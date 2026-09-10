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ताजा दही भी हो जाती है खट्टी? जानें दही जमाने का सही तरीका

How to Set Curd: क्या आपकी दही भी जमने के बाद खट्टी हो जाती है? अगर हां, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. इसके लिए आपको बस दही जमाने का सही तरीका पता होना चाहिए.

Written by: Sapna
Published: September 10, 2026, 6:04 PM IST
How to Make Curd
अगर आपको गाढ़ी दही पसंद है, तो फुल क्रीम दूध बेहतर ऑप्शन है. दूध को अच्छी तरह उबालने के बाद जमाने से भी दही का टेक्सचर अच्छा रहता है.

घर पर दही जमाना देखने में जितना आसान लगता है, हर बार उतना ही आसान नहीं होता. कभी दही पतली जमती है, कभी जरूरत से ज्यादा खट्टी हो जाती है और कभी उसका स्वाद बिल्कुल फीका लगता है. खासकर कई बार फ्रेश दूध से दही जमाने के बाद भी उसका स्वाद इतना खट्टा हो जाता है कि दही खाना मुश्किल लगता है. अगर आप भी चाहते हैं कि घर पर दही बाजार जैसी गाढ़ी, मुलायम और स्वादिष्ट जमे, तो कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. दही जमाने के लिए दूध का सही तापमान, सही मात्रा में जामन और उसे रखने का सही समय काफी मायने रखता है. आज हम आपको दही जमाने की कुछ आसान ट्रिक्स बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप हर बार घर पर गाढ़ी, स्वादिष्ट और सही तरीके से जमी दही तैयार कर सकते हैं.

दही खट्टी क्यों हो जाती है?

दही में मौजूद बैक्टीरिया दूध की लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलते हैं. दही जितनी देर तक गर्म जगह पर रहती है, उतनी ही ज्यादा खटास बढ़ती है. इसलिए दही जमने के बाद उसे ज्यादा समय तक बाहर रखने से स्वाद खट्टा होने लगता है. इसके अलावा अगर जामन पहले से ही बहुत खट्टा है या दूध का तापमान सही नहीं है, तो दही का स्वाद भी प्रभावित होता है और वो खट्टी जम जाती है.

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ऐसे जमाएं गाढ़ी दही

सबसे पहले दूध को अच्छी तरह उबाल लें. इसके बाद दूध को कुछ देर के लिए ठंडा होने दें. जब दूध हल्का गुनगुना रह जाए, तब इसमें एक छोटी चम्मच ताजा दही डालें. जामन डालने के बाद दूध को अच्छी तरह मिला लें, लेकिन बहुत ज्यादा फेंटने की जरूरत नहीं है. अब बर्तन को ढककर ऐसी जगह रखें जहां तापमान बहुत ठंडा न हो और बर्तन बार-बार हिले भी नहीं. अगर मौसम ठंडा है, तो दही वाले बर्तन को किसी गर्म जगह पर रख सकते हैं. चाहें तो बर्तन के चारों ओर कपड़ा लपेट दें, जिससे अंदर की गर्माहट कुछ समय तक बनी रहे.

दही जल्दी जमाने के लिए रखें इन बातों का ध्यान

दही जमाने में सबसे जरूरी चीज सही तापमान है. दूध बहुत गर्म होगा तो जामन के बैक्टीरिया प्रभावित होते हैं और दूध बहुत ठंडा होगा तो दही जमने में ज्यादा समय लग सकता है. जामन के लिए हमेशा ताजा और कम खट्टी दही इस्तेमाल करें. पुरानी या बहुत खट्टी दही को जामन बनाने के लिए इस्तेमाल करने पर तैयार दही में भी खटास ज्यादा महसूस हो सकती है. अगर आपको गाढ़ी दही पसंद है, तो फुल क्रीम दूध बेहतर ऑप्शन है. दूध को अच्छी तरह उबालने के बाद जमाने से भी दही का टेक्सचर अच्छा रहता है.

दही जमते ही फ्रिज में रखें

दही जमने के बाद उसे कमरे के तापमान पर ज्यादा देर तक न छोड़ें. जैसे ही दही अच्छी तरह सेट हो जाए, उसे फ्रिज में रख दें. ठंडा तापमान दही के आगे होने वाले फर्मेंटेशन को धीमा कर देता है, जिससे उसकी खटास ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ती.

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Sapna

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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