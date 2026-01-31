Hindi Lifestyle

Does Eating Eggs For Breakfast Increase Or Decrease Weight Know The Truth Here

ब्रेकफास्ट में अंडे खाने से वजन बढ़ता है या घटता है? यहां जानें सच

हम में से कई लोग ब्रेकफास्ट में अंडे खाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इससे वजन बढ़ता है या कम होता है? नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं.

अक्सर लोगों के मन में यह सवाल होता है कि नाश्ते में अंडे खाने चाहिए या नहीं. कुछ लोग मानते हैं कि अंडे खाने से वजन बढ़ता है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि इससे वजन कम होता है, लेकिन सच्चाई क्या है ये कम लोगों को ही पता है. सबसे पहले समझना जरूरी है कि अंडा एक संपूर्ण आहार (Complete Food) माना जाता है. इसमें प्रोटीन, अच्छे फैट, विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं. खासतौर पर अंडे का प्रोटीन शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है.

क्या नाश्ते में अंडे खाने चाहिए?

जीवन कसारा (डायरेक्टर एंड सीईओ, स्टेरिस हेल्थकेयर) की मानें तो वो कहते हैं हां, बिल्कुल, नाश्ता दिन का सबसे जरूरी भोजन होता है अगर नाश्ते में अंडा शामिल किया जाए तो यह आपको लंबे समय तक ऊर्जा देता है और जल्दी भूख नहीं लगने देता. इसका कारण है अंडे में मौजूद हाई प्रोटीन, जो पेट को देर तक भरा हुआ महसूस कराता है.

अंडे से वजन बढ़ता है या घटता है?

यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अंडा कैसे और कितनी मात्रा में खाते हैं

वजन घटाने में मदद कैसे करता है?

Add India.com as a Preferred Source

अंडा खाने से भूख कंट्रोल में रहती है

बार-बार स्नैक्स खाने की इच्छा कम होती है

कम कैलोरी में ज्यादा पोषण मिलता है

मसल्स मजबूत होती हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है

अगर कोई व्यक्ति वजन कम करना चाहता है और सुबह उबला अंडा या बिना ज्यादा तेल का ऑमलेट खाता है, तो इससे वजन घटाने में मदद मिलती है

वजन बढ़ कब सकता है?

अगर अंडे को बहुत ज्यादा तेल, मक्खन या चीज के साथ तला जाए, या जरूरत से ज्यादा अंडे खाए जाएं, तो इससे कैलोरी बढ़ जाती है और वजन बढ़ सकता है यानी समस्या अंडा नहीं, बल्कि उसका गलत तरीका है

कितने अंडे खाना सही है?

वजन घटाने वाले लोग: 1–2 अंडे (अधिकतर उबले हुए)

सामान्य स्वास्थ्य के लिए: 1–2 अंडे रोज

एक्टिव लाइफस्टाइल या वर्कआउट करने वाले: 2–3 अंडे

अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल या दिल से जुड़ी समस्या है, तो उन्हें डॉक्टर या डाइट एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए

अंडे का पीला भाग (योक) खाना चाहिए या नहीं?

अक्सर लोग सिर्फ सफेदी खाते हैं और पीला भाग निकाल देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि अंडे के पीले भाग में जरूरी विटामिन और अच्छे फैट होते हैं. सीमित मात्रा में पूरा अंडा खाना सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं है.

निष्कर्ष

अंडा न तो वजन बढ़ाने वाला दुश्मन है और न ही जादुई तरीके से वजन घटाने वाली चीज. सही मात्रा और सही तरीके से खाया जाए तो अंडा वजन घटाने, सेहत सुधारने और दिनभर एक्टिव रहने में बहुत मदद करता है. इसलिए अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो नाश्ते में अंडे को जरूर शामिल करें, बस संतुलन बनाए रखें.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Lifestyle की और अन्य ताजा-तरीन खबरें