नमक हो जाता है गीला और सीलन भरा? बारिश में काम आएंगे ये आसान देसी जुगाड़

How To Keep Salt Dry: मानसून का मौसम आते ही घर में नमी और सीलन की समस्या बढ़ जाती है. इसका असर किचन में रखी चीजों पर भी देखने को मिलता है. खासकर नमक में नमी आ जाने से वह गीला और चिपचिपा होने लगता है. ऐसे में बार-बार नमक को सुखाना भी परेशानी भरा काम हो जाता है. लेकिन अब आपको इसे लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है.

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तो चलिए जानते हैं ऐसे आसान घरेलू नुस्खे, जो बारिश के मौसम में नमक को सीलन से बचाने में आपके काम आ सकते हैं.

बारिश के मौसम में हवा में नमी ज्यादा होने की वजह से नमक आसानी से सीलन पकड़ लेता है. इससे नमक डिब्बे में जमने लगता है और इस्तेमाल करने में भी दिक्कत होती है. अगर आपके घर में भी मानसून के दौरान नमक गीला हो जाता है, तो कुछ आसान देसी घरेलू हैक्स की मदद से आप इसे नमी से बचा सकते हैं. इन आसान उपायों के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. घर में मौजूद कुछ चीजों की मदद से नमक को लंबे समय तक सूखा और आसानी से इस्तेमाल करने लायक रखा जा सकता है. तो चलिए जानते हैं ऐसे आसान घरेलू नुस्खे, जो बारिश के मौसम में नमक को सीलन से बचाने में आपके काम आ सकते हैं.

चावल के दाने आएंगे काम

नमक के डिब्बे में थोड़े से कच्चे चावल डालना एक पुराना घरेलू तरीका है. चावल नमी को सोखने में मदद करते हैं, जिससे नमक में ज्यादा सीलन जमा नहीं होती. इसके लिए कुछ कच्चे चावल के दाने नमक के डिब्बे में डाल दें और डिब्बे को अच्छी तरह से बंद करके रख दें. 1 से 2 दिन के अंदर ही चावल नमक की पूरी नमी को पूरी तरह से खत्म कर देंगे और नमक पूरी तरह सूख जाएगा.

गीले नमक को हल्का सेंक लें

अगर नमक पहले ही नमी की वजह से गीला हो चुका है, तो उसे डिब्बे से निकालकर अच्छी तरह फैला दें. इसके बाद तवे या कड़ाही में बहुत हल्की आंच पर थोड़ी देर गर्म कर सकते हैं. नमक में मौजूद नमी कम होने के बाद उसे पूरी तरह ठंडा होने दें और फिर किसी साफ, सूखे और ढक्कन वाले डिब्बे में भरकर रखें. ताकि वह सूखा रहें. आप चाहें तो नमक को धूप में भी रख सकते हैं.

नमक का डिब्बा चूल्हे से दूर रखें

नमक को सीलन से बचाने के लिए उसकी जगह भी काफी मायने रखती है. अक्सर खाना बनाते समय सुविधा के लिए लोग नमक का डिब्बा गैस के पास रख देते हैं. लेकिन चूल्हे से निकलने वाली भाप और गर्मी डिब्बे के अंदर नमी पहुंचा सकती है. इसलिए कोशिश करें कि नमक का डिब्बा गैस, सिंक और पानी वाली जगह से थोड़ा दूर रखा जाए.

टिशू पेपर भी आ सकता है काम

नमक के डिब्बे में एक साफ और सूखा टिशू पेपर रखने से भी एक्स्ट्रा नमी को कम करने में मदद मिलती है. आप डिब्बे के अंदर नमक के ऊपर एक छोटा टुकड़ा टिशू पेपर रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे बदलते रहें. ध्यान रखें कि टिशू पूरी तरह सूखा हो और नमक के यूज़ से पहले उसे निकाल दें.

लौंग रखकर देखें

नमक के डिब्बे में कुछ साबुत लौंग रखने का तरीका भी कई घरों में अपनाया जाता है. लौंग की मौजूदगी नमक को सूखा रखने में कुछ मदद करती है और इसकी खुशबू कीड़ों को दूर रखने में भी सहायक होती है. इसके लिए नमक के डिब्बे में 2-3 साबुत लौंग डालकर रख सकते हैं. अगर लौंग में नमी आ जाए, तो उसे तुरंत बदल दें. इन घरेलू नुस्खों से आप नमक में सीलन की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं.