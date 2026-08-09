बारिश में हेलमेट के अंदर से आती है बदबू? आज ही जानें इसे दूर करने का आसान तरीका, वरना हो सकती है परेशानी

Helmet Cleaning Tips: बारिश के मौसम में हेलमेट में से बदबू आने लगती है. जिसके पीछे की वजह है, बारिश के मौसम में नमी रहती है और बारिश में भिगने के बाद हेलमेट में पानी भी चला जाता है. हेलमेट में पहले से ही पसीने के बैक्टीरिया मौजूद रहते है. इसलिए हेलमेट में बदबू बन जाती है. अगर इसको समय रहते ही साफ नहीं किया गया, तो आपको बहुत सी समस्याएं हो सकती है.

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हेलमेट को कैसे साफ करें?(AI PHOTO)

हेलमेट हमारी सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन बारिश के मौसम में हेलमेट से बदबू आने लगती है, क्योंकि बारिश में भीगने के बाद हेलमेट में भी छोड़ा बहुत पानी चला ही जाता है और इस मौसम में नमी भी बहुत रहती है. हेलमेट में पहले से ही पसीने की बदबू बैक्टीरिया मौजूद रहते है. सही से धूप नहीं मिलने की वजह से हेलमेट में बैक्टीरिया और फंगल फैलने लगते है. ऐसे में बहुत सी बिमारीयों का खतरा तेजी से बढ़ जाता है. जिससे स्किन से रिलेटिट समस्याएं भी होने लगती है. इस समस्या का समाधान भी आराम से कर सकते हो, बस आपको अपनी कुछ आदतें बदलनी होंगी .

पैड और लाइनर की करें अच्छी तरह सफाई

हेलमेट की बदबू दूर करने के लिए सबसे पहले उसके अंदर लगे पैड और लाइनर की सफाई करें. अगर आपके हेलमेट का लाइनर आसानी से बाहर निकल जाता है, तो उसे निकालकर हल्के साबुन या शैंपू मिले गुनगुने पानी से धो सकते हैं. धोने के बाद उसे पूरी तरह सूखने दें और उसके बाद ही हेलमेट में वापस लगाएं. ध्यान रखें, आपको बिल्कुल भी गीली पैडिंग या नमी वाली वाली पैडिंग को हेलमेट में नहीं लगाना है, क्योंकि इससे अंदर नमी फंस सकती है और बदबू फिर से आने लगेगी. अगर लाइनर बाहर नहीं निकलता है, तो माइक्रोफाइबर कपड़े को हल्के साबुन वाले पानी से नम करके अंदर की सतह को साफ करें. इसके बाद सूखे कपड़े से नमी हटा दें और हेलमेट को खुली हवा वाली जगह पर सूखने के लिए रख दें.

भीगे हेलमेट को तुरंत बंद जगह पर न रखें

बारिश में हेलमेट भीग जाए तो उसे तुरंत बैग के अंदर या अलमारी में रखने की गलती भूलकर भी न करें. ऐसा करने पर हेलमेट के अंदर की नमी बाहर नहीं निकल पाती और बदबू बढ़ सकती है. हेलमेट को किसी सूखी और हवादार जगह पर रखें. उसे पूरी तरह सूखने के बाद ही इस्तेमाल करें. हालांकि, हेलमेट को बहुत तेज धूप में लंबे समय तक रखने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उसके अंदर पैडिंग पर इफेक्ट पड़ सकता है.

Helmet Interior Cleaner या सैनिटाइजर का करें इस्तेमाल

हेलमेट की अंदरूनी सफाई के लिए बाजार में मिलने वाले Helmet Interior Cleaner या सैनिटाइजर स्प्रे का यूज़ किया जा सकता है. किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले उसके लेबल पर दिए इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ें और हेलमेट की कंपनी की सफाई संबंधी गाइडलाइन का ध्यान रखें. सिर्फ बदबू छिपाने के लिए हेलमेट के अंदर तेज परफ्यूम या डियोड्रेंट का ज्यादा इस्तेमाल न करें. इससे बदबू कुछ समय के लिए कम महसूस हो सकती है, लेकिन गंदगी और नमी की समस्या बनी रह सकती है.

सिर और बालों की सफाई का भी रखें ध्यान

कई बार हेलमेट से आने वाली बदबू का कारण सिर्फ हेलमेट नहीं, बल्कि सिर और बालों में जमा पसीना भी होता है. कोशिश करें कि हेलमेट पहनते समय बाल गीले न हों. ज्यादा पसीना आने पर हेलमेट के अंदर नमी बढ़ सकती है. आप चाहें, तो पतली और साफ कॉटन हेलमेट कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे पसीना सीधे लाइनर में जाने से कुछ हद तक कम हो सकता है. अगर आप रोजाना हेलमेट पहनते हैं, तो कैप को भी नियमित रूप से धोना जरूरी है.

बेकिंग सोडा से बदबू कम करने का तरीका

अगर हेलमेट की पैडिंग निकालना संभव नहीं है, तो सफाई के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करने से पहले हेलमेट सफाई के लिए जरूरी इंस्ट्रक्शन जरूर देखें. कुछ हेलमेट की अंदरूनी सामग्री पर घरेलू क्लीनिंग एजेंट इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी जाती है. अगर इंस्ट्रक्शन में लिखा हो कि आप घरेलू चीजों का इस्तेमाल करके हेलमेट की सफाई कर सकते है, तो आप थोड़ा बेकिंग सोडा को पैडिंग के ऊपर कुछ घंटों के लिए डालकर छोड़ दें. इसके बाद हेलमेट को अच्छी तरह से साफ कर दें. ध्यान रखें, इसे हेलमेट के वेंट या इलेक्ट्रॉनिक हिस्सों में जाने से बचाएं.

सफाई के बाद हेलमेट को रखें सूखा

हेलमेट की बदबू से बचने का सबसे आसान तरीका है कि उसे नियमित रूप से साफ और सूखा रखा जाए. बारिश में भीगने के बाद उसे खुली और हवादार जगह पर सुखाएं. रोजाना इस्तेमाल करने वालों को समय-समय पर अंदर की पैडिंग और लाइनर की सफाई करते रहना चाहिए. बारिश के मौसम में हेलमेट को साफ रखना सिर्फ बदबू से बचने के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि इसे साफ और आरामदायक बनाए रखने के लिए भी जरूरी है. थोड़ी सी सफाई और सही तरीके से सुखाने की आदत से हेलमेट लंबे समय तक बेहतर स्थिति में रखा जा सकता है. इससे आप बीमारियों से भी बच जाएंगे.