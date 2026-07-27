Dr Abdul Kalam Death Anniversary: हर युवा को आगे बढ़ने के लिए जरूर अपनाने चाहिए डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के ये 5 लाइफ मंत्र

Dr Abdul Kalam Death Anniversary: हर युवा को आगे बढ़ने के लिए डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की 5 बातों को ध्यान में रखना काफी ज्यादा जरूरी है. आइए आपको बताते हैं.

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(Pic credit-AI)

Dr Abdul Kalam Death Anniversary: भारत के पूर्व राष्ट्रपति और ‘मिसाइल मैन’ डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम APJ Abdul Kalam की आज यानि 27 जुलाई को पुण्यतिथि मनाई जाती है. डॉ. कलाम महान विचारक, लेखक और वैज्ञानिक भी थे. आज भी करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत भी वो माने जाते हैं. 27 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि के मौके पर पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि देता है. डॉ. कलाम ने न सिर्फ विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने वाले थे बल्कि वो अपने सरल जीवन, अनुशासन और प्रेरणादायक विचारों से युवाओं को भी काफी ज्यादा हौसला देते हैं. उनके विचारों को लोग आज भी अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं. अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के ये 5 लाइफ मंत्र को अपने जीवन में जरूर फॉलो करना ही चाहिए.

युवा करियर, पढ़ाई, नौकरी और भविष्य को लेकर तनाव में काफी ज्यादा रहता है, जिस कारण उसको आगे बढ़ने में भी काफी सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है. डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन मंत्र उन्हें सही दिशा देने के लिए मददगार साबित हमेशा से ही होते है. उनकी सोच केवल सफलता पाने तक ही सीमित नहीं होती है बल्कि खुद को एक बेहतर इंसान बनाना भी होता है.

हर युवा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपनाएं 5 लाइफ मंत्र

1. अनुशासन और मेहनत

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है कि सफलता पाने के लिए हर युवा को सबसे पहले अनुशासन और मेहनत को अपनाना चाहिए, इससे पीछे नहीं भागना चाहिए. अगर युवा रोजाना अपने समय का सही इस्तेमाल करें, लक्ष्य निर्धारित करें और मेहनत को आदत बनाएं, तो वो जो चाहता है आसानी से पा सकता है.

2. असफलता से न डरे

अगर आप किसी चीज में बार-बार असफल हो रहे हैं, तो आपको इसमें बुरा मानने की बाजय खुद को फिर से मजबूत करके आगे बढ़ना चाहिए. डॉ. कलाम ने अपने जीवन में कई चुनौतियों और असफलताओं का सामना, लेकिन उन्होने कभी भी हार नहीं मानी है. डॉ. कलाम युवाओं को हमेशा सकारात्मक सोच रखने के लिए कहते हैं.

3. सपने बड़े देखिए

सपने आपको जरूर देखने चाहिए, यही सपने आपके आगे बढ़ने के लिए काफी ज्यादा जरूरी होते हैं. सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते. डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा से ही लोगों को यही सीख देते हैं. करियर, शिक्षा और जीवन के लिए बड़े लक्ष्य तय आपको करना है.

4. सीखते रहें

आपको कभी भी नई-नई चीजों को सीखने से पीछे नहीं हटना चाहिए. डॉ. कलाम जीवनभर सीखने में विश्वास करते हैं और युवाओं को भी यही सीख देते थे. हमेशा युवाओं को किताबें पढ़ने, नई चीजें सीखने और जिज्ञासु बने रहने की सलाह ही उन्होने दी है. कुछ न कुछ नया-नया सीखते रहना चाहिए.

5. आधे-अधरे काम न छोड़े

आपको अपना काम हमेशा समय से ही करना चाहिए, आधे-अधरे काम छोड़ने से आप हमेशा लोगों से पीछे ही रहेंगे. ऐसे लोगों को हमेशा आधी अधूरी, खोखली सफलता मिलती है जो चारो और कड़वाहट भर देती है, इसलिए आप जो काम कर रहे हैं, उसको पूरे मन से करें.