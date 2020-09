नई दिल्ली: हमारे आस पास कई तरह के लोग रहते हैं. ऐसे में सभी की हाइट भी अलग अलग होती हैं. कई महिलाओं की हाइट लंबी होती हैं तो कुछ की हाइट छोटी है. छोटी हाइट वाली महिलाओं को हमेशा इस बात की टेंशन रहती हैं कि आखिर वह ऐसा क्या पहने जिससे वह दिखने में खूबसूरत तो लगे ही साथ ही उनकी हाइट भी इससे कवर हो जाए. ऐसे में उन्हें कहीं जाने से पहले काफी सोचना पड़ता है. अगर आपके साथ ही यह दिक्कत आती है तो आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है. छोटी हाइट की महिलाओं को अक्सर साड़ी पहनते समय दिक्कत का सामना करना पड़ता है. साड़ी में इन महिलाओं की हाइट और भी कम नजर आती हैं, लेकिन कुछ टिप्स को फॉलो करके आप भी साड़ी में परफेक्ट नजर आ सकती हैं. आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देने जा रहे हैं जिससे छोटी हाइट की महिलाएं भी परफेक्ट लुक पा सकती हैं. Also Read - Christmas 2019: इस क्रिसमस अपनाएं ये फैशन ट्रिक्स, लुक में आएगा जबरदस्त बदलाव

– छोटी हाइट वाली महिलाएं साड़ी खरीदते समय हैवी फ़ैब्रिक वाली साड़ी पहनने से बचें. लाइट फैब्रिक आप पर अच्छी लगेंगी.

– हमेशा छोटे बॉर्डर वाली साड़ियां लें. बड़े बॉर्डर वाली साड़ियों में हाइट और कम नजर आती है. इसलिए इनका चुनाव ना करें.

– आड़ी स्ट्रिप वाली साड़ी का चुनाव करने से बचें. यह आपको छोटा दिखा सकती है. इसके साथ ही आपका वेट भी ज्यादा दिखाई देगा.

– अगर आप मोटी हैं तो डार्क कलर की साड़ी पहने जैसे ब्लू, मरून आदि.

-अगर आप अपनी साड़ी में छोटे-छोटे कढ़ाई वाले फूल की डिजाइन का चयन करती हैं, तो ये डिजाइन आपको लंबा दिखाई देने में काफी मदद कर सकते हैं.

– लंबे और सुंदर दिखने के ल‍िए कम कद वाली लड़कियां डार्क और सिंगल कलर के कपड़े पहनें.

-वर्टिकल्स लाइन के कपड़े आंखों को ऊपर और नीचे ही तरफ देखने को आकर्षित करते है. ये एक तरह से ऐसा पैटर्न होता है जो आपकी चौड़ाई नहीं बल्कि लम्‍बाई पर फोकस करता है.

– लंबे दिखने के लिए ऊंचे शोल वाले जूते या ऊंची हील वाली सैंडल पहन सकते हैं. इसलिए यदि आपकी लंबाई कम है और आप चाहते हैं कि आप थोड़े लंबे दिखें, तो हमेशा जूते, चप्‍पल या सैंडल के चुनाव करते समय ऊंचे शोल वाले ही सूज व सैंडल चुनें.