथी है अगर पानी कम पिएं तो किडनी पर बोझ बढ़ता है.

किडनी को पेशाब बनाकर खून से ज़हरीले पदार्थों को निकालने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए होता है, किडनी को खून से ज़हरीले पदार्थ निकालने के लिए पर्याप्त पानी चाहिए. पानी कम होने पर किडनी गाढ़ा (कंसंट्रेटेड) पेशाब बनाती है ताकि शरीर में पानी बचा रहे, इससे शरीर में कैल्शियम और ऑक्सालेट जैसे मिनरल और बेकार चीज़ों का स्तर बढ़ जाता है.

पानी की कमी पथरी का मुख्य कारण-

धीरे-धीरे पेशाब का यह गाढ़ापन किडनी में पथरी बना देता है. चिकित्सीय डेटा बताते है कि पानी की कमी ही किडनी की पथरी का मुख्य कारण है. साथ ही कम पानी पीने से किडनी में गंदगी और प्रोटीन जमा हो जाते हैं, जिससे नेफ्रॉन नामक बारीक छन्नियों में सूजन आ सकती है और वे खराब हो सकते हैं.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

एक्यूट और क्रोनिक किडनी बीमारियों के होने का खतरा-

पर्याप्त पानी पीने का मतलब सिर्फ आराम से रहना नहीं होता है बल्कि यह आपकी किडनी को स्वस्थ रखने और ऑर्गन फेलियर को रोकने के लिए भी ज़रूरी है. अमेरिकन जर्नल ऑफ़ नेफ्रोलॉजी में हुई स्टडीज़ समेत कई अन्य रिसर्च से पता चला है कि हल्का लेकिन बार-बार डिहाइड्रेशन भी लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे किडनी पर हमेशा के लिए निशान पड़ सकते हैं, जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ नहीं मिलते, तो ब्लड प्रेशर बहुत कम हो सकता है, जिससे किडनी को ठीक से काम करने के लिए ज़रूरी ब्लड फ्लो कम हो जाता है.

अचानक पर्याप्त पानी न पीने से एक्यूट किडनी इंजरी (AKI) हो सकती है. ऐसा होने से किडनी अचानक ठीक से काम करना बंद कर देती है अगर समय के साथ बार-बार डिहाइड्रेशन होता है, तो इससे किडनी पर लगातार दबाव पड़ता है. यह लगातार दबाव क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) होने का एक बड़ा कारण है और यह उन लोगों के लिए खास तौर पर खतरनाक है जिन्हें पहले से हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज जैसी समस्याएं हैं.

चेतावनी वाले संकेतों को समझें-

जब हमें प्यास लगती है तो यह एक संकेत होता है कि हमारे शरीर को पानी पीने की जरूरत है और कभी-कभी यह एक भरोसेमंद तरीका नहीं होता, क्योंकि प्यास लगने पर आपके शरीर को असल में जितने पानी की ज़रूरत होती है, उससे कम पानी लगता है. डिहाइड्रेटेड होने के मुख्य लक्षणों में शामिल हैं.

पेशाब का रंग: गहरे पीले या एम्बर रंग का पेशाब डिहाइड्रेशन का साफ संकेत है, जबकि हल्के भूरे रंग का पेशाब, पेशाब का सामान्य रंग होता है

पेशाब की मात्रा: आमतौर पर पेशाब की मात्रा काफी ज़्यादा होती है, अगर पेशाब काफी कम हो गया है तो समझ जाना चाहिए कि किडनी शरीर में तरल पदार्थ के स्तर को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है

शारीरिक थकान: जब शरीर में पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ न होने की वजह से खून की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है, तो दिल और किडनी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे पूरे शरीर में लगातार थकान बनी रहती है.

ध्यान रखें कि पानी सिर्फ हमारी प्यास बुझाने का माध्यम नहीं होता है बल्कि यह किडनी को ठीक रखने के लिए भी जरूरी होता है. वैसे तो हर दिन आठ गिलास पानी पीने की सलाह दी जाती है, लेकिन यह मात्रा मौसम, शारीरिक गतिविधियों और किसी की सेहत के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है. अपनी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए नियमित पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है.

About the Author

Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Health की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.