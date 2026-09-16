कमर दर्द को न करें नजरअंदाज! जानें कब चाहिए आराम और कब Exercise है फायदेमंद

Back Pain Best Treatment: कमर में दर्द रहने की समस्या लगातार हर जेनरेशन के लोगों में बढ़ रही है, जिसकी वजह से काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है. ज्यादातर लोग कमर दर्द होते ही बिस्तर पर लेट जाते हैं, लेकिन कमर दर्द से राहत पाने के लिए सही एक्सरसाइज करना भी जरूरी है. इसलिए जान लीजिए कमर दर्द होने पर कब आपको आराम करना चाहिए और कब एक्सरसाइज करनी चाहिए.

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यह जानना जरूरी है कि कब आपको कमर दर्द में आराम करने की जरूरत है और कब आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए.

कमर में दर्द होना आजकल एक आम समस्या बन चुकी है. ऑफिस में लगातार आठ-दस घंटे काम करने की वजह से कमर में कई बार दर्द होने लगता है. कई बार ज्यादा वजन उठाने की वजह से भी कमर में दर्द होने लगता है. गलत पॉश्चर में बैठने से भी कमर दर्द हो सकता है और कई बार किसी बीमारी की वजह से भी कमर में दर्द हो जाता है. इसलिए आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि आपकी कमर में जो दर्द है, वह किसी बड़ी बीमारी की वजह से तो नहीं है या फिर सामान्य है. कई बार लोगों को लगता है कि कमर में दर्द है, तो बस बिस्तर पर लेटकर आराम करने से ही राहत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. एक्सरसाइज भी कमर दर्द से राहत दिलाने में काफी मदद कर सकती है. इसलिए यह जानना जरूरी है कि कब आपको कमर दर्द में आराम करने की जरूरत है और कब आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए.

कब करना चाहिए आराम

अगर आपकी कमर में दर्द हो रहा है, तो आपको आराम की जरूरत भी पड़ती है. इसलिए आप जरूरत के हिसाब से बेड रेस्ट भी ले सकते हैं. अगर आपकी कमर में बहुत ज्यादा ही पेन हो रहा है, तो सबसे पहले डॉक्टर को दिखाएं, ताकि कोई बीमारी हो तो उसका समय पर पता लग सके. इसके अलावा आप बर्फ की सिकाई कर सकते हैं. इससे कमर के दर्द में आराम मिलता है. इस दौरान बिल्कुल भी वजन न उठाएं. इससे मसल्स में खिंचाव बन सकता है और कमर का दर्द बढ़ सकता है. पूरी तरह बेड रेस्ट की जगह आप हल्की-फुल्की छोटी-छोटी एक्टिविटी कर सकते हैं. इससे कमर के दर्द से आराम मिलता है और बॉडी को अच्छा भी लगता है. नॉर्मल अगर ऑफिस में काम की वजह या फिर लंबे समय तक बैठने की वजह से दर्द है, तो यह 1 से 2 घंटे में कम हो जाएगा और आपको राहत मिलेगी.

दर्द में दवा का काम करेगी ये एक्सरसाइज

कमर में दर्द की समस्या से आराम पाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप हर बार दवाई ही लें. आप कुछ छोटी-छोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं. इससे बॉडी एक्टिव होती है और कमर दर्द में आराम मिलता है. अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, तो आप कैट-काउ स्ट्रेच एक्सरसाइज कर सकते हैं. इससे कमर दर्द में आराम मिलता है. इसके अलावा आप नी-टू-चेस्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं. इसमें आपको पीठ के बल लेटकर एक या दोनों घुटनों को छाती की तरफ मोड़ना है, जिससे कमर के निचले हिस्से में पेन से राहत मिलेगी. आप भुजंगासन भी कर सकते हैं. इसके अलावा कटि चक्रासन भी कर सकते हैं. इससे आपको कमर दर्द में रिलिफ मिलेगा. एक्सरसाइज के लिए आप डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं.

कमर दर्द कब न करें नजरअंदाज

कमर दर्द जरूरी नहीं है कि हमेशा नॉर्मल हो. इसके लिए आपको यह समझने की जरूरत है कि कब कमर दर्द को इग्नोर नहीं करना चाहिए. नहीं तो आपको बाद में किसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है. अगर आपकी कमर में लगातार 2 से 3 दिन बहुत तेज दर्द हो रहा हो या फिर आराम करने के बाद राहत न मिल रही हो, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. इसके अलावा, पैरों का सुन्न होना, कमजोरी आना, बुखार या वजन घटना, सहन शक्ति से भी ज्यादा दर्द होना, तो आपको बिल्कुल भी कमर दर्द को इग्नोर नहीं करना चाहिए. नहीं तो आपको बहुत सी बीमारी हो सकती है. अगर आप बेड रेस्ट पर हैं या फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं, दोनों में एक बार डॉक्टर से सलाह लेना सही रहेगा.