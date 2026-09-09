बच्चे के पेट में बार-बार होता है दर्द? हो सकते हैं पेट के कीड़े, ऐसे करें बचाव

Stomach worms in kids: क्या आपका बच्चा भी बार-बार पेट दर्द की शिकायत करता है? अगर आप इसे स्कूल न जाने या किसी काम से बचने का बहाना समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, तो थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है. हो सकता है कि बच्चा सच में पेट दर्द से परेशान हो और इसके पीछे पेट में कीड़े होने की समस्या हो. इसलिए बच्चों की सेहत से जुड़ी ऐसी शिकायतों को नजरअंदाज करने के बजाय उनके लक्षणों पर ध्यान देना जरूरी है.

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पेट में कीड़े की समस्या को मामूली समझकर लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

बच्चों में पेट के कीड़ों की समस्या काफी आम मानी जाती है. खासकर छोटे बच्चों में साफ-सफाई का ध्यान न रखने, दूषित खाना या पानी पीने और हाथों की स्वच्छता ठीक न होने की वजह से इसका खतरा बढ़ सकता है. कई बार माता-पिता बच्चों के पेट दर्द को सामान्य समस्या समझकर टाल देते हैं, लेकिन लगातार होने वाला पेट दर्द किसी दूसरी परेशानी का संकेत भी हो सकता है. पेट में कीड़े होने पर बच्चे को बार-बार पेट दर्द, भूख कम लगना, कमजोरी या पाचन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं. कुछ मामलों में इसका असर बच्चे के पोषण और सामान्य विकास पर भी पड़ सकता है. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि बच्चों के पेट में कीड़े होने के कौन-कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और इससे बचाव के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

पेट में कीड़े होने पर कौन से लक्षण दिखते हैं?

हर बच्चे में लक्षण एक जैसे नहीं होते. कुछ बच्चों में परेशानी बहुत हल्की होती है, जबकि कुछ में कई लक्षण एक साथ दिखाई दे सकते हैं.

बार-बार पेट दर्द या पेट में ऐंठन

पेट फूलना या पाचन से जुड़ी परेशानी

भूख न लगना

वजन कम होना

कमजोरी और जल्दी थक जाना

चिड़चिड़ापन

गुदा के आसपास खासकर रात में खुजली होना

कुछ मामलों में खून की कमी जैसी समस्या

बच्चों को पेट के कीड़ों से कैसे बचाएं?

बच्चों में संक्रमण से बचाव के लिए रोजमर्रा की स्वच्छता पर ध्यान देना सबसे जरूरी है. छोटी-छोटी आदतें बच्चे को कई तरह के संक्रमण से बचाने में मदद कर सकती हैं.

1. हाथों की सफाई पर दें ध्यान

बच्चे को खाना खाने से पहले और टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद साबुन और पानी से अच्छी तरह हाथ धोने की आदत डालें. बाहर से खेलने के बाद भी हाथ जरूर साफ करवाएं.

2. नाखून छोटे और साफ रखें

बच्चे अक्सर हाथ मुंह तक ले जाते हैं. लंबे और गंदे नाखूनों में मिट्टी और कीटाणु जमा हो सकते हैं. इसलिए नाखून नियमित रूप से काटें और साफ रखें.

3. फल-सब्जियां अच्छी तरह धोएं

बच्चे को देने से पहले फल और सब्जियों को साफ पानी से अच्छी तरह धोना जरूरी है. बिना धुले खाद्य पदार्थ संक्रमण का कारण बन सकते हैं.

4. साफ पानी ही पिलाएं

बच्चे को पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी दें. पानी की गुणवत्ता को लेकर संदेह हो तो उसे उबालकर या उचित तरीके से फिल्टर करके इस्तेमाल करें.

5. बाहर खेलते समय जूते पहनाएं

मिट्टी या दूषित जमीन के संपर्क से कुछ प्रकार के परजीवी संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए बच्चों को बाहर जाते समय जूते या चप्पल पहनने की आदत डालें.

कब तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें?

अगर पेट दर्द लगातार बना हुआ है, बहुत तेज है या इसके साथ बार-बार उल्टी, तेज कमजोरी, वजन कम होना, खून आने जैसी परेशानी दिखाई दे रही है, तो बच्चे को डॉक्टर को दिखाएं. जरूरत पड़ने पर डॉक्टर जांच के बाद सही उपचार की सलाह देते हैं. पेट में कीड़े की समस्या को मामूली समझकर लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.