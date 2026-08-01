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क्या चावल का पानी सच में बढ़ता है बालों की ग्रोथ? जानिए क्या कहता है इसके पीछे का साइंस

Rice Water for Hair: लड़कियां चावल के पानी का इस्तेमाल बालों को चमकदार और स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए करती है आइए आपको बताते हैं क्या सच में ऐसा होता है?

Written by: Ritika
Published: August 1, 2026, 3:24 PM IST
क्या चावल का पानी सच में बढ़ता है बालों की ग्रोथ? जानिए क्या कहता है इसके पीछे का साइंस

Rice Water for Hair: लड़कियां बालों और स्किन की खूबसूरती के लिए काफी ज्यादा इस्तेमाल करना बड़ा ही पसंद करती हैं. सोशल मीडिया कुछ सालों से चावल का पानी लड़कियों की पहली पसंद बना हुआ है जिसका उपयोग करना लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं. कई लोग दावा करते हैं कि इससे बाल तेजी से बढ़ते हैं, हेयर फॉल कम होता है और बाल पहले से ज्यादा चमकदार और मजबूत भी बनते हैं और यही नहीं इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ब्यूटी ब्लॉग्स भी इसके बारे में कई चीजें अपनी वीडियोज में बताते हैं. कई लोगों के मन में यही सवाल रहता है, कि क्या ऐसा सच में होता है ऐसा भी कहा जाता है कि कोरियन इसको लगाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. आइए आपको इसके पीछे की पूरी साइंस बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है?

चावल के पानी में क्या होता है?

और पढ़ें: बालों की ग्रोथ के लिए ऐसे लगाएं चावल का पानी, कुछ ही दिनों में कमर के नीचे दिखेगी चोटी

टाइम्स ऑफ़ इंडिया के अनुसार चावल के पानी को उबालकर या भिगोने के बाद बचा हुआ स्टार्च पानी बन जाता है. इसमें कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, विटामिन और खनिज जैसे कई सारे जरूरी पोषक तत्व होते हैं. आपको बता दें ये सारे तत्व चावल के दानों से निकलकर पानी में घुल जाते हैं. चावल के पानी में विटामिन बी, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट और सूक्ष्म खनिज थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं. अधिकतर लोग इसको अपने-अपने हिसाब से इस्तेमाल करना काफी ज्यादा पसंद करते हैं.

चावल के पानी में विज्ञान क्या कहता है?

टाइम्स ऑफ़ इंडिया के अनुसार वैज्ञानिक पत्रों में से एक 2010 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक साइंस में प्रकाशित में चावल के पानी को लेकर कई बातें बोली गई थी. चावल के पानी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट, इनोसिटोल नाम की चीजों के बारे में अध्ययन किया गया है. इसमें मौजूद इनोसिटोल नामक तत्व बालों की बाहरी परत को मजबूत बनाने में मददगार होता है. यह टूटे हुए बालों की मरम्मत करने और बालों को कम डैमेज होने से मदद करता है.

चावल का पानी लगाने के फायदे

इससे बालों में आ सकती है चमक
फ्रिज़ कम करने में मदद
स्कैल्प की सफाई करता है
बाल टूटने की समस्या कम हो सकती है
बालों को बना सकता है मजबूत

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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