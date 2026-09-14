EnglishHindi

दूध उबलकर बार-बार गैस पर गिर जाता है? ये आसान ट्रिक आएगी आपके काम, कभी नहीं फैलेगा दूध

Milk Boiling Tips: दूध उबलकर गैस पर गिरने की समस्या से हर कोई परेशान रहता है. दूध गर्म होने तक किचन में खड़े रहना भी संभव नहीं होता और जरा-सा ध्यान हटते ही दूध बाहर गिर जाता है. अगर आप भी इस परेशानी से बचना चाहते हैं, तो कुछ आसान किचन हैक्स आपके काम आ सकते हैं.

Written by: Sapna
Published: September 14, 2026, 2:43 PM IST
Milk boiling hack
दूध को उबालते समय आपको कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए. दूध को हमेशा थोड़े बड़े बर्तन में उबालना चाहिए.

दूध उबलते ही गैस पर गिर जाने की समस्या से लगभग हर कोई परेशान रहता है. रोजमर्रा के कामों में अक्सर ऐसा होता है कि दूध गैस पर गर्म करने के लिए रखकर हम किसी दूसरे काम में व्यस्त हो जाते हैं और कुछ ही देर में दूध उबलकर गैस पर फैल जाता है. इससे न सिर्फ दूध की बर्बादी होती है, बल्कि गैस का चूल्हा भी गंदा हो जाता है. ऐसे में अगर आप भी बार-बार होने वाली इस परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो कुछ आसान किचन हैक्स आपके काम आ सकते हैं. हर दिन दूध उबालते समय गैस के पास खड़े रहना हर किसी के लिए संभव नहीं होता. जैसे ही आपका ध्यान कुछ मिनटों के लिए दूसरी तरफ जाता है, दूध उबलकर बाहर आ जाता है. अगर दूध बर्नर पर गिर जाए, तो बाद में जलने की वजह से तेज गंध भी आने लगती है और गैस साफ करने में अलग मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अब आपको हर बार दूध उबलने तक गैस के सामने खड़े रहने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान ट्रिक्स की मदद से आप दूध को उबलकर बाहर आने से काफी हद तक रोक सकते हैं और इस छोटी-सी परेशानी से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं.

लकड़ी की चम्मच आएगी काम

दूध को उबालने के लिए कुछ लोग ऐसे बर्तन का यूज करते हैं, जिसमें बस दूध ही आ पाता है और बिल्कुल जगह नहीं रहती है. ऐसे में दूध उबलकर सीधे बाहर निकल जाता है. इसलिए आपको दूध उबालते समय ऐसे बर्तन का यूज करना चाहिए, जिसमें आराम से दूध उबल सके और थोड़ी-बहुत जगह भी रह सके. दूध को उबलकर बाहर निकलने से रोकने के लिए आप लकड़ी की चम्मच का यूज कर सकते हैं. आपको लकड़ी की चम्मच को बर्तन के ऊपर आड़ी रख देना है, ताकि जैसे ही गर्म दूध इससे लगे, तो इसके बुलबुले ठंडे हो जाएं और दूध बाहर न निकले.

और पढ़ें: नजर हटते ही उबल जाता है दूध? अपनाएं ये आसान ट्रिक, नीचे नहीं गिरेगी एक भी बूंद

बर्तन के किनारों पर घी लगाएं

दूध को उबलकर बाहर निकलने से बचाने के लिए घी का भी यूज किया जा सकता है. इसके लिए आपको थोड़ा-सा घी लेना है और उसे बर्तन के ऊपरी अंदरूनी किनारों पर लगा देना है. घी की वजह से बुलबुले ऊपर की तरफ नहीं आ पाते हैं और दूध बर्तन के अंदर ही उबलता रहता है.

कटोरी आएगी काम

आप स्टील या कांच की कटोरी का भी यूज कर सकते हैं. इसके लिए आपको एक कटोरी लेनी है और उसे दूध उबालते समय बर्तन के अंदर डाल देना है. इससे दूध में कम हलचल रहेगी और दूध में जैसे ही बुलबुले बनेंगे, वे बिखर जाएंगे. जिससे दूध बाहर नहीं निकलता है और आराम से उबल भी जाता है.

इन बातों का रखें ध्यान

दूध को उबालते समय आपको कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए. दूध को हमेशा थोड़े बड़े बर्तन में उबालना चाहिए. एक दिन यह चेक कर लें कि दूध कितनी देर में उबल जाता है, तो टाइम के हिसाब से दूध को देखते रहें कि दूध उबला या नहीं. अगर आप काम करने में बिजी हैं, तो आप धीमी आंच पर ही दूध को उबालें. अगर दूध बाहर गैस पर निकल जाए, तो तुरंत सफाई कर दें, ताकि बाद में बदबू न हो.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Lifestyle की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Sapna

Sapna

सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.