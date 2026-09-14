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तोरई को हल्के में लेने की न करें गलती, जानिए इसे खाने से बॉडी को क्या-क्या फायदे मिलते हैं

Ridge Gourd Health Benefits: तोरई की सब्जी ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन अगर आप इसके फायदे जान लेंगे, तो आज से ही इसे अपनी डेली डाइट में शामिल कर लेंगे. स्वाद में भले ही यह थोड़ी फीकी लगे, लेकिन इसके फायदे ऐसे हैं, जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

Written by: Sapna
Published: September 14, 2026, 1:49 PM IST
Ridge Gourd Benefits
आप जब भी तोरई की सब्जी बनाएं, तो उसमें कम तेल और कम मसालों का यूज़ करें, ताकि उसके पोषक तत्व कम न हों.

तोरई की सब्जी का नाम सुनते ही कई लोग मुंह बनाने लगते हैं. खासकर बच्चों को तोरई बिल्कुल पसंद नहीं आती और घर में इसके बनते ही वे बाहर का फास्ट फूड खाने की जिद करने लगते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वाद में भले ही तोरई थोड़ी फीकी लगे, लेकिन सेहत के लिए यह सब्जी काफी फायदेमंद मानी जाती है? हरी सब्जियां हमारी डेली डाइट का जरूरी हिस्सा होती हैं और तोरई भी इन्हीं में से एक है. इसमें पानी की मात्रा अच्छी होती है और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. यही वजह है कि इसे डेली डाइट में शामिल किया जा सकता है. तोरई एक मौसमी सब्जी है, इसलिए इसके मौसम में इसका सेवन करना एक अच्छा ऑप्शन होता है. अगर आपको भी तोरई खाना पसंद नहीं है, तो इसके फायदे जानने के बाद आपकी राय बदल जाएगी. आइए जानते हैं कि डाइट में तोरई शामिल करने से बॉडी को कौन-कौन से फायदे मिलते हैं.

डाइजेशन के लिए फायदेमंद

तोरई में भरपूर मात्रा में पानी होता है और इसमें डाइटरी फाइबर भी पाया जाता है, जो डाइजेशन को सही रखने में मदद करता है. इसको खाने से बॉडी हाइड्रेट रहती है. इससे डाइजेशन सिस्टम सही से काम करता है और पेट से रिलेटेड समस्याएं कम होती हैं. पेट में भारीपन, एसिडिटी और कब्ज से भी राहत मिल सकती है. इसको खाने से भूख भी बढ़ सकती है. इसका फाइबर आंतों के गुड बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन देता है.

वेट कंट्रोल करने में मदद करता है

तोरई को डेली डाइट में शामिल करने से आपका वेट कम करने में भी मदद मिल सकती है. क्योंकि इसमें कैलोरी कम होती है और भरपूर मात्रा में पानी पाया जाता है, जिससे बॉडी हाइड्रेट रहती है. इसको खाने से बॉडी को लंबे समय तक भूख भी नहीं लगती है. आप इसे पेट भरकर खा सकते हैं. क्योंकि इससे आपके वेट पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और न ही भारीपन महसूस होगा. इसलिए वेट कंट्रोल करने में भी तोरई मददगार हो सकती है.

ब्लड शुगर को कम करने में मदद

डायबिटीज के मरीजों के लिए तोरई एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि इसे खाने से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है. इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम होता है, जिससे यह पचने के बाद ग्लूकोज बहुत धीरे-धीरे खून में छोड़ती है. इससे अचानक बहुत तेजी से ब्लड शुगर नहीं बढ़ती है. तोरई में मौजूद फाइबर शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है. आप डॉक्टर की सलाह पर इसे डाइट में शामिल कर सकते हैं.

स्किन के लिए फायदेमंद

तोरई सिर्फ बॉडी के लिए ही नहीं, बल्कि स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर पानी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो इससे स्किन हाइड्रेट होती है. इसमें मौजूद विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन को हेल्दी रखने में मदद करते हैं और झुर्रियां भी कम हो सकती हैं. तोरई खाने से खून साफ होता है. इसलिए स्किन पर दाग-धब्बे और मुहांसों की समस्या से राहत मिलती है और स्किन ग्लोइंग होती है.

तोरई को ऐसे करें डेली डाइट में शामिल

तोरई के फायदे पाने के लिए आपको इसे सही तरीके से डाइट में शामिल करना आना चाहिए. आप जब भी तोरई की सब्जी बनाएं, तो उसमें कम तेल और कम मसालों का यूज़ करें, ताकि उसके पोषक तत्व कम न हों. इसके अलावा आप इसका जूस या सूप भी शामिल कर सकते हैं. आप इसे दाल को मिक्स करके भी बना सकते हैं. इससे इसका टेस्ट और गुण दोनों ही बढ़ जाएंगे. तोरई के छिलकों में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, इसलिए आप तोरई से सिर्फ उसी हिस्से को हटाएं, जो ज्यादा कड़वा हो. इस तरह से आप इसे डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं. आप चाहें, तो इसके लिए डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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About the Author

Sapna

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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